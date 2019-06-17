Калининградского журналиста Рудникова освободили. Прокурор просил для него 10 лет тюрьмы

Правообладатель иллюстрации AFP

Главного редактора калининградской газеты "Новые колеса" Игоря Рудникова освободили, переквалифицировав его дело с вымогательства на самоуправство.

Так как вменяемые Рудникову статьи не предусматривают лишения свободы, журналиста приговорили к 550 часам обязательных работ, признав виновным по статье "покушение на самоуправство" и по статье "неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства".

При этом Московский районный суд Санкт-Петербурга постановил зачесть в назначенное наказание срок, проведенный Рудниковым в СИЗО (он находился там с ноября 2017 года).

Его обвиняли в вымогательстве 50 тысяч долларов (3,2 млн рублей по текущему курсу) у главы калининградского управления Следственного комитета Виктора Леденева.

Коллеги журналиста называли обвинения абсурдными и связывали их с его журналистской деятельностью, поскольку издание Рудникова "Новые колеса" критиковало власть и писало о коррупции.

Оно было закрыто по решению Роскомнадзора. Сайт издания по адресу rudnikov.com продолжает обновляться.

Преследование Рудникова

Ранее обвинения Рудникова включали две статьи - "вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере" и "неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства" (у журналиста, как сообщается, есть вид на жительство в США).

Проходящего по делу бизнесмена Александра Дацышина считали виновным в пособничестве в вымогательстве. Оба обвиняемых вину не признали. Их задержали в ноябре 2017 года.

Прокуратура просила приговорить Рудникова к 10 годам колонии строгого режима, а Дацышина - к восьми. Защита настаивала на необходимости оправдать подсудимых.

Следствие утверждало, что Рудников грозил опубликовать в своей газете "Новые колеса" "позорящие сведения" о Леденеве и требовал 50 тысяч долларов, чтобы этого не случилось. Защита журналиста настаивала, что уголовное преследование Рудникова связано с его профессиональной деятельностью и статьями о коррупции в Следственном комитете России.

Как пишет "Свобода", Рудников четырежды становился депутатом Калининградской областной думы, всегда обходя кандидатов от "Единой России".

В 2016 году на Игоря Рудникова напали в Калининграде. Неизвестный нанес журналисту пять ножевых ранений у входа в кафе "Солянка". ОБСЕ тогда осудила нападение на калининградского журналиста.