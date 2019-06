Любовные письма Леонарда Коэна ушли с молотка за почти $900 тысяч

Image caption Леонард Коэн в 2008 году. Всю жизнь он пользовался популярностью у женщин, но его единственной любовью и музой была норвежка Марианна Илем

Подборка любовных писем известного певца и композитора Леонарда Коэна к свой возлюбленной и музе Марианне Илем проданы на аукционе Christie's за 876 тысяч долларов.

Аукционисты говорят, что многие лоты из личного архива и домашнего обихода певца ушли с молотка за суммы, в пять раз превышающие прогнозы специалистов.

Например, одно из писем, за которое ожидалось выручить 10 тысяч долларов, было продано за 56 с лишним тысяч.

Самым дорогим лотом аукциона, длившегося пять дней в онлайн-режиме, оказался итальянский бронзовый колокол, висевший раньше в доме Коэна и Илем на греческом острове Идра, где пара и познакомилась в начале 1960х.

Вместо ожидаемых $12 тысяч он ушел за 81 с лишним тысячу долларов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Леонард Коэн в 1970 году

Роман канадеца Леонарда и норвежки Марианны был долгим и бурным. Письма, предоставленные Christie's родственниками Илем, относятся почти к 20-летнему периоду их отношений - с 1960 до 1979 гг.

Они ревновали друг друга, расставались, сходились снова и сумели остаться друзьями даже после того, как окончательно перестали быть любовной парой. Они оба умерли в 2016 году: она в июле от рака, он в ноябре - от естественных причин в возрасте 82 лет.

За несколько дней до смерти Марианна получила от Леонарда письмо: "Что ж, Марианна. Вот и пришло время, когда мы по-настоящему постарели, и наши тела подводят нас, и я думаю, что последую за тобой очень скоро. Знай: я совсем рядом - и если ты протянешь руку, полагаю, ты сможешь нащупать мою".

Известно, что Марианна вдохновила Коэна на такие песни, как "Bird on a Wire", "So Long Marianne" and "Hey, That's No Way To Say Goodbye".

По словам сотрудников аукционного дома, проданный архив позволяет заглянуть в мир "вожделений и творческих метаний молодого поэта".

Коэн родился в Канаде в 1984 году и свою карьеру начал как поэт и романист, лишь позднее приобщившись к миру музыки и песенных текстов.

Большинство из них наполнены печальными размышлениями о потерянной и трудной любви, за что Леонард Коэн прослыл "проповедником пафоса" и "крестным отцом мрачности".

26 июля этого года в Великобритании выйдет в прокат документальный фильм "Марианна и Леонард: слова любви" ("Marianne & Leonard: Words of Love")

