У абонентов "Билайна" плохо работают сервисы Mail.ru. В дело готова вмешаться ФАС

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Абоненты мобильного оператора "Билайн" пожаловались на ухудшение скорости интернета при попытке зайти на сайты Mail.ru Group. Из объяснений компаний стало ясно, что они не договорились о стоимости взаимных услуг. Пользователи называют их конфликт "войной". ФАС считает ситуацию "ненормальной" и обещает разобраться.

У абонентов "Билайна" может наблюдаться снижение скорости интернета при попытке загрузить сервисы холдинга Mail.ru Group (холдинг включает соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", сервис частных объявлений "Юла", сервис доставки Delivery Club).

По данным оператора, скорость упала в несколько раз. Стороны обменялись упреками, из которых можно сделать вывод, что пользователи столкнулись с техническими трудностями из-за конфликта двух компаний.

Подорожание SMS

Позиция Mail.ru Group Позиция "Билайна" "Билайн" в шесть раз повысил стоимость SMS для Mail.ru Group. Речь идет о сообщениях, которые пользователи получают, например, при смене пароля. Для пользователей такие SMS бесплатны, но сервис за них платит мобильным операторам. SMS подорожали не только для Mail.ru, но и для некоторых других партнеров. "Изменение цен до рыночного уровня - абсолютно экономически обоснованное. Соответствует уровню цен для других агрегаторов, банков, ритейл-сетей", - сообщили Би-би-си в пресс-службе "Билайна".

Закупка трафика

Позиция Mail.ru Group Позиция "Билайна" Mail.ru Group сочла повышение тарифов на SMS непартнерскими действиями и перестала спонсировать прямой бесплатный канал связи, который использовался "Билайном". Теперь "Билайн" платит европейским операторам за доступ к сервисам Mail.ru. Поскольку "Билайн" экономит, качество доступа к сайтам Mail.ru у его абонентов снизилось. Никакого спонсорства со стороны Mail.ru нет, прямой канал был организован по принципу обоюдных симметричных платежей, то есть пиринга. Когда Mail.ru перестала давать трафик напрямую, "Билайн" начал платить европейским операторам за доступ к Mail.ru, потому что у него нет другого выхода: "У нас есть стыки между сетями. В эти стыки Mail.ru Group перестал отправлять трафик". "Мы всегда рады дотировать создание прямых каналов между нами и любым оператором связи, но не в тех случаях, когда оператор поднимает цены на свои услуги в 6 раз. Далее "Билайн" может покупать трафик Mail.ru Group на общих основаниях", - сообщили Би-би-си в Mail.ru Group. "Мы считаем, что нельзя делать общих клиентов заложниками ситуации, где у двух компаний разногласия совершенно по другой теме, не касающейся услуг доступа к сервису Mail", - сообщили Би-би-си в пресс-службе "Билайна".

Что дальше?

В спор готова вмешаться Федеральная антимонопольная служба.

"Ситуация не является нормальной, затрагивает интересы не только компаний, публично обменявшихся взаимными претензиями, но и значительного количества пользователей услуг связи и различных приложений", - сообщил Би-би-си заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

По его словам, в адрес компаний будет направлен запрос о предоставлении разъяснений.