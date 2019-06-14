Бедные или рациональные: что россияне покупают со скидками

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Средний чек россиян за поход в магазин в мае достиг минимума с начала года, До этого стало известно, что больше половины россиян покупают товары только со скидками. Причины - в падении доходов самих россиян и конкуренции сетей. Как на все это это реагируют продавцы?

Средний чек россиянина за один поход в магазин в мае 2019 года уменьшился на 0,7%, или на 4 рубля по сравнению с апрелем. Теперь он составляет 553 рубля, и это самое низкое значение с начала этого года, сообщило исследовательское агентство "Ромир". Показатель снижается второй месяц подряд.

Реальные доходы населения падали с 2014 года, лишь в 2018 году после пересчета по новой методологии они показали символический рост - на 0,1%, следует из данных Росстата.

Пять лет снижения доходов Изменение реальных располагаемых доходов за год, %

Рост зарплат не поспевал за инфляцией, которая разогналась после роста курса доллара и введений продуктового эмбарго. Почти 40% жителей страны стали больше экономить на продуктах, чем раньше, посчитал "Фонд общественное мнение".

Это привело к трансформации поведения потребителей, говорит Иван Федяков, партнер аналитической компании Infoline. "Сначала россияне перешли на "сберегательную модель" - стали меньше тратить, складывать деньги в банк или под подушку. В 2017 году мы стали замечать, что ситуация меняется. Покупатели стали тратить больше, но делают это более рационально. Они ищут скидки, а понятие импульсной покупки вообще ушло с рынка", - считает он.

Некоторые категории товара вообще почти не продаются без скидок. В основном это товары длительного хранения. Больше 80% объема продаж стирального порошка и шоколадок продается со скидкой, следует из данных Nielsen.

В магазинах X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток") примерно 35% продаж приходится на промо, писал "Коммерсант". В магазинах бытовой техники и электроники их примерно половина.

Что покупают по акциям % продаж по промоакциям от общих продаж (в натуральном выражении)

Распродажа круглый год

Если раньше крупные распродажи происходили несколько раз в году, например, в "Черную пятницу" и "Киберпонедельник", то теперь в любое время можно найти специальные предложения, рассказывает директор по маркетингу и коммуникациям Ipsos Comcon Мила Новиченкова.

Многие покупатели ищут скидки специально, на сайтах почти всех интернет-магазинов есть кнопка "товары со скидкой".

По словам Федякова, инвестиции в промоакции у многих производителей и ритейлеров превышают траты на рекламу. Когда перед ритейлерами и производителями стоит вопрос, потратить ли 1 млрд рублей на рекламу или 10 - на скидку в 20% на весь ассортимент, многие выбирают второе, потому что это более надежное средство, а реклама не дает гарантий, что покупатель придет.

Как россияне охотятся за скидками Доля согласных с утверждением "Я всегда ищу специальные предложения, скидки"

Ритейлеры и продавцы хотят вырваться из этого круга. Это порождает фиктивные скидки.

"Некоторые продавцы закладывают в новинку цену, которая заведомо выше той цены, по которой будет продаваться товар, - рассказывает Федяков. - Потребитель это считывает и не покупает. Слишком банальный способ".

Такая ситуация есть не во всех странах. Например, во Франции и некоторых других странах Европы распродажи регулируются законом - их можно проводить только в определенные периоды года. В некоторых странах Европы нельзя продавать товар дешевле себестоимости.

По словам экспертов, в России остановить войну распродаж могут только сами ритейлеры, договорившись не злоупотреблять скидками. Но пока побеждает желание привлечь покупателей.