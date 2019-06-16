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Президент США Дональд Трамп назвал ложью и предательством статью, вышедшую в газете New York Times. В ней издание со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждало, что США проводят интенсивные кибератаки на российские энергетические сети.

Журналисты утверждали, что уже на протяжении трех месяцев слышали о проведении кибератак от разных чиновников - причем как от нынешних, так и от бывших. Имена этих людей не приводится, также издание не уточняет уровень этих чиновников и сферу их ответственности.

По данным газеты, обе страны уже давно держат энергетические сети друг друга под прицелом и периодически прощупывают их на предмет уязвимости. Еще в 2012 году, как утверждает New York Times, США разместили в российской энергосети зондирующие программы.

Однако, говорится в статье, если до этого деятельность обеих сторон в энергосетях можно было назвать вялотекущими военными действиями, теперь американская сторона перешла в решительное наступление. Газета утверждает, что США разместили в российских сетях по-настоящему вредоносный код.

Как утверждается в статье, собеседники издания описывали размещение этого кода с одной стороны как предостережение России, а с другой - как подстраховку на случай начала открытого конфликта с Москвой.

Чиновники называют кибератаки секретной частью ответных мер на действия России в киберпространстве - американские власти официально получили разрешение на такие действия еще год назад, но, как отмечает газета, публично об атаках не объявляли.

Часть собеседников издания поддерживает кибератаки на российскую инфраструктуру и считает, что их интенсивность надо было усилить уже давно - по их мнению, это логичный ответ на предупреждения спецслужб о возможных атаках России на американскую инфраструктуру.

Другие чиновники напротив обеспокоены происходящим и считают, что подобные действия могут еще сильнее усугубить отношения между Россией и США и дать новый виток "холодной войне в киберпространстве", которую, по их мнению, Россия и США уже ведут на ежедневной основе.

При этом газета пишет, что президента США могли и не уведомить о размещении вредоносного кода в российских энергосетях - по крайней мере двое из собеседников издания считают, что Ьрамп не был в курсе происходящего и не санкционировал операцию.

Сам Трамп прокомментировал статью New York Times у себя в "Твиттере". Он назвал изложенную в газете информацию ложью, а действия газеты - предательством.

"Только подумайте, загибающаяся New York Times только что написала, что США существенно повышают интерсивность кибератак на Россию. Это фактически предательство со стороны некогда великой газеты, которая гонится за сенмсацией - любой, даже если она вредит нашей стране", - написал американский президент.

В своем следующем твите Трамп добавил, что "помимо прочего, это неправда". "Коррумпированные СМИ нынче публикуют все что угодно. Они делают и говорят что хотят - и даже ни на секунду не задумываются о последствиях. Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа!" - отметил американский президент.