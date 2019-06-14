Кто напал на танкеры в Оманском заливе? США показали видео с места событий

Media playback is unsupported on your device Кто напал на нефтяные танкеры? Версия американских военных

Министерство обороны США обнародовало видеозапись, на которой, как утверждает Пентагон, виден иранский спецназ, снимающий неразорвавшуюся мину с одного из нефтяных танкеров в Оманском заливе.

Днем ранее в этом районе два танкера, японский и норвежский, подали сигналы бедствия. Американские корабли поспешили на помощь.

Военные США утверждают, что на видео видна неразорвавшаяся мина, прикрепленная к борту японского танкера"Кокука Карейджес".

Экипаж норвежского танкера "Фронт Альтаир" в Персидском заливе также сообщил о подобном нападении.

Члены экипажей кораблей (21 человек с японского "Кокука Карейджес" и 23 с норвежского "Фронт Альтаир") были эвакуированы и не пострадали.

США обвиняют Иран в этих нападениях. Иран это категорически отрицает.

В мае и июне в Персидском заливе в территориальных водах ОАЭ были атакованы несколько нефтяных танкеров.

США обвиняют во всех этих нападениях Иран и усиливают военное присутствие в регионе. Однако до сих пор никаких доказательств причастности Ирана представлено не было.

Сам Иран отрицает обвинения в свой адрес.

Что известно о взрывах

Согласно заявлению США, находящиеся в регионе корабли американского ВМФ получили сигналы бедствия от норвежского танкера в 06:12 по местному времени, и от японского танкера - в 07:00.

Оба танкера сообщили о взрывах на борту. Американские военные корабли немедленно направились к местам происшествия.

Утверждается, что эскадренный миноносец "Бейнбридж" заметил в районе инцидента иранские катера, которые сняли с танкера "Кокука Карейджес" невзорвавшуюся магнитную мину.

Компания BSM Ship Management, которая управляет "Кокука Карейджес", заявила, что команда судна эвакуировалась после того, как на борту начался пожар и моряки заметили невзорвавшуюся мину.

"Кокука Карейджес" находился примерно в 30 км от побережья Ирана, он вез метанол из Саудовской Аравии в Сингапур.

"Фронт Альтаир" перевозил мазут из ОАЭ на Тайвань. В результате взрыва часть мазута вылилась в море.

Правообладатель иллюстрации Iceye Image caption Из танкера "Фронт Альтаир" часть мазута вылилась в море

Реакция

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападениях на танкеры Иран.

"Эта оценка основана на разведданных, использованном оружии, уровне квалификации, необходимой для выполнения операции, на недавних аналогичных иранских нападениях на морские суда и на том факте, что нет действующих в этом регионе группировок, обладающих такими ресурсами и способных проводить операции со столь высокой степенью сложности", - сказал Помпео.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Майк Помпео обвинил на нападениях на танкеры Иран

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант сказал, что Лондон доверят словам своих американских союзников.

Ответ Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани в пятницу заявил, что США представляют собой серьезную угрозу стабильности на Ближнем Востоке. Он не упомянул нападения в Оманском заливе.

Роухани призвал все стороны, подписавшие в 2015 году договор о ядерной программе Ирана, исполнять взятые на себя обязательства.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф написал в "Твиттере", что США выдвигают обвинения, не предъявляя при этом каких-либо доказательств.

Анализ

Франк Гарднер, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности

Обнародованная США видеозапись выглядит убедительнее, чем предыдущие косвенные улики.

Небольшой патрульный катер белого цвета на видео идентичен катерам, который используют в Персидском заливе военно-морские силы Стражей революции Ирана.

За последние несколько лет именно Стражи революции стали постепенно заменять ВМФ Ирана по всему иранскому побережью, от границы с Кувейтом до пакистанской границы.

У них целая флотилия быстроходных катеров, которые трудно обнаружить. Они оснащены минами, ракетами, торпедами и дронами.

Стражи революции регулярно проводят учения по проведению секретных операций и нападений.

Некоторые из их катеров в Персидском заливе подходили совсем близко к кораблям ВМФ США, и американцы опасались случайных столкновений.

Иран отрицает свою причастность к нападениям, заявляя, что они были совершены некими неизвестными силами, которые хотят подорвать отношения Ирана с международным сообществом.

Скорее всего, мало кто в Тегеране поверит в то, что американская видеозапись подлинная.