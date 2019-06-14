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Кризис в Оманском заливе

Центральное командование США в ночь на пятницу опубликовало видеозапись, на которой, по версии ведомства, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера.

Ранее телеканал Си-эн-эн сообщал со ссылкой на представителей администрации США, что иранские военные таким образом пытались скрыть свидетельства своей причастности к инциденту.

13 июня в Персидском заливе прогремели взрывы на двух нефтяных танкерах, шедших из Саудовской Аравии в Сингапур и на Тайвань. США возложили ответственность на Тегеран, обвинив Иран в "вопиющем нападении" на грузовые суда. Иран при этом продолжает отрицать свою причастность к инциденту.

Из пресс-службы в губернаторы

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем "Твиттере", что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свой пост в конце июня и будет будет баллотироваться на пост губернатора штата Арканзас.

"Спустя три с половиной года наша замечательная Сара Хакаби Сандерс покинет Белый дом в конце месяца и отправится домой в замечательный штат Арканзас", - написал президент.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 июня 2019 г.

Сандерс в ответ заявила, что это была самая лучшая работа, которой она всегда буду гордиться.

Сара Сандерс была назначена на должность пресс-секретаря 26 июля 2017 года. На этом посту она сменила Шона Спайсера, который пробыл пресс-секретарем всего полгода.

Цены и зарплаты важнее политики

Число россиян, считающих врагами США и Украину, резко сократилось, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".

Как выяснили социологи, первая тройка самых враждебно настроенных к России стран за год не изменилась - это по-прежнему США, Украина и Британия. При этом доля тех, кто считает врагами США и Украину, снизилась с 78 до 67% и с 49 до 40% соответственно.

Политолог Алексей Макаркин считает, что негатив по отношению к США и Украине уменьшился, потому что снизился интерес людей к геополитике в целом - сегодня их больше волнуют цены и зарплаты, а не то, что происходит в мире.

Директор "Левада-центра" Лев Гудков отмечает, что негатив по отношению к Украине снизился, поскольку там сейчас нет активных боевых действий, и у россиян возросли надежды на нового президента Владимира Зеленского и на перезагрузку отношений.

"Есть надежда и на улучшение отношений с [президентом США] Дональдом Трампом, в том числе потому, что люди устали от состояния мобилизации и ощущения угрозы войны - они хотят нормализации и надеются, что нынешнюю конфронтацию спустят на тормозах", - говорит он.

Новый подход британского спецназа к России

Войска специального назначения Великобритании (UKSF) разработали новую секретную концепцию противодействия силам противника по всему миру, в том числе России. О планах известно крайне мало, однако журналистам программы Би-би-си Newsnight удалось выяснить некоторые детали документа, разработанного командованием UKSF.

Как говорят источники, знакомые с содержанием документа, новая концепция подразумевает изменение как структур сил специального назначения, так и природы выполняемых ими заданий. Сейчас документ находится на рассмотрении командования вооруженных сил.

Силы UKSF проводят операции там, где невозможно или затруднительно применить обычные войска. Так, например, в соответствии с новой концепцией, британский спецназ может провести операцию в странах Балтии или Африке с целью выявления российских секретных операций в этих регионах.

Впоследствии ведомство может обнародовать информацию о действиях противника или оставить ее в секрете, чтобы попытаться противодействовать угрозе, тайно сотрудничая с местными спецслужбами и более тесно взаимодействуя с британской разведкой.

Как отмечает газета Guardian, в основе плана лежит убеждение, что природа современных методов войны изменилась, и на смену традиционным конфликтам приходит более скрытое и изощренное противостояние между государствами.

"Художник битв" в Сирии

Испанская газета El Mundo пишет про художника из Испании Аугусто Феррера-Далмау, который приезжал в Сирию с российскими войсками и по итогам поездки написал масштабную картину под названием "Алеппо, помощь пришла".

Полотно можно увидеть в Центральном музее Вооруженных Сил в Москве.

"Идея поехать в Сирию возникла около года назад, когда я получил приглашение посетить Студию военных художников имени Грекова в Москве от российского посла и министерства обороны России", - рассказал газете художник.

Феррера-Далмау считается одним из самых выдающихся современных художников-баталистов и любит называть себя "художником битв" (по мотивам одноименного романа Артуро Переса-Реверте).

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Оружейные метания Анкары

Турция твердо намерена завершить покупку передового российского зенитного комплекса С-400, однако США предупредили Анкару, что в этом случае она не сможет приобрести новейшие бомбардировщики F-35.

Это спор, у которого есть военное, стратегическое, и промышленное измерения, отмечает дипломатический обозреватель Би-би-си Джонатан Маркус.

Учитывая ключевое расположение Турции на южных рубежах Альянса и ее роль в сирийском кризисе, можно сказать, что это не та страна, от которой НАТО может позволить себе отвернуться.

Дело Голунова: споры продолжаются

Митинг в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, прошедший в Москве 12 июня, вызвал настоящий раскол среди журналистов и оппозиционных активистов.

Все разделились на два лагеря - одни считают, что акция протеста с освобождением журналиста фактически потеряла свой смысл; другие уверены, что протестующие хотели выступить против фальсификаций и нарушений прав человека в полиции.

Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут в Магистратском суде Вестминстера в Лондоне. Как ожидается, сам Ассанж примет участие в заседании по видеосвязи.

Фотограф и киллер - история любви

Британский фотограф Джейсон Хау во время работы в Колумбии познакомился с женщиной-киллером по имени Марилин. Девушка сразу же призналась ему, чем она занимается, однако его это не отпугнуло.

Kiev или Kyiv? Украинские активисты, пристально следящие за топонимами в иностранных языках, одержали долгожданную лингво-политическую победу.