"Никто ничего не украл". Адвокаты по делу Серебренникова обрадовались итогам экспертизы

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В Мещанском суде Москвы были оглашены результаты финансово-экономической экспертизы по делу театрального режиссера Кирилла Серебренникова и его бывших коллег по театральному проекту "Платформа".

Комплексная экспертиза выявила, что реализация проектов, аналогичных проектам "Седьмой студии" за 2011-2014 годы, может быть оценена в 260 миллионов рублей, при том что государством была выделена меньшая сумма - 216 миллионов рублей.

"Это означает, что на деньги было сделано больше, и никто ничего не украл", - сказал адвокат Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов.

"Эксперты высоко оценили проект. Было выделены 216 [миллионов] и еще спонсорские 40 млн. Но суд продолжается. Мы будем читать экспертизу. Мы довольны и счастливы. Естественно, никто ничего не украл", - сказала адвокат Ирина Поверинова. Она защищает интересы другой фигурантки дела "Седьмой студии" - директора Российского академического молодежного театра (РАМТ), а также бывшей сотрудницы министерства культуры Софьи Апфельбаум.

"У нас перспектива доказать, что никто ничего не украл, и все деньги были вложены", - сказала Поверинова.

Экспертиза была назначена в апреле с целью выяснить, сколько в 2011-2014 годах "Седьмая студия" (управляющий орган "Платформы") получала бюджетных средств из минкульта России и сколько было потрачено на проекты "Платформы".

По версии следствия, художественный руководитель московского "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, экс-директор проекта Юрий Итин и бывшая сотрудница минкульта Софья Апфельбаум похитили 133 миллиона рублей, выделенных минкультом на реализацию проекта "Платформа".

Основным свидетелем обвинения является экс-бухгалтер проекта Нина Масляева. Она пошла на сделку со следствием и признала вину, из-за этого ее дело было выделено в отдельное уголовное дело.

На первом заседании по делу Масляевай судья вернула ее дело прокуратуре для более конкретного установления вины.

Суд счел, что следствию не удалось конкретизировать роль Масляевой в хищении.