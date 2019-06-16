Правообладатель иллюстрации Alexei Kolchin\TASS Image caption После протестов власти и церковь пошли на попятную

Русская православная церковь отказалась от строительства храма в сквере у театра драмы в Екатеринбурге после массовых протестов, разгона, задержаний и вмешательства Кремля.

Жители протестовали против застройки общественного пространства культовым сооружением с середины мая, когда в сквере появился забор. Власти бросили против них бойцов Росгвардии и задержали десятки человек, но люди не разошлись.

Шум дошел до Москвы, и президент Владимир Путин предложил взять паузу, опросить жителей - и заставить меньшинство подчиниться большинству. Опрос ВЦИОМ выявил, что большинство (58%) против. Городские власти составили новый список из пяти площадок, и в него опять вошел сквер у театра - правда, при условии уменьшения размеров храма. Осенью они собирались опросить горожан и определить место, однако церковь не стала дожидаться результатов.

"В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, всё равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы", - объяснил решение Екатеринбургской епархии местный митрополит Кирилл.

"Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью божественному промыслу, ведущему нас ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у драмтеатра", - говорится в послании митрополита.

Церковь согласна купить землю, а не застраивать общественное пространство, сообщила епархия, но предупредила, что терпение на пределе.

"Уступая в очередной раз, мы понимаем, что череда этих уступок не может быть бесконечной. Верующие надеются, что нынешняя уступка - последняя", - говорится в сообщении епархии.

"Мы услышали аргументы защитников сквера от застройки и согласились с тем, что площадка под строительство кафедрального собора не будет располагаться в каком-либо сквере или на территории зелёных насаждений, да и вообще на общественной территории, - цитирует епархия митрополита. - Мы слышали от сторонников сквера, что их протест связан с защитой общественных территорий от застройки и не возник бы, если бы строить начали на выкупленной земле. И хотя мы многократно убеждались, что не стоит верить ни единому их слову, сделаем так, как они хотят в очередной раз".