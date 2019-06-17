Жителей Киселевска, просивших убежища в Канаде, обещают расселить в Кузбассе

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Местная мэрия пообещала расселить жителей 71 дома в городе Киселевск, которые на прошлой неделе обратились за убежищем в Канаде из-за плохой экологической обстановки, местная мэрия обещает расселить.

"[Будет] расселен 71 дом, сейчас составляются списки жильцов. Некоторые граждане из-за каких-то опасений пока не пускают соцработников, есть и те, кто вообще не хочет переезжать. К концу недели станет известно точное количество людей, которые будут переселены", - цитирует агентство городскую администрацию. Планируется, что дома впоследствии будут снесены.

Первые сообщения о подземном пожаре появились почти две недели назад. Жители пожаловались на запах горелого угля и дым на южной окраине города, причина - в нескольких десятках метров от крайнего участка горела несанкционированная свалка, сообщило издание "Тайга.Инфо".

На место прибыли пожарные, свалку удалось потушить Но через несколько дней все повторилось. "Во время тушения пожарные определили, что горение происходит под землей", - сообщили изданию в пресс-службе администрации Киселевского городского округа.

"В России про нас забыли"

Ранее на сервисе Youtube появилось видеообращение, в котором жители Киселевска пожаловались на плохую экологическую ситуацию в городе, разработку угля открытым способом рядом с жилыми домами, горящие угольные пласты и, как следствие, вредный для здоровья смог.

"В процессе открытой добычи угля многие наши чиновники, которые должны следить за безопасностью окружающей среды, встают на сторону угольщиков, защищая их интересы, а не интересы детей, живущих у подножия отвалов. Нам предоставляют информацию о состоянии окружающей среды, которая далека от действительности", - сказала на видео одна из авторов обращения.

Жители Киселевска обратились к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой о предоставлении им статуса беженцев.

"Мы выбрали Канаду, потому что она похожа на нашу Сибирь. Много снега, холодно, практически одинаковая природа. …мы люди, у нас есть дети, и мы просто хотим жить. Мы можем стать полезными для Канады, так как в России про нас просто забыли. Мы чувствуем себя очень лишними, никому не нужными людьми", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства гражданства и иммиграции Канады сообщили, что рассмотрение вопроса о предоставлении статуса беженцев может быть предоставлен лишь в случае, если люди покинут территорию России, пишет "МБХ медиа". "В пресс-службе подчеркнули, что решение о предоставлении статуса беженцев лицам, которые могли быть затронуты изменением климата, как в случае с жителями Киселевска, принимается на индивидуальной основе", - отмечает издание.

"Надо переселять"

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в субботу рассказал на своей странице во "ВКонтакте", что съездил в Киселевск и встретился с жителями. "Приехал сегодня в Киселёвск. Вместе с жителями осмотрели место, где из-под земли идёт дым. Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля всё ещё дымится. Вместе с людьми обошёл весь жилой район. Людей с этой территории надо переселять! Это 71 дом. Пошаговый план действий обсудили с жителями. Они поддержали. Встретимся здесь в начале августа снова. Уже сейчас начинаем готовить документы для переселения. Ежедневно держим ситуацию на контроле", - написал глава региона.

Перед его поездкой в СМИ появилось видео пресс-конференции Цивилева, в котором на вопрос о своем отношении к обращению жителей он посетовал, что они не обратились к нему напрямую о своей проблеме. "Они пошли другим путем, написали премьер-министру [Канады Джастину Трюдо - ред.]. Вы что думаете, от этого что-то изменится?... ничего от этого не поменялось, но эти люди дискредитировали Кузбасс, дискредитировали Российскую Федерацию. …[у Кузбасса] много трудностей, но он развивается, он меняется, в Кузбасс надо инвестировать, из Кузбасса надо не убегать, здесь надо жить, это прекрасный регион для жизни. А тут другие люди говорят: "Это не прекрасно, это гадюшник. Отсюда надо бежать". …как я к этим людям должен относиться?"