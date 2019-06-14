Кто напал на танкеры в Оманском заливе? США показали видео с места событий
Министерство обороны США обнародовало видеозапись, на которой, как утверждает Пентагон, виден иранский спецназ, снимающий неразорвавшуюся мину с одного из нефтяных танкеров в Оманском заливе.
Днем ранее в этом районе два танкера, японский и норвежский, подали сигналы бедствия. Американские корабли поспешили на помощь.
Военные США утверждают, что на видео видна неразорвавшаяся мина, прикрепленная к борту японского танкера"Кокука Карейджес".
Экипаж норвежского танкера "Фронт Альтаир" в Персидском заливе также сообщил о подобном нападении.
Члены экипажей кораблей (21 человек с японского "Кокука Карейджес" и 23 с норвежского "Фронт Альтаир") были эвакуированы и не пострадали.
США обвиняют Иран в этих нападениях. Иран это категорически отрицает.
В мае и июне в Персидском заливе в территориальных водах ОАЭ были атакованы несколько нефтяных танкеров.
США обвиняют во всех этих нападениях Иран и усиливают военное присутствие в регионе. Однако до сих пор никаких доказательств причастности Ирана представлено не было.
Сам Иран отрицает обвинения в свой адрес.
Что известно о взрывах
Согласно заявлению США, находящиеся в регионе корабли американского ВМФ получили сигналы бедствия от норвежского танкера в 06:12 по местному времени, и от японского танкера - в 07:00.
Оба танкера сообщили о взрывах на борту. Американские военные корабли немедленно направились к местам происшествия.
Утверждается, что эскадренный миноносец "Бейнбридж" заметил в районе инцидента иранские катера, которые сняли с танкера "Кокука Карейджес" невзорвавшуюся магнитную мину.
Компания BSM Ship Management, которая управляет "Кокука Карейджес", заявила, что команда судна эвакуировалась после того, как на борту начался пожар и моряки заметили невзорвавшуюся мину.
"Кокука Карейджес" находился примерно в 30 км от побережья Ирана, он вез метанол из Саудовской Аравии в Сингапур.
"Фронт Альтаир" перевозил мазут из ОАЭ на Тайвань. В результате взрыва часть мазута вылилась в море.
Реакция
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападениях на танкеры Иран.
"Эта оценка основана на разведданных, использованном оружии, уровне квалификации, необходимой для выполнения операции, на недавних аналогичных иранских нападениях на морские суда и на том факте, что нет действующих в этом регионе группировок, обладающих такими ресурсами и способных проводить операции со столь высокой степенью сложности", - сказал Помпео.
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант сказал, что Лондон доверят словам своих американских союзников.
Ответ Ирана
Президент Ирана Хасан Роухани в пятницу заявил, что США представляют собой серьезную угрозу стабильности на Ближнем Востоке. Он не упомянул нападения в Оманском заливе.
Роухани призвал все стороны, подписавшие в 2015 году договор о ядерной программе Ирана, исполнять взятые на себя обязательства.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф написал в "Твиттере", что США выдвигают обвинения, не предъявляя при этом каких-либо доказательств.
Анализ
Франк Гарднер, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности
Обнародованная США видеозапись выглядит убедительнее, чем предыдущие косвенные улики.
Небольшой патрульный катер белого цвета на видео идентичен катерам, который используют в Персидском заливе военно-морские силы Стражей революции Ирана.
За последние несколько лет именно Стражи революции стали постепенно заменять ВМФ Ирана по всему иранскому побережью, от границы с Кувейтом до пакистанской границы.
У них целая флотилия быстроходных катеров, которые трудно обнаружить. Они оснащены минами, ракетами, торпедами и дронами.
Стражи революции регулярно проводят учения по проведению секретных операций и нападений.
Некоторые из их катеров в Персидском заливе подходили совсем близко к кораблям ВМФ США, и американцы опасались случайных столкновений.
Иран отрицает свою причастность к нападениям, заявляя, что они были совершены некими неизвестными силами, которые хотят подорвать отношения Ирана с международным сообществом.
Скорее всего, мало кто в Тегеране поверит в то, что американская видеозапись подлинная.