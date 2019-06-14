Антиалкогольные активисты привели ОМОН в "Яму" в центре Москвы

Подразделения ОМОН задержали около десяти человек на Хохловской площади в Москве. При этом свидетели говорят, что ОМОН задерживал людей, на которых указывали члены движения "Лев против". Оно занимается борьбой с распитием алкогольных напитков в публичных местах.

СМИ сообщают, что задержали не менее 10 человек. Официальной информации о количестве задержанных нет. В "Инстаграме" пространства "Яма" видны три автозака, приехавшие к амфитеатру на Хохловской площади.

ОМОН появился у "Ямы" около девяти часов вечера, сообщает журналист Би-би-си с места событий. Один из очевидцев рассказал, что перед тем как на площади появились полицейские, туда пришли члены движения "Лев против".

"Они пришли, их сразу все встретили аплодисментами и овациями", - говорит очевидец Михаил.

Часть активистов принялась убирать пустые бутылки. Другие члены "Лев против" обходили посетителей "Ямы", вероятно, с целью отобрать у них алкоголь, как не раз делали ранее. В какой-то момент мужчина из числа посетителей начал спор с лидером движения.

После этого, как рассказывает Михаил, в амфитеатре появился ОМОН. По словам очевидца, бойцов ОМОНа вел один из активистов движения, который указал на человека, спорившего с его лидером. Омоновцы прошли через толпу и задержали мужчину.

Кроме того, в одной из историй в аккаунте "Ямы" в "Инстаграме" видно, как лидер движения просит полицейских обратить внимание на конкретный участок, где, по его словам "несовершеннолетние распивают спиртное". Полицейский ему отказывает.

В "Твиттере" появились несколько видео с места событий.

Члены движения "Лев против" не в первый раз приходят к амфитеатру на Хохловской площади, известному как "Яма", который за последний год стал популярным местом отдыха.

У "Ямы" есть свой аккаунт в "Инстаграме". В нем можно увидеть видео предыдущих столкновений между членами движения "Лев против" и отдыхающими. Члены движения во главе с его предводителем Михаилом Лазутиным как правило требуют от распивающих алкоголь убрать бутылку или вылить ее содержимое на землю.

Нередко доходит до столкновений. Как сообщает "Новая газета", в конце мая в ходе одного из таких столкновений был распылен перечный баллончик. Видео рейдов и драк выкладываются на официальной странице движения в YouTube. В Инстаграм-аккаунте "Ямы" тоже есть видео этих столкновений.

Движение "Лев против", по информации журналиста Ильи Варламова, было создано бывшим членом ликвидированного движения "СтопХам", которое называли прокремлевским.