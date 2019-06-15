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Учредительница фонда помощи хосписам "Вера" Нюта (Анна) Федермессер заявила, что больше не участвует в выборах в Московскую городскую думу.

"Я уступаю тем, кто сильнее", - написала она в своем "Фейсбуке" в субботу, 15 июня.

Федермессер была зарегистрирована кандидатом 7 июня, и планировала баллотироваться по тому же избирательному округу, что и Любовь Соболь - соратница оппозиционера Алексея Навального. Навальный призвал Федермессер снять свою кандидатуру, так как считал, что ее выдвижение сыграет на руку московским властям.

"[П]оследние два месяца перевернули мои представления о границах допустимого в критике и поразили тем, насколько нетерпимыми, неспособными к анализу, озлобленными и, главное - лживыми могут быть те, кого я считала близкими по мировоззрению людьми", - говорится в посте Федермессер.

В том же посте она сообщила, что подала заявление о снятии своей кандидатуры в избирательную комиссию.

По словам Федермессер, за время участия в кампании в ее адрес раздавались обвинения в том, что фонд "Вера" начал жить за государственный счет, а также предположения, что предложения пожертвовать деньги на его нужды будут печатать в счетах москвичей за ЖКХ.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.