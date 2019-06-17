Рейтинг Путина снова снизился. Новая методика ВЦИОМ не помогла

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Рейтинг президента России Владимира Путина снова упал, несмотря на то что социологи изменили методику проведения исследования. По данным опроса, проведенного 3-9 июня, Путину доверяют 71,7% россиян, за неделю до этого их число составляло 72,4%. Пресс-секретарь Путина заявил, что судить по таким колебаниям не совсем правильно.

Опрос о доверии Путину ВЦИОМ уже третий раз проводит по новой методике: если раньше социологи спрашивали респондентов "Кому из политиков вы доверяете?" и позволяли назвать любое имя им самим, то теперь участникам опроса задают закрытый вопрос о доверии к политикам, предлагая список из пяти имен.

В него, помимо Путина, вошли премьер-министр Дмитрий Медведев, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Первый опрос по новой методике ВЦИОМ провел 29 мая. Тогда рейтинг доверия Путину составил 72,3%. По результатам опроса, проводившегося с 30 мая по 2 июня, рейтинг доверия Путину чуть увеличился до 72,4%, а к 9 июня снова снизился - до 71,7%.

Рейтинг недоверия к Путину при этом все это время продолжал расти: 29 мая он составлял 23,7%, а к 9 июня - 25%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новые данные ВЦИОМ, заявил, что оценивать рейтинг доверия к Путину по еженедельным колебаниям - неправильно.

"Существуют разные методики и определенная волатильность. Судить по неделе или даже по месяцу о падении или росте рейтинга не совсем правильно. Нужно все-таки судить по рейтингу в более длительной перспективе", - сказал он журналистам (цитата по Интерфаксу).

Падение рейтинга Путина

ВЦИОМ измерял рейтинг политиков по старой методике ("открытым" опросом") 13 лет. С июня прошлого года, когда было объявлено о повышении пенсионного возраста, рейтинги чиновников и Путина в том числе продолжают падать.

24 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно котором рейтинг доверия Путину составил 31,7%. По данным на 26 мая рейтинг доверия президенту достиг исторического минимума в 30,5%.

По данным опроса, проведенного 3-9 июня по старой методике, рейтинг доверия Путину составил 31,1%.