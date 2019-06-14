В Пензенской области сотни людей перекрыли трассу "Урал" после массовой драки

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В селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области собрался народный сход, в котором участвуют от 500 до 1000 человек. Поводом стала массовая драка местных жителей с проживающими там цыганами, в результате которой погиб 33-летний мужчина.

Как сообщается, в районе был введен план "Вулкан" - то есть максимальный уровень бдительности для сотрудников МВД. Все дороги перекрыты, правоохранители досматривают автомобили, в район стягиваются дополнительные силы ОМОНа. Также для обеспечения общественного порядка, как пишет "Пенза. Взгляд", туда прибыли сотрудники Росгвардии.

По информации Daily Storm, на место схода приехал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Белозерцев пообещал, что областное управление МВД разберется в ситуации. "Тот, кто виновен в трагедии, будет сидеть в тюрьме, другого не будет", - подчеркнул чиновник.

Люди вышли на сход после массовой драки с представителями цыганской диаспоры, произошедшей 13 июня. Как сообщается, поводом конфликта якобы стали сексуальные домогательства цыган до девушек в Чемодановке. В драке, по оценкам очевидцев, участвовало около 150 человек.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного УМВД, участники конфликта установлены. Травмы получили пять человек, двое из которых были госпитализированы.

Возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. По данным областного минздрава, один из госпитализированных, получивший черепно-мозговую травму, скончался.

Это вызвало возмущение среди местных жителей, которые перекрыли федеральную трассу М-5 "Урал", а затем вышли на сход с требованием наказать виновных.