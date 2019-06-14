Где можно отдыхать российским полицейским? В список добавили две страны

  • 14 июня 2019
Анталья Правообладатель иллюстрации zuma/tass

Список зарубежных стран, где разрешается отдыхать сотрудникам министерства внутренних дел России, пополнили Турция и Таиланд, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), два этих направления стали самыми популярными у россиян по итогам 2018 года.

Как сообщалось, выезжать за границу российским полицейским, как и сотрудникам других силовых ведомств, фактически запретили в 2014 году. Список разрешенных для посещения стран несколько раз менялся, в 2018 году в него входили 13 направлений.

Теперь он выглядит так:

Куда можно ездить полицейским

  • Турция
  • Таиланд
  • Абхазия (часть Грузии, которую Россия признала государством)
  • Азербайджан
  • Армения
  • Беларусь
  • Вьетнам
  • Казахстан
  • Кыргызстан
  • Китай
  • Куба
  • Таджикистан
  • Туркменистан
  • Узбекистан
  • Южная Осетия (часть Грузии, которую Россия признала государством)

Турецкая пресса в мае сообщала, что решение по снятию ограничений с Турции было принято после визита туда главы Росгвардии Виктора Золотова и других высокопоставленных сотрудников ведомства, обращает внимание РБК.

АТОР сообщает, что с начала июня в турагентства стали поступать заявки на бронирование туров в Турцию, ОАЭ и Индонезию от служащих Росгвардии. В самом ведомстве это пока не подтверждали.

Самые популярные у россиян направления (по итогам 2018 года)

  1. Турция
  2. Таиланд
  3. Германия
  4. Италия
  5. Испания
  6. Кипр
  7. Греция
  8. Объединенные Арабские Эмираты
  9. Тунис и Франция
  10. Вьетнам

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