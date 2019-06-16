Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Жителям Монтевидео, столицы Уругвая, пока приходится жить при свечах

Вся Аргентина и районы соседних Уругвая и Парагвая остались без электроэнергии. Аргентинцев предупреждают, что отсутствие электричества может привести к дефициту питьевой воды.

По сообщениям местных СМИ, электричество отключилось около семи утра по местному времени в воскресенье (час дня по московскому времени).

Государственный оператор электросетей Edesur заявил, что отключение произошло в результате аварии, но что именно случилось, рассказать не смог.

Из-за внезапного отключения в районах, которые оно затронуло, остановились поезда и перестали работать светофоры.

В некоторых районах страны на сегодня назначены местные выборы.

Что об этом известно?

"Серьезнейшая авария в электросетях оставила всю Аргентину и Уругвай без электричества", - говорится в твите комании Edesur.

Исходя из этой оценки, блэкаут коснулся 48 миллионов человек.

Представитель компании Алехандра Мартинес назвала аварию беспрецедентной.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Практически вся столица Аргентины осталась без света. Сейчас электроснабжение восстанавливается, но без электричества остаются целые районы страны

"Впервые такое случилось во всей стране", - сказала она.

Министр энергетики Аргентины Густаво Лопетеги сказал, что причину поломки пока не определили. В министерстве по делам гражданской обороны сказали, что подачу электричества частично восстановят в течение семи-восьми часов.

Пока же восстановлено электроснабжение примерно 75000 потребителей в отдельных районах Буэнос-Айреса, сообщила компания-оператор. Местные СМИ пишут, что на запасных генераторах работают два аэропорта.

Уругвайский оператор UTE также сообщает о восстановлении электроснабжения в нескольких районах.

Как это коснулось людей?

Крупнейшее коммунальное предприятие Agua y Saneamientos Argentinos призвало лишившихся электричества людей ограничить потребление воды. Системы доставки воды пострадали от блэкаута, пояснили в компании.

В районах, где проходят местные выборы, голосуют в темноте, сообщают местные СМИ. Корреспондент Би-би-си с Буэнос-Айресе сообщает, что в городе не работает метрополитен.

Пользователи соцсетей публикуют фотографии погрузившихся во тьму городов с хэштегом #SinLuz ("без света").