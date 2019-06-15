КС Молдовы отменил свое решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдовы аннулировал свои собственные решения о роспуске парламента и непризнании правительства, сформированного при участии Партии социалистов.
Накануне правительство вице-председателя Демократической партии Павла Филипа ушло в отставку, после того как партия приняла решение вывести своих представителей из состава правительства страны.
"Фактическая ситуация в Республике Молдова, в частности объявление о передаче власти правительству премьер-министра Майи Санду и коалиции, сформированной в парламенте Республики Молдова, послужило основанием для отмены", - говорится в решении суда.
Таким образом, члены правительства Майи Санду, ранее сформированного коалицией Партии социалистов и проевропейским блоком ACUM, вернутся на свои должности.
Отставка правительства
Правительство во главе с Павлом Филипом, сформированное по инициативе КС, накануне подало в отставку после того, как решение об этом приняла Демократическая партия.
Вице-председатель партии Владимир Чеботарь заявил, что правительство решило сложить полномочия, чтобы разрешился политический кризис.
"Сегодня премьер-министр и все остальные министры подадут в отставку. Наше решение направлено исключительно на разрешение политического кризиса. Задача законного принятия власти остается за биномом ПСРМ и ACUM, созданным Игорем Додоном и проевропейскими партиями", - сказал Чеботарь.
Председатель Демократической партии Молдовы (ДМР) - влиятельный бизнесмен Владимир Плахотнюк. В России на Плахотнюка заведено уголовное дело.
Игорь Додон, 9 июня временно отстраненный от должности президента, сразу после отставки правительства Филипа призвал судей КС отменить свои решения от 7-9 июня.
В противном случае он пообещал созвать экстренное заседание правительства и парламента, чтобы утвердить новый состав Конституционного суда.
Судьи нынешнего состава КС являются в основном назначенцами Владимира Плахотнюка, основного политического оппонента Игоря Додона.
В молдавских СМИ появились сообщения о том, что после отставки правительства Плахотнюк бежал из страны. Пресс-служба ДМР сообщила, что он уехал на несколько дней по семейным делам в Швейцарию.
В субботу премьер-министр Майя Санду, вернувшаяся на свой пост, заявила, что лидер Демпартии Владимир Плахотнюк ответит за свои действия по закону.
"Скоро независимая юстиция накажет гражданина Плахотнюка и тех, кто нарушил закон, подчиняясь ему на прямую", - цитирует главу правительства молдавский телеканал TV8.
"Мирное разрешение кризиса"
"Сегодня правительство, которое ушло в отставку еще 8 июня, признало свое поражение. Они все это время были незаконно у власти. Поздравляю всех граждан. Это победа всех нас, кто не поддался на шантаж и провокации" - заявил в субботу на брифинге Игорь Додон.
В МИД России тоже поприветствовали решение Конституционного суда
"Удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии. В числе важнейших вызовов, стоящих перед новыми властями - решение назревших задач в сфере демократизации внутриполитических процессов, а также социально-экономического развития страны", - заявили в российском ведомстве.
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Политический кризис в Молдове начался после выборов в феврале, когда партиям не удалось договориться о формировании правительства.
9 июня Конституционный суд Молдовы заявил, что партия Додона не успела создать коалицию в положенный трехмесячный срок, и отстранил президента от обязанностей.
КС назначил премьер-министра страны Павла Филипа исполняющим обязанности главы государства, обязал его распустить парламент и назначить досрочные выборы, что тот и сделал 10 июня.
В ответ на это Додон заявил, что отказывается признавать это решение: "Это отчаянный шаг - воспользоваться подконтрольным КС в целях дальнейшей узурпации власти".
Парламент и правительство тоже решили игнорировать постановления Конституционного суда и отказались самораспуститься.