США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

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Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в "вопиющем нападении" в четверг на два танкера в Оманском заливе. Инцидент произошел на фоне серьезной эскалации дипломатического конфликта между США и Ираном.

По словам Майка Помпео, Вашингтон пришел к выводу о причастности Ирана, основываясь на разведданных, однако не привел каких-либо конкретных доказательств.

"Эта оценка основана на разведданных, использованном оружии, уровне квалификации, необходимой для выполнения операции, на недавних аналогичных иранских нападениях на морские суда и на том факте, что нет действующих в этом регионе группировок, обладающих такими ресурсами и способных проводить операции со столь высокой степенью сложности", - сказал Помпео.

Госсекретарь сообщил, что поручил послу США в ООН поднять вопрос о роли Ирана в нападениях на Совете безопасности.

Ранее сообщалось, что причина взрывов на танкерах не ясна. Оба танкера остались на плаву. Члены экипажей, среди которых были и россияне, эвакуированы.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption По сообщению норвежских морских властей, на танкере "Фронт Альтаир" прогремело три взрыва

Иран отвергает обвинения Вашингтона. Представитель иранских властей заявил Би-би-си: "Иран не имеет отношения к этому инциденту".

"Кто-то пытается дестабилизировать отношения Ирана с международным сообществом", - предположил этот высокопоставленный иранский чиновник.

Тем временем цены на нефть после этого происшествия подскочили на 4%.

Оманский залив соединяется с Персидким заливом стратегически чрезвычайно важным Ормузским проливом, через который морким путем перевозятся огромные объемы нефти.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Горящий "Фронт Альтаир"

Около месяца назад в этом регионе, недалеко от территориальных вод ОАЭ, было совершено нападение на четыре нефтяных танкера.

Тогда никто не взял на себя ответственность за нападения, а Вашингтон обвинил в них Иран. Тегеран эти обвинения отверг.

Что произошло

В Оманском заливе утром 13 июня подали сигнал бедствия два нефтяных танкера, руководство судов заявило о повреждениях. Местные СМИ предположили, что на танкеры было совершено нападение.

Нефтяной танкер, плывущий из Саудовской Аравии в Сингапур, "был поврежден в результате предполагаемого нападения", - говорится в заявлении руководителя судна.

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"Корпус был поврежден над ватерлинией по правому борту", - говорится в сообщении компании.

ВМС США заявляют, что расследуют сообщения о предполагаемых взрывах и пожаре по крайней мере на одном судне.

Члены экипажа (21 человек с "Кокука Карейджес" и 23 с "Фронт Альтаир") были эвакуированы после того, как танкеры разослали сигналы бедствия.

Представитель Пятого флота США заявил, что в район местонахождения судов прибыли корабли ВМС США и оказывают помощь на месте.

Что известно о танкерах

Речь идет о танкерах "Фронт Альтаир" и "Кокука Карейджес" (Front Altair, Kokuka Courageous).

Первый танкер принадлежит норвежской компании Frontline, второе судно под панамским флагом управляется компанией BSM Ship Management.

"Кокука Карейджес" плыл в Сингапур с грузом метанола, а на втором танкере - 75 тысяч тонн нафты (сырье для нефтехимической промышленности).

Представитель тайваньского нефтеперерабатывающего завода, зафрахтовавшего "Фронт Альтаир", сказал, что есть подозрение, что танкер был поврежден торпедой, официально эта информация не подтверждена. Нет сведений о торпеде и в компании Frontline.

Правообладатель иллюстрации Frederick A Terry/Artjom Lofitski Image caption 21 человек с "Кокука Карейджес" и 23 с "Фронт Альтаир" были эвакуированы после того, как танкеры разослали сигналы бедствия

Что известно об экипаже

Представитель компании Frontline Джон Фредриксен сообщил в интервью крупнейшему норвежскому таблоиду VGБ, что на борту судна не было граждан Норвегии, а экипаж состоит из граждан России, Грузии и Филиппин.

В пресс-службе Российского профсоюза моряков агентству "Интерфакс" сообщили, что на борту судна "Фронт Альтаир" было 12 россиян и все они сейчас в безопасности.

Нападение в мае

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Среди поврежденных в мае танкеров был и саудовский "Аль-Марзука"

12 мая этого года было совершено нападение на четыре нефтяных танкера у берегов ОАЭ. Согласно заявлению представителя ОАЭ в Совете Безопасности ООН, за нападениями стоит неназванная "государственная структура".

Согласно докладу ОАЭ, нападение на танкеры 12 мая было хорошо спланированной и скоординированной операцией.

Эмираты не уточнили, кто именно, по их мнению, организовал нападения на танкеры из ОАЭ, Саудовской Аравии и Норвегии.

США обвиняет в этих нападениях Иран, но Тегеран отрицает свою причастность и призывает провести международное расследование инцидента.

Нападение произошло в территориальных водах ОАЭ, к востоку от эмирата Эль-Фуджайра - возле стратегически важного Ормузского пролива. ОАЭ назвали этот инцидент саботажем.