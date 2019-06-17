Скандальный дипломат Бабич стал замминистра экономики России. И снова будет работать с Беларусью

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Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития Максима Орешкина. Он стал 12-м заместителем Орешкина. Должность создали специально для Бабича, на ней он снова будет заниматься отношениями с Беларусью. В этой стране на должности российского посла он не продержался и года.

От предыдущей должности Бабича освободил президент Владимир Путин в конце апреля. Послом он не проработал и года. "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщал, что отозвать Бабича неоднократно просил Путина сам президент Беларуси Александр Лукашенко. На посту белорусского посла Бабич запомнился скандальными заявлениями и спорами с белорусскими коллегами.

Несмотря на сложные отношения с белорусскими политиками, он продолжит заниматься связями с этой страной. Бабич в минэкономразвития будет курировать интеграционные вопросы в рамках Союзного государства Россия-Белоруссия, Евразийского экономического союза и СНГ, сообщил Максим Орешкин. О функционале своего нового заместителя он заявил лишь спустя семь часов после известия о назначении.

В своем "Инстаграме" приход Бабича министр назвал "усилением министерства тяжелой артиллерией".

Такой должности в министерстве раньше не было, она была создана специально под Бабича.

Он мог бы получить и более высокую должность - вплоть до вице-премьера, но не ниже замминистра по своему классному чину. В итоге ему дали должность по нижней границе, говорит политолог Константин Гаазе.

Назначение Бабича в минэкономразвития может объясняться как тем, что для него будут подыскивать какую-то новую должность, и "до нового назначения просто нужен кабинет", так и тем, что другие позиции ему не предлагают, говорит эксперт.

Понятно это станет после того, как новый заместитель Орешкина выйдет на работу. "Если он будет работать, значит, ничего не предложили, будет "вгрызаться", - отмечает Гаазе.

В целом минэкономразвития сегодня не представляет собой целостный орган, который что-то решает, работа четко поделена по направлениям, добавляет он.

"Часть, которая работает с минпромторгом, контролируется этим ведомством, та, что занимается макроэкономикой - жестко контролируется Силуановым, а блок, отвечающий за статистику и макропрогнозирование - выполняет требуемую от него функцию", - считает Гаазе.

Двенадцатый зам

Бабич стал двенадцатым заместителем министра экономического развития. Таким образом, Орешкин стал рекордсменом по числу заместителей среди министров правительства - такого числа замов нет больше ни у кого. По 11 заместителей у министра обороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова и первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова.

У министра промышленности и торговли Дениса Мантурова 10 заместителей, у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева - девять, по восемь заместителей у министров науки, природных ресурсов, здравоохранения и цифрового развития. Остальные министры имеют от четырех до семи замов.

По постановлению правительства "О министерстве экономического развития", министр может иметь не более 12 заместителей, а в министерстве может быть не более 32 департаментов. Сейчас в минэке работает 32 департамента, все они распределены между одиннадцатью старыми замами. Поэтому, скорее всего, обязанности в министерстве будут перераспределены.

Сейчас в министерстве Орешкина есть заместитель, который занимается международными темами - это Тимур Максимов. В его ведении находятся шесть департаментов, среди которых департамент стран Европы, Северной Америки и международных организаций, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности, а также департамент экономического сотрудничества со странами СНГ и развития евразийской интеграции.

Сам Орешкин возглавляет с российской стороны рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции с Белоруссией.

На момент публикации статьи пресс-служба минэкономразвития не ответила на запрос Би-би-си.

Нужно ли столько замов?

Административная реформа 2003-2004 годов предполагала сокращение числа заместителей руководителей федеральных ведомств до двух, напоминает директор Центра технологий государственного управления РАНХиГС Владимир Южаков. Отказ от этих ограничений делается напрасно, считает эксперт.

"Это создает сложности для самих министерств: при таком количестве заместители постепенно становятся неуправляемыми. Это было аргументом в 2004 году, в силе этот аргумент и сейчас. Кроме того, деньги налогоплательщиков стоит экономить, и даже при отсутствии дефицита в бюджете дополнительные должности нужно утверждать только при утверждении бюджета, чтобы было понятно, что на эту должность будут потрачены бюджетные средства", - считает Южаков.

В совместном докладе НИУ ВШЭ и Всемирного банка "Цифровая трансформация государственного управления: мифы и реальность" отмечается, что с 2004 года в десяти федеральных министерствах, которые сохранились до сих пор (минприроды, минсельхоз, минкультуры и т.д.), число заместителей министров по состоянию на 2019 год выросло в пять раз.

В целом интеграционные процессы и экономическое сотрудничество со странами СНГ вписываются в функционал министра экономического развития, а конкретное исполнение может быть организовано на уровне департамента, дополнительный заместитель для этого не нужен, считает Южаков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил назначение Бабича так: вопросами интеграции со странами СНГ занимаются во многих ведомствах, но обобщающие функции выполняет минэкономразвития. "По крайней мере, минэкономразвития является одним из наиболее активных участников рабочего процесса в этой области", - сказал он журналистам.

Кто еще занимается СНГ

В России политическими и экономическими отношениями со странами СНГ и, в частности, с Беларусью действительно занимается масса чиновников.

В министерстве иностранных дел замминистра Григорий Карасин курирует двусторонние отношения с государствами СНГ. В структуре министерства есть два департамента стран СНГ. Первый занимается вопросами многостороннего сотрудничества на пространстве СНГ (СНГ, ОДКБ, Евразийский союз), а второй - непосредственно Беларусью, а также Молдовой и Украиной.

В министерстве промышленности и торговли есть департамент стран Европы, Северной Америки, СНГ и многостороннего экономического сотрудничества, а в министерстве сельского хозяйства странами СНГ занимается департамент международного сотрудничества.

Отношениями со странами СНГ также занимаются в администрации президента. В частности, эту тему курирует помощник Путина по международным отношениям Юрий Ушаков. Помощник президента Владислав Сурков курирует управление по приграничному сотрудничеству. Ранее оно называлось управление по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ. Оно отвечает за взаимодействие с Украиной, самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками, Абхазией, Южной Осетией.

Частично работа со странами СНГ входит в функционал еще одного помощника президента - по экономическим вопросам Андрея Белоусова.

Также в той или иной мере взаимодействие со странами СНГ входит в функционал двух советников Путина - Антона Кобякова и Сергея Глазьева. Кроме того, в Кремле существует управление по межрегиональным и культурным связям, также занимающееся взаимоотношениями со странами СНГ.