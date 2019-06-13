США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в "вопиющем нападении" в четверг на два танкера в Оманском заливе. Инцидент произошел на фоне серьезной эскалации дипломатического конфликта между США и Ираном.
По словам Майка Помпео, Вашингтон пришел к выводу о причастности Ирана, основываясь на разведданных, однако не привел каких-либо конкретных доказательств.
"Эта оценка основана на разведданных, использованном оружии, уровне квалификации, необходимой для выполнения операции, на недавних аналогичных иранских нападениях на морские суда и на том факте, что нет действующих в этом регионе группировок, обладающих такими ресурсами и способных проводить операции со столь высокой степенью сложности", - сказал Помпео.
Госсекретарь сообщил, что поручил послу США в ООН поднять вопрос о роли Ирана в нападениях на Совете безопасности.
Ранее сообщалось, что причина взрывов на танкерах не ясна. Оба танкера остались на плаву. Члены экипажей, среди которых были и россияне, эвакуированы.
Иран отвергает обвинения Вашингтона. Представитель иранских властей заявил Би-би-си: "Иран не имеет отношения к этому инциденту".
"Кто-то пытается дестабилизировать отношения Ирана с международным сообществом", - предположил этот высокопоставленный иранский чиновник.
Тем временем цены на нефть после этого происшествия подскочили на 4%.
Оманский залив соединяется с Персидким заливом стратегически чрезвычайно важным Ормузским проливом, через который морким путем перевозятся огромные объемы нефти.
Около месяца назад в этом регионе, недалеко от территориальных вод ОАЭ, было совершено нападение на четыре нефтяных танкера.
Тогда никто не взял на себя ответственность за нападения, а Вашингтон обвинил в них Иран. Тегеран эти обвинения отверг.
Что произошло
В Оманском заливе утром 13 июня подали сигнал бедствия два нефтяных танкера, руководство судов заявило о повреждениях. Местные СМИ предположили, что на танкеры было совершено нападение.
Нефтяной танкер, плывущий из Саудовской Аравии в Сингапур, "был поврежден в результате предполагаемого нападения", - говорится в заявлении руководителя судна.
"Корпус был поврежден над ватерлинией по правому борту", - говорится в сообщении компании.
ВМС США заявляют, что расследуют сообщения о предполагаемых взрывах и пожаре по крайней мере на одном судне.
Члены экипажа (21 человек с "Кокука Карейджес" и 23 с "Фронт Альтаир") были эвакуированы после того, как танкеры разослали сигналы бедствия.
Представитель Пятого флота США заявил, что в район местонахождения судов прибыли корабли ВМС США и оказывают помощь на месте.
Что известно о танкерах
Речь идет о танкерах "Фронт Альтаир" и "Кокука Карейджес" (Front Altair, Kokuka Courageous).
Первый танкер принадлежит норвежской компании Frontline, второе судно под панамским флагом управляется компанией BSM Ship Management.
"Кокука Карейджес" плыл в Сингапур с грузом метанола, а на втором танкере - 75 тысяч тонн нафты (сырье для нефтехимической промышленности).
Представитель тайваньского нефтеперерабатывающего завода, зафрахтовавшего "Фронт Альтаир", сказал, что есть подозрение, что танкер был поврежден торпедой, официально эта информация не подтверждена. Нет сведений о торпеде и в компании Frontline.
Что известно об экипаже
Представитель компании Frontline Джон Фредриксен сообщил в интервью крупнейшему норвежскому таблоиду VGБ, что на борту судна не было граждан Норвегии, а экипаж состоит из граждан России, Грузии и Филиппин.
В пресс-службе Российского профсоюза моряков агентству "Интерфакс" сообщили, что на борту судна "Фронт Альтаир" было 12 россиян и все они сейчас в безопасности.
Нападение в мае
12 мая этого года было совершено нападение на четыре нефтяных танкера у берегов ОАЭ. Согласно заявлению представителя ОАЭ в Совете Безопасности ООН, за нападениями стоит неназванная "государственная структура".
Согласно докладу ОАЭ, нападение на танкеры 12 мая было хорошо спланированной и скоординированной операцией.
Эмираты не уточнили, кто именно, по их мнению, организовал нападения на танкеры из ОАЭ, Саудовской Аравии и Норвегии.
США обвиняет в этих нападениях Иран, но Тегеран отрицает свою причастность и призывает провести международное расследование инцидента.
Нападение произошло в территориальных водах ОАЭ, к востоку от эмирата Эль-Фуджайра - возле стратегически важного Ормузского пролива. ОАЭ назвали этот инцидент саботажем.