Умер режиссер Франко Дзеффирелли. Он снял "Укрощение строптивой"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Франко Дзеффирелли, 1967 год

Итальянский театральный и кинорежиссер Франко Дзеффирелли скончался на 97-м году жизни в своем доме в Риме.

По сообщениям итальянских СМИ, Дзеффирелли страдал от продолжительной болезни, в последние месяцы его состояние ухудшилось.

Дзеффирелли был дважды номинирован на премию "Оскар", получил две статуэтки "Эмми" и награду Британской академии кино и телеискусств (BAFTA).

Звезды Голливуда Элизабет Тейлор и Ричард Бертон сыграли в его ленте "Укрощение строптивой" 1967 года по мотивам одноименной пьесы Уильяма Шекспира.

В 1990-е режиссер дважды избирался депутатом сената Италии от партии тогдашнего премьер-министра Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!".

Поскольку режиссер был незаконнорожденным сыном торговца текстилем, мать дала ему свою фамилию - Дзеффиретти (Zeffiretti), что в переводе с итальянского означает "легкий бриз". Однако при внесении в свидетельство о рождении она была неверно записана - так он стал Дзефирелли.

"Сегодня утром ушел из жизни Франко Дзеффирелли, один из величайших деятелей мировой культуры", - написал в Твиттере мэр Флоренции Дарио Нарделла. - Прощай, дорогой Маэстро, Флоренция никогда тебя не забудет".