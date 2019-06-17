Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В прошлом месяце Иран предупредил, что увеличит производство обогащенного урана вчетверо

Иран объявил, что 27 июня превысит лимиты на количество обогащенного урана, которое ему позволено хранить по соглашению 2015 года.

Иранское агентство по атомной энергии сообщило, что производство урана, из которого можно производить как топливо для атомных станций, так и ядерное оружие, возросло в четыре раза.

Однако, как заявило агентство, у европейских стран все еще есть время, чтобы защитить Иран от американских санкций.

Великобритания, Франция и Германия предупредили Тегеран о недопустимости нарушения условий соглашения.

В противном случае у них не останется выбора, кроме как восстановить собственные санкции, действие которых было прекращено по условиям договора 2015 года.

Все это происходит в момент, когда напряжение в отношениях США и Ирана достигло критической точки. Американские власти обвиняют Тегеран в диверсиях против танкеров в Оманском заливе в минувший четверг. Иран отвергает эти обвинения.

Анализ: насколько важно это заявление?

Джонатан Маркус, обозреватель Би-би-си по вопросам безопасности

Всё необходимо рассматривать в контексте.

В начале мая Иран намекнул, что готов нарушить отдельные условия Совместного всеобъемлющего плана действий. В понедельник власти страны повторили это предупреждение, добавив, что работы по обогащению урана были ускорены и что количество низкообогащенного урана превысит лимиты, записанные в договоре, к концу месяца.

Однако с момента первого заявления контекст, в котором оно прозвучало, радикально изменился.

Два подряд нападения на танкеры в регионе, оба из которых США приписывают Ирану, поменяли расстановку акцентов.

Существуют опасения, что Вашингтон и Тегеран стоят на пороге вооруженного столкновения, и любой просчет может привести к тому, что этот порог будет перейден.

Заявления Ирана о готовности увеличить степень обогащения имеющегося урана до так называемого оружейного уровня добавляют еще один элемент риска в эту и без того взрывоопасную ситуацию.

Что такое обогащенный уран?

Обогащенный уран получается путем помещения газообразного гексафторида урана в центрифуги, чтобы выделить наиболее легко расщепляющийся изотоп урана, U-235.

Согласно договору 2015 года Ирану позволено производить низкообогащенный уран, содержание изотопа U-235 в котором не превышает 3-4%.

Такой уран может использоваться в качестве топлива для атомных электростанций. Уран, обогащенный изотопом U-235 до концентрации в 90% и более уже считается "оружейным".

Почему Иран увеличил уровень обогащения урана?

Иран утверждает, что европейские страны не выполнили своих обязательств и не оградили иранскую экономику от последствий санкций, которые президент Дональд Трамп снова ввел в действие после выхода США из договора.

Трамп пытается заставить Иран согласиться пересмотреть условия договора 2015 года - ограничить свою программу разработки баллистических ракет и положить конец своей "недружественной" деятельности на Ближнем Востоке.

В начале мая США усилили давление на Иран, прекратив действие отсрочек вторичных санкций для стран, продолжающих покупать иранскую нефть. Таким образом предполагалось лишить Тегеран главного источника доходов.

Президент Ирана Хассан Роухани затем объявил, что страна отказывается от выполнения некоторых положений Всеобъемлющего плана, в том числе от ограничений на хранение обогащенного урана и тяжелой воды (300 кг и130 тонн соответственно) и от продажи излишков этих материалов за рубеж.

Роухани также дал европейским державам 60 дней на то, чтобы защитить иранский нефтяной экспорт. Он предупредил, что, если этого не произойдет, Иран откажется от ограничений по обогащению урана и прекратит модификацию атомной станции в Араке, отработанное топливо которой содержит плутоний, пригодный для производства ядерного оружия.

В понедельник представитель иранского агентства по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил на пресс-конференции, что "обратный отсчет" по достижению лимита на обогащение урана начался и он будет пройден через 10 дней.

"У европейцев все еще есть время… Но европейцы косвенно продемонстрировали свою неспособность действовать. Им не следует думать, что по истечении 60 дней им будет дана новая 60-дневная отсрочка", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Иран располагает ятомным реактором на тяжелой воде и заводом по ее производству в Араке

Европейцы создали механизм фактически бартерной торговли с Ираном, когда обмен товарами идет без прямых финансовых операций. Но этот механизм, Instex, пока еще не работает.

Камалванди также сказал, что Иран может начать обогащать уран до концентрации в 5% для атомной электростанции в Бушере и до 20% - для исследовательского реактора в Тегеране.

Эксперты утверждают, что обогащение от 20% до 90% относительно несложно, поскольку с ростом концентрации процесс упрощается. Доведение концентрации изотопа U-235 до 20% с природного уровня примерно в 0,7% требует примерно 90% энергетических затрат на весь процесс обгащения.

Иран продолжает настаивать, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер.

Какова реакция?

Официальный представитель Даунинг-стрит сказал, что британское правительство ясно заявило о своей обеспокоенности в связи с планами Ирана перестать соблюдать определенные условия договора.

"Если Иран перестанет выполнять свои обязательства, мы рассмотрим все имеющиеся у нас варианты", - добавил он.

МИД Германии призвал Иран придерживаться условий соглашения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, бывший активным противником сделки с Ираном, призвал немедленно восстановить международные санкции в полном объеме в случае, если Иран начнет выполнять свои угрозы.

"В любом случае, Израиль не позволит Ирану заполучить ядерное оружие", - предостерег он.