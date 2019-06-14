Сечин, Майорка, самолеты. Как Рейтер расследует деятельность "Роснефти"

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Агентство Рейтер опубликовало расследование о том, что самолеты, используемые для корпоративных поездок "Роснефтью", летали на Майорку, Ибицу, Сардинию и Мальдивы в то же время, когда там отдыхали глава государственной нефтяной компании Игорь Сечин или люди из его окружения. В этом году между "Роснефтью" и Рейтером идет ожесточенная битва.

"Роснефть" называет журналистов "диверсантами", а те продолжают выпускать расследования о деятельности российской госкомпании в Венесуэле - а теперь и о самом Сечине и его окружении.

О чем расследование

Журналисты, опираясь на четыре сайта отслеживания полетов, насчитали 290 рейсов "Роснефти" в период с января 2015 года по май 2019-го, говорится в расследовании. Его авторы заметили, что 96 рейсов пришлись либо на праздники, либо на период с середины дня пятницы в Москве до утра понедельника, то есть выходные.

Речь идет о корпоративных самолетах госкомпании. По данным Рейтер, за эти четыре с половиной года они "восемь раз летали в аэропорт Ольбия на Сардинии, 15 раз - на Мальдивы и семь раз - в испанскую Пальма-де-Майорку".

Агентство утверждает, что "приближенные Сечина, включая его бывшую жену до их развода и друзей", публиковали в социальных сетях фотографии из тех же мест, куда летали самолеты "Роснефти". На этих фотографиях Сечина не было.

Однако агентству удалось сфотографировать "человека, похожего на Сечина и садившегося на самолет "Роснефти" в аэропорту Пальма-де-Майорки", говорится в расследовании. Авторы утверждают, что фото было сделано 6 августа 2018 года.

На фотографии, на которой, как предполагает Рейтер, изображен Сечин, видно, что он садится в самолет Bombardier 6000, который, по данным агентства, эксплуатируется "Роснефтью".

Этот же самолет "с бортовым номером M-YOIL" шесть раз летал в Пальма-де-Майорку в период с середины июля по конец августа 2018 года, пишет агентство, ссылаясь не только на данные отслеживания полетов, но и на свои фото.

15 июля певица Анита Цой опубликовала в своем "Инстаграме" сообщение о том, что у ее семьи начался отпуск, а спустя четыре дня - фотографию с геотегом Майорка. На фото была она сама и ее муж Сергей Цой, бывший пресс-секретарь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, а сейчас - топ-менеджер "Роснефти".

Бывшая жена главы "Роснефти" Ольга Сечина провела часть лета 2015 года на курорте Коста-Смеральда на Сардинии, говорится далее в расследовании. Примерно в этот период времени на Сардинии трижды побывал самолет Bombardier Global 6000 "с бортовым номером OE-IRS", эксплуатируемый "Роснефтью", утверждают авторы. Сечина не ответили на их просьбы о комментарии.

Всего же с начала 2015 года "Роснефть" использовала шесть бизнес-джетов, зарегистрированных в Австрии и на британском острове Мэн. Они принадлежали "дочкам" нефтяной компании, либо были зафрахтованы "Роснефтью", либо использовались для официальных корпоративных поездок "Роснефти", сказано в расследовании.

Что говорят в "Роснефти"

Агентство пишет, что "Роснефть" отказалась ответить на подробные вопросы Рейтер, в том числе на вопрос о полетах в Пальма-де-Майорку, но во вторник опубликовала заявление.

В заявлении говорится, что, являясь глобальной компанией, "Роснефть" работает во всех регионах мира, а расходы на корпоративные самолеты "осуществляются в соответствии с утвержденными корпоративными стандартами".

Кроме того, в "Роснефти" заявили, что агентство Рейтер "превратилось в информационную диверсионную группу, обслуживающую задачи спецслужб заинтересованных государств".

После публикации расследования Рейтера пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сказал радио "Эхо Москвы", что топ-менеджеры компании вынуждены совмещать семейный отдых с рабочими мероприятиями.Леонтьев также обвинил агентство Рейтер в незаконном получении информации. Он не смог ответить на вопросы Би-би-си, сославшись на то, что не может сейчас говорить.

"Роснефть" против Рейтера

Это не первая конфликтная ситуация между информационным агентством и крупнейшей российской нефтяной компанией.

19 апреля "Роснефть" назвала "откровенной ложью" статью Рейтер "Венесуэла обходит санкции США, проводя деньги от продажи нефти через Россию". Тогда компания также называла публикации агентства "информационными диверсиями" и заявляла о планах обратиться в правоохранительные органы "с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства на территории Российской Федерации".

Спустя пять дней агентство исправило статью.

Изначально в ней говорилось, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA выставляет "Роснефти" счета на оплату нефти, которые та оплачивает со скидкой. Затем "Роснефть" якобы продает венесуэльскую нефть конечным покупателям уже за полную стоимость, зарабатывая таким образом на разнице между полной ценой и ценой с дисконтом.

В исправленной версии речь шла о том, что Рейтер не может определить, были ли произведены платежи по соглашению, о котором шла речь в расследовании. Однако подчеркивалось, что PDVSA "попросила как минимум двух своих клиентов осуществить платежи за венесуэльскую нефть через российского нефтяного гиганта "Роснефть".

Более ранние публикации Рейтера также вызывали неудовольствие компании, которой руководит Сечин. В начале года агентство выпустило серию статей о поддержке, которую Москва оказывает президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

В феврале агентство писало, что после введения США санкций основная часть поставок топлива в Венесуэлу приходится на "Роснефть", испанскую Repsol и индийскую Reliance Industries. В марте оно сообщало, что с 2010 года "Роснефть" вложила в проекты в Венесуэле 9 млрд долларов.

Агентство также было среди СМИ, сообщавших о прибытии в Венесуэлу российских военных.

Какие вопросы остались у Рейтера

Среди вопросов, на которые отказалась отвечать "Роснефть", был вопрос о том, разрешает ли трудовой договор Сечина использовать корпоративные самолеты в личных целях и возместил ли он расходы за частные перелеты, говорится в расследовании.

"Никаких частных перевозок членов семьи за счет компании не осуществлялось" - такой ответ агентство получило от госкомпании в апреле, когда направляло предыдущие вопросы об использовании корпоративных самолетов друзьями или членами семьи сотрудников компании.

Агентство при этом отмечает, что ему не удалось найти данные, обнародованные компанией или российскими властями, об официальных мероприятиях в тех местах, о которых говорится в расследовании. Правда, "Роснефть" не всегда раскрывает информацию о меропориятиях, оговариваются авторы.

Что говорит эксперт

Рейтер обратилось за комментарием к одному из известных критиков Кремля Владимиру Милову, который до 2002 года был замминистра энергетики России. По мнению Милова, госкомпании не должны нерационально расходовать средства.

В кодексе корпоративной этики "Роснефти", который цитирует Рейтер, сказано: "Мы не используем имущество и активы компании не по назначению, а также в личных целях или для извлечения личной выгоды".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от комментариев по этой теме, сообщив, что это корпоративный вопрос.