Протесты в Гонконге не затихают. Уступки властей не успокоили недовольных

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Прекратите нас убивать!" - такие плакаты в руках у многих участников марша

В Гонконге сотни тысяч людей вышли на очередную массовую акцию протеста против предлагаемых изменений в закон об экстрадиции в материковый Китай. Заявление властей о том, что те приостановили рассмотрение документа, не остановило недовольных.

Рассматриваемые изменения в законодательство регулируют экстрадицию из автономного района людей, обвиняемых в преступлениях властями других стран. Если поправку примут, жителей города смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.

Противники новых поправок опасаются, что закон об экстрадиции может быть использован против политических оппонентов правительства Китайской народной республики, живущих в Гонконге. Именно поэтому всю прошлую неделю сотни тысяч человек ежедневно выходили на улицы с маршами протеста.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Кэрри Лам объявила о том, что рассмотрение законопроекта отложено

Накануне глава города Кэрри Лам заявила о том, что рассмотрение законопроекта будет отложено на неопределенное время.

Лидеры протеста требуют, чтобы власти вообще отказались от рассмотрения документа. Некоторые считают, что Лам должна уйти в отставку. Многие в Гонконге считают ее политиком, лояльным Пекину.

Рано утром в воскресенье, 16 июня на площади Виктории в Гонконге собралась огромная толпа, на многих черная одежда, в руках белые цветы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Организаторы сказали, что в воскресенье в марше протеста могут принять участие около миллиона человек

Участники демонстрации шли очень медленно из-за того, что многие улицы оказались заблокированы из-за огромного количества людей, железнодорожные станции также переполнены.

У участников марша в руках - плакаты, обвиняющие Китай в убийстве жителей Гонконга, плакаты, на которых написано "студенты не участвовали в восстании".

Последний лозунг стал своего рода ответом на заявление полиции, охарактеризовавшей протесты в среду на минувшей неделе как "восстание" - преступление, за которое в Гонконге можно получить до 10 лет тюрьмы.

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Многие скептически восприняли решение Кэрри Лам. "Лам плевать на чаяния гонконгцев, - сказал 67-летний участник акции. - Она вела себя так, как будто ничего серьезного не происходит".

"Мы участвуем в марше за наших студентов, с которыми жестоко обращалась полиция, мы хотим для них справедливости".

Бывшая лидер Демократической партии Гонконга Эмили Лау сказала в интервью Би-би-си, что активистов разозлили действия полиции и позиция правительства.

"Они считают, что Лам не будет извиняться за злодеяния полиции, она настаивает на судебном преследовании людей, арестованных за беспорядки, а это может привести к 10 годам тюремного заключения".

Почему жители Гонконга так злятся на Кэрри Лам?

Кэрри Лам - представитель исполнительной власти, фактическая глава города, пользуется поддержкой Пекина и это хорошо известно.

12 июня она обратилась к нации со словами, которые не понравились многим. Мирные демонстрации она назвала "организованным восстанием".

Потом несколько дней она не появлялась на публике до вчерашнего дня. 15 июня она сказала, что голоса протестующих услышаны и рассмотрение законопроекта отложено. Жители города ждали от нее совсем других слов - что законопроект отменен и отвергнут раз и навсегда.

Почему люди обеспокоены законом об экстрадиции?

Особый административный район Гонконг - бывшая британская колония, которая после возврата Китаю в 1997 году имеет автономный статус и управляется по принципу "одна страна - две системы".

У Гонконга свои законы, права и свободы его жителей защищены лучше, чем в материковом Китае. У него есть собственные независимые суды, законодательный орган и экономическая система. В то же время Пекин по-прежнему контролирует оборону и международные отношения региона.

Гонконг имеет соглашения об экстрадиции с 20 странами, включая США и Британию, но не с Китаем. Переговоры по этому вопросу между Гонконгом и материковым Китаем продолжаются около 20 лет.

Жители Гонконга опасаются, что принятие соглашения об экстрадиции будет означать полную передачу контроля над судебной системой в руки китайских властей.

Критики считают, что в китайской судебной системе права экстрадируемых окажутся незащищенными. Кроме того, по их мнению, новый закон отнимет у Гонконга серьезную долю автономии.