Где можно отдыхать российским полицейским? В список добавили две страны

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Список зарубежных стран, где разрешается отдыхать сотрудникам министерства внутренних дел России, пополнили Турция и Таиланд, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), два этих направления стали самыми популярными у россиян по итогам 2018 года.

Как сообщалось, выезжать за границу российским полицейским, как и сотрудникам других силовых ведомств, фактически запретили в 2014 году. Список разрешенных для посещения стран несколько раз менялся, в 2018 году в него входили 13 направлений.

Теперь он выглядит так:

Куда можно ездить полицейским

Турция

Таиланд

Абхазия (часть Грузии, которую Россия признала государством)

Азербайджан

Армения

Беларусь

Вьетнам

Казахстан

Кыргызстан

Китай

Куба

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Южная Осетия (часть Грузии, которую Россия признала государством)

Турецкая пресса в мае сообщала, что решение по снятию ограничений с Турции было принято после визита туда главы Росгвардии Виктора Золотова и других высокопоставленных сотрудников ведомства, обращает внимание РБК.

АТОР сообщает, что с начала июня в турагентства стали поступать заявки на бронирование туров в Турцию, ОАЭ и Индонезию от служащих Росгвардии. В самом ведомстве это пока не подтверждали.

Самые популярные у россиян направления (по итогам 2018 года)