Где можно отдыхать российским полицейским? В список добавили две страны
Список зарубежных стран, где разрешается отдыхать сотрудникам министерства внутренних дел России, пополнили Турция и Таиланд, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), два этих направления стали самыми популярными у россиян по итогам 2018 года.
Как сообщалось, выезжать за границу российским полицейским, как и сотрудникам других силовых ведомств, фактически запретили в 2014 году. Список разрешенных для посещения стран несколько раз менялся, в 2018 году в него входили 13 направлений.
Теперь он выглядит так:
Куда можно ездить полицейским
- Турция
- Таиланд
- Абхазия (часть Грузии, которую Россия признала государством)
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Вьетнам
- Казахстан
- Кыргызстан
- Китай
- Куба
- Таджикистан
- Туркменистан
- Узбекистан
- Южная Осетия (часть Грузии, которую Россия признала государством)
Турецкая пресса в мае сообщала, что решение по снятию ограничений с Турции было принято после визита туда главы Росгвардии Виктора Золотова и других высокопоставленных сотрудников ведомства, обращает внимание РБК.
АТОР сообщает, что с начала июня в турагентства стали поступать заявки на бронирование туров в Турцию, ОАЭ и Индонезию от служащих Росгвардии. В самом ведомстве это пока не подтверждали.
Самые популярные у россиян направления (по итогам 2018 года)
- Турция
- Таиланд
- Германия
- Италия
- Испания
- Кипр
- Греция
- Объединенные Арабские Эмираты
- Тунис и Франция
- Вьетнам