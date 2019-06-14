Журналист задержан по делу о финансировании терроризма в Дагестане

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В Дагестане задержан редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, сообщают его коллеги. По их информации, журналисту вменяют статью террористической направленности.

"Гаджиев задержан по статье террористической направленности - о финансировании терроризма. Скорее всего, в данный момент он находится на допросе", - сообщил Би-би-си главный редактор "Черновика" Маирбек Агаев.

По его словам, произошедшее с Гаджиевым - "нелепица" и "абсурд".

В заявлении на сайте газеты говорится, что редакция будет "требовать снять с Гаджиева все абсурдные обвинения и привлечь к ответственности тех, кто откровенно выдумывает обвинения и формирует пустые уголовные дела, ломающие людям судьбы".

Адвокат Арсен Шабанов уточнил в разговоре с Би-би-си, что Гаджиева подозревают в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и содействии терроризму (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ).

Наказание по этим статьям предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

По словам адвоката, следствие полагает, что журналист перечислял деньги на счета исламского проповедника Абу Умара Саситлинского (Исраила Ахмеднабиева).

Сейчас Гаджиев находится на допросе в управлении Следственного комитета России по Дагестану, добавил Шабанов.

Журналист дагестанского издания "Новое дело" Идрис Юсупов сообщил "Кавказскому узлу", что ранее дома у Гаджиева прошел обыск.

"Во дворе стояли две "Газели", были силовики в камуфлированной форме и в гражданской одежде. После того как я приехал, буквально через минуту, его вывели в наручниках и посадили в "Газель". Сотрудники правоохранительных органов препятствовали ведению видеозаписи", - сказал он.

Как отмечает "Кавказский узел", самого Юсупова ранее неоднократно задерживали за "видеосъемку рейдовых мероприятий, осуществляемых силовиками возле мечети "Тангим" в Махачкале".

"Черновик" - одна из самых известных независимых газет в Дагестане. Задержанный журналист работает в ней редактором отдела "Религия".

Гаджиев - один из опытнейших работников, сказал Би-би-си главный редактор Агаев. "Он освещал не только религиозную тематику, он математического склада ума человек: отлично разбирается в математике, физике, экономике, в исламских финансах, исламской экономике. Помимо этого, он занимался своими каким-то проектами", - рассказал Агаев.

"В его материалах не содержалось ничего такого, ничего антикоррупционного. У него миролюбивые, обучающие статьи. Напрямую связать это дело с его статьями в "Черновике" никак нельзя", - добавил главный редактор.

По информации источника Интерфакса, по делу Гаджиева также задержаны Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев. Ризванов, по словам собеседника агентства, ранее был судим по той же статье и вышел на свободу в прошлом году.

Проповедник Ахмеднабиев, в перечислении денег которому подозревают Гаджиева, также обвиняется в финансировании терроризма. Он отрицает причастность к террористической деятельности и сейчас находится за границей.

Эксперт общественной организации Free Russia Foundation Денис Соколов рассказывал, что Ахмеднабиев - религиозный активист, который создал несколько медресе в Дагестане и Стамбуле.