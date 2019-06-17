Миллионные протесты в Гонконге. Фото

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Около двух миллионов жителей Гонконга приняли участие в уличных протестах против внесения изменений в закон об экстрадиции. Это один из крупнейших протестов в истории Гонконга.

Власти приостановили принятие законопроекта, однако протестующие требуют его полного и окончательного отзыва. В воскресенье глава Гонконга была вынуждена принести извинения жителям Гонконга.

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По данным полиции, на пике протеста в нем принимали участие 338 тысяч человек. По данным организаторов протеста - демонстрантов было во много раз больше.

"Сегодня на марш вышло почти два миллиона человек", - сказал журналистам вечером в воскресенье представитель организаторов Джимми Шам.

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Полиция применила против демонстрантов перцовый газ и резиновые пули.

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Если поправку к закону все-таки примут, жителей города смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.

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Специальный административный район Гонконг сейчас является частью Китая в рамках принципа "одна страна - две системы". Это гарантирует Гонконгу юридическую независимость, собственное законодательство и отдельную от материкового Китая экономическую систему.

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Участники марша вышли на демонстрацию с плакатами, обвинявшими Китай в убийстве жителей Гонконга.

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Огромное количество демонстрантов собралось перед зданием законодательного собрания Гонконга. Власти обвиняют в "внешние силы" в разжигании протестов.

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Многие жители Гонконга возмущены действиями главы Гонконга Кэрри Лам, которую поддерживает Пекин. Недовольство вызвало заявление Лам о том, назвавшей мирный протест "организованными беспорядками".

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В Гонконге говорят о том, что Кэрри Лам не усидит в своем кресле после столь мощных протестов, однако в субботу министерство иностранных дел Китая публично поддержало нынешнюю главу этого специального административного района КНР.

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