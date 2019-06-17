Дайджест 17 июня: почему Путин и Мэй хотят мириться, что за тайный пакт с Фараджем и за что Трамп набросился на мэра Лондона

Британию и Россию ждет потепление? Неужели?

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Times и Guardian пишут о том, что казалось бы безнадежно ухудшившиеся отношения между Британией и Россией собираются разморозить.

Как стало известно прессе, Даунинг-стрит рассматривает возможность личной встречи Терезы Мэй с президентом России на саммите G20 в Японии в этом месяце.

Как пишет Times, отношения спешат разморозить до прихода к власти нового премьер-министра Британии.

По словам дипломатических источников Times, двусторонняя встреча в Осаке состоится только в том случае, если удастся определить общую повестку, которая приведет к конкретным результатам, в чем пока обе стороны сомневаются.

Путин продемонстрировал, что хотел бы перевести отношения с Великобританией в новую фазу во время выступления на ПМЭФ, хотя ранее сам называл отношения двух стран "тупиковыми".

Times считает, что Путин готов улучшить отношения с Великобританией ради бизнеса, так как крупные российские бизнесмены встревожены активными действиями Британии по предотвращению притока российских "грязных денег" в страну.

Guardian пишет, что готовность Британии к разморозке связана с тем, что после взаимной высылки дипломатов после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в прошлом году, британское диппредставительство испытывает проблемы с анализом ситуации в России и нуждается в увеличении своего штата.

Впрочем, как пишет Guardian, есть мнение, что Путин предпочтет открывать новую страницу в отношениях между странами не с уходящей Терезой Мэй, а с ее неизвестным пока преемником.

Консерваторы готовят секретный пакт с Фараджем

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Daily Telegraph стало известно о том, что доноры Консервативной партии начали тайные переговоры с Найджелом Фараджем, чтобы довести "брексит" до конца.

Как пишет издание, в политических кругах все активнее циркулируют слухи о том, что кто бы ни возглавил правящую партию, новому лидеру придется назначить внеочередные парламентские выборы, чтобы привлечь новых членов парламента, которые согласятся вывести Великобританию из Европейского союза к концу октября.

Так как последние опросы общественного мнения показывают, что новая партия Фараджа "Брексит" опережает по популярности и тори, и лейбористов, то практичные бизнесмены-доноры во избежание провала консерваторов на выборах хотят, чтобы их партия заключила что-то вроде пакта о ненападении с партией Фараджа.

Идея финансистов состоит в том, чтобы консерваторы не выдвигали своих кандидатов в тех округах, где у партии "Брексит" особенно сильные позиции. В благодарность Фарадж не будет выставлять своих кандидатов в перспективных для тори округах, правда, с оговоркой, что конкуренцию "фараджисты" не будут составлять лишь консерваторам-брекситерам.

Сам Фарадж подтвердил газете факт переговоров с донорами, но высказался об идее скептически.

Он заявил, что ни один из кандидатов не способен довести "брексит" до конца, а значит, весь союз нужен лишь для того, чтобы помочь удержаться тори на Даунинг-стрит, а стране - в ЕС, что противоречит его политическим целям.

А потому Фарадж хочет не заключать секретные пакты, а в случае очередных внеочередных выборов биться за каждое парламентское место в каждом округе Британии.

Гонконг: когда на улицы выходит два миллиона

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Около двух миллионов жителей Гонконга приняли участие в уличных протестах против внесения изменений в закон об экстрадиции. Это один из крупнейших протестов в истории Гонконга.

Власти приостановили принятие законопроекта, однако протестующие требуют его полного и окончательного отзыва. В воскресенье глава Гонконга была вынуждена принести извинения жителям Гонконга.

Подробнее здесь: Протесты в Гонконге: "Почти два миллиона демонстрантов"

И здесь: Миллионные протесты в Гонконге. Фото

Лондон опаснее Нью-Йорка. Громче всех негодует... Трамп

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Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, назвав его позором нации. Поводом для комментария Трампа стало убийство троих человек и ранение еще троих на улицах Лондона в течение суток.

Представитель Хана в ответ заявил, что мэр соболезнует семьям жертв и не будет зря тратить время, отвечая на подобные твиты.

Подробности: Дональд Трамп обрушился с критикой на мэра Лондона из-за волны убийств

Кромешная тьма в Аргентине. Что там происходит?

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Вся Аргентина и районы соседних Уругвая, Бразилии и Парагвая остались почти на сутки без электроэнергии. Аргентинцев предупреждают, что отсутствие электричества может привести к дефициту питьевой воды.

По сообщениям местных СМИ, электроснабжение отключилось около семи утра по местному времени в воскресенье (час дня по московскому времени) и было в основном восстановлено примерно через 20 часов.

Государственный оператор электросетей Edesur заявил, что отключение произошло в результате аварии, но что именно случилось, рассказать не смог.

Аргентина без электричества: Блэкаут в Аргентине: вся страна и часть ее соседей остались без электричества

Сможет ли Boeing реабилитироваться на Ле Бурже

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17 июня во Франции, в Ле Бурже откроется один из крупнейших в мире авиасалонов. В этом году он привлекает к себе особое внимание. Это первое крупное авиашоу после катастроф двух лайнеров 737 Max корпорации Boeing, которые поставили компанию в тяжелое положение.

В этом году Boeing привезет на авиасалон гораздо меньше самолетов, чем его конкурент Airbus, но, возможно, представит подробности о разработке авиалайнера нового, ранее не существовавшего класса.

Подробнее об ожиданиях от Ле Бурже - в материале нашего корреспондента Павла Аксенова Авиасалон Ле Бурже: что покажет Boeing после двух катастроф

Сушняк замучил

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17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухами.

В этот день в 1994 году ООН приняла специальную конвенцию, а с 2018 года этот ООН сделала специальным днем по борьбе с этой экологической проблемой.

Впервые на проблему опустынивания обратили внимание в 1968-1973 годах. Тогда в южных районах пустыни Сахара была катастрофическая засуха, которая привела к гибели местных жителей от жажды и голода.

Специалисты утверждают, что каждый год опустынивание приводит к финансовым потерям в 42 млрд долларов США. Причиной этого явления нередко становится деятельность человека, приводящая к изменению климата.

Почему мужчины идут на самоубийство намного чаще женщин?

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Во всем мире статистика одинакова: женщины чаще страдают от депрессии, чаще склонны к самоубийствам, но реальных самоубийц тем не менее больше среди мужчин. Отчего так?

Почитайте статью Хелен Шумахер о проблеме мужских самоубийств.

14 июня прошел Всемирный день донора крови. Но кровь можно переливать не только от человека человеку.

Пса Доджа спасла кровь, которую сдала борзая Томми. В Великобритании есть две организации, которые переливают кровь собакам.