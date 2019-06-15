КС Молдовы отменил свое решение о роспуске парламента

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Правительство Майи Санду вновь признано легитимным и вернется к работе

Конституционный суд Молдовы аннулировал свои собственные решения о роспуске парламента и непризнании правительства, сформированного при участии Партии социалистов.

Накануне правительство вице-председателя Демократической партии Павла Филипа ушло в отставку, после того как партия приняла решение вывести своих представителей из состава правительства страны.

"Фактическая ситуация в Республике Молдова, в частности объявление о передаче власти правительству премьер-министра Майи Санду и коалиции, сформированной в парламенте Республики Молдова, послужило основанием для отмены", - говорится в решении суда.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Решение об отставке правительства Филипа было направлено на разрешение политического кризиса, заявила Демпартия Молдовы

Таким образом, члены правительства Майи Санду, ранее сформированного коалицией Партии социалистов и проевропейским блоком ACUM, вернутся на свои должности.

Отставка правительства

Правительство во главе с Павлом Филипом, сформированное по инициативе КС, накануне подало в отставку после того, как решение об этом приняла Демократическая партия.

Вице-председатель партии Владимир Чеботарь заявил, что правительство решило сложить полномочия, чтобы разрешился политический кризис.

"Сегодня премьер-министр и все остальные министры подадут в отставку. Наше решение направлено исключительно на разрешение политического кризиса. Задача законного принятия власти остается за биномом ПСРМ и ACUM, созданным Игорем Додоном и проевропейскими партиями", - сказал Чеботарь.

Председатель Демократической партии Молдовы (ДМР) - влиятельный бизнесмен Владимир Плахотнюк. В России на Плахотнюка заведено уголовное дело.

Правообладатель иллюстрации TASS/DUMITRU DORU Image caption Это победа всех, кто не поддался на шантаж и провокации, заявил Игорь Додон

Игорь Додон, 9 июня временно отстраненный от должности президента, сразу после отставки правительства Филипа призвал судей КС отменить свои решения от 7-9 июня.

В противном случае он пообещал созвать экстренное заседание правительства и парламента, чтобы утвердить новый состав Конституционного суда.

Судьи нынешнего состава КС являются в основном назначенцами Владимира Плахотнюка, основного политического оппонента Игоря Додона.

В молдавских СМИ появились сообщения о том, что после отставки правительства Плахотнюк бежал из страны. Пресс-служба ДМР сообщила, что он уехал на несколько дней по семейным делам в Швейцарию.

Правообладатель иллюстрации TASS/Денисов Вадим Image caption Лидер Демпартии Владимир Плахотнюк - один из богатейших и влиятельнейших людей Молдовы

В субботу премьер-министр Майя Санду, вернувшаяся на свой пост, заявила, что лидер Демпартии Владимир Плахотнюк ответит за свои действия по закону.

"Скоро независимая юстиция накажет гражданина Плахотнюка и тех, кто нарушил закон, подчиняясь ему на прямую", - цитирует главу правительства молдавский телеканал TV8.

"Мирное разрешение кризиса"

"Сегодня правительство, которое ушло в отставку еще 8 июня, признало свое поражение. Они все это время были незаконно у власти. Поздравляю всех граждан. Это победа всех нас, кто не поддался на шантаж и провокации" - заявил в субботу на брифинге Игорь Додон.

В МИД России тоже поприветствовали решение Конституционного суда

"Удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии. В числе важнейших вызовов, стоящих перед новыми властями - решение назревших задач в сфере демократизации внутриполитических процессов, а также социально-экономического развития страны", - заявили в российском ведомстве.

Политический кризис в Молдове начался после выборов в феврале, когда партиям не удалось договориться о формировании правительства.

9 июня Конституционный суд Молдовы заявил, что партия Додона не успела создать коалицию в положенный трехмесячный срок, и отстранил президента от обязанностей.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Сторонники Демократической партии установили палатки у здания Генеральной прокуратуры, чтобы не допустить смены руководства в этом ведомстве

КС назначил премьер-министра страны Павла Филипа исполняющим обязанности главы государства, обязал его распустить парламент и назначить досрочные выборы, что тот и сделал 10 июня.

В ответ на это Додон заявил, что отказывается признавать это решение: "Это отчаянный шаг - воспользоваться подконтрольным КС в целях дальнейшей узурпации власти".

Парламент и правительство тоже решили игнорировать постановления Конституционного суда и отказались самораспуститься.