Банк России снизил ставку - впервые больше чем за год. Поможет это экономике?

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Банк России снизил ключевую ставку с 7,75% до 7,5%. Экономисты ожидают новый цикл смягчения денежной политики на фоне замедления инфляции - и в целом экономического роста. Поддержит ли снижение ставок российскую экономику?

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, говорится в сообщении регулятора. ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний.

Снижение было ожидаемым и совпало с прогнозом аналитиков. Продолжается замедление годовой инфляции, констатирует ЦБ. Он снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7-5,2 до 4,2-4,7%. В дальнейшем, по его прогнозу, годовая инфляция будет находиться близко к 4%.

А вот инфляционные ожидания населения существенно не изменились и остаются на повышенном уровне, сказано в пресс-релизе ЦБ. Кроме того, Банк России признает, что рост российской экономики в первом полугодии складывается ниже его ожиданий.

Впервые с марта 2018 года

В последний раз российский ЦБ снижал ставку в марте 2018 года. Затем ее пришлось дважды поднимать. В декабре 2018 года она была повышена на 0,25 процентного пункта.

Экономисты опасались роста цен, связанного с повышением налога на добавленную стоимость с 18% до 20%.

Но эти страхи так и не реализовались. Согласно статистике ЦБ, пика инфляция в годовом выражении достигла в марте, когда цены выросли на 5,3%, а уже в апреле рост цен начал замедляться. По данным Росстата, в мае инфляция замедлилась до 5,1% в годовом выражении.

Уже в начале июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция опустилась до уровня 5%, а регулятор готов на ближайшем заседании рассматривать вопрос о снижении ставки.

ЦБ внимательно следит за инфляционными ожиданиями населения (то есть тем, какого роста цен люди ждут в ближайшие 12 месяцев). А они упали с 10,2% в декабре до 9,3% в мае. В "Нордеа-банке" отмечают, что инфляционные ожидания населения приближаются к уровням, которые были до повышения НДС.

Ожидаемое решение

Решение ЦБ было ожидаемо: 32 из 34 аналитиков, опрошенных агентством Блумберг, ждали снижения ставок.

В своих отчетах аналитики банков объясняют решение снизить ставку замедлением роста цен.

"Первичный эффект от повышения НДС в начале года действительно оказался низким и непродолжительным", - пишут экономисты Райффазенбанка.

В Bank of America снизили прогноз по инфляции на этот год. По мнению банка, к концу года инфляция снизится до 4%, а уже в июне будет в районе 4,7%. В банке также уточняют, что пока прогнозы по урожаю в этом году хорошие, а значит, инфляция может еще сильнее замедлиться.

В Росбанке именно ожиданием снижения ставки объясняют приток капиталов в российские суверенные облигации в апреле и мае. Здесь механизм прост: если ставка по облигациям снижается, то растет их цена - фактически инвесторы их покупали пока цена не выросла.

Поможет ли снижение ставки экономике

Замедление инфляции происходит на фоне в целом слабой экономической статистики.

В "Нордеа-банке" отмечают, что внутренний спрос растет слабо - и не создает какого-либо давления на цены. Розничные продажи с января по апрель этого года выросли всего на 1,7%, подсчитал Росстат.

Рост ВВП в первом квартале составил всего 0,5%. Это ниже большинства оценок.

Многие экономисты уже начали пересматривать прогнозы по ВВП России. Например, Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в этом году до 1,2%, хотя еще весной прогнозировал 1,4%.

В теории снижение ставки должно поддержать рост экономики, сделав кредит и финансирование более доступными для бизнеса. Но экономисты не верят, что этот механизм сработает в России, хотя полагают, что ЦБ мог учитывать этот фактор.

"Слабость экономической активности также может выступать аргументом в пользу смягчения политики, хотя явной связи между ростом ВВП и ставкой, на наш взгляд, сейчас нет", - говорится в отчете Райффазенбанка.

Обычно деловая активность существенно на изменение ставок не реагирует, считает профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. По его мнению, эффект будет заметен в долгосрочной перспективе: деловая активность может увеличиться, если ЦБ будет дальше смягчать денежно-кредитную политику.

"Важно понимать, что ставки центрального банка сейчас не являются ограничением для деловой активности. Проблема в спросе в экономике, рост которого замедлился после повышения НДС, поскольку деньги на национальные проекты пока не полностью вернулись в экономику", - объясняет Шибанов.

Цикл снижения

Большинство экономистов ожидает, что это не последнее снижение ставки в этом году. В Росбанке считают, что в сентябре ставка также будет снижена на 0,25 процентных пункта. Однако в банке уточняют, что говорить о быстрой нормализации денежной политики не стоит из-за политических рисков - Brexit и президентской кампании в США.

В Bank of America ждут, что в этом году Центральный банк снизит ставку в целом на 0,75 процентных пунктов. В следующем году в банке ждут еще снижения на 0,5 процентных пункта.

При этом в "Нордеа-банке" уточняют, что у снижения ставки есть существенный риск: в мае рост потребительского кредитования составил 23,8%. Это происходит на фоне сокращения доходов населения. В Nordea ожидают, что за снижением ставки последуют меры по ограничению потребительского кредитования.