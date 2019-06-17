Из Чемодановки после конфликта уехали цыгане. Добровольно или нет - непонятно

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Глава сельсовета Чемодановки, где произошла массовая драка местных жителей с цыганами, сообщил, что из села в принудительном порядке вывезли все цыганское население. Позже глава администрации района, в который входит Чемодановка, заявил, что из села уехали добровольно лишь несколько цыганских семей.

В минувший четверг в Чемодановке произошла массовая драка местных жителей с проживающими в селе представителями цыганской диаспоры, в результате которой погиб один человек. На следующий день после драки жители села вышли на народный сход с требованием наказать виновных в произошедшем.

Принудительно вывезли?

О том, что цыганское население сел Чемодановка и Лопатки в Пензенской области принудительно вывезли в Волгоградскую область, на встрече с жителями объявил глава сельсовета Чемодановки Сергей Фадеев.

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"Были предоставлены автобусы, и всех проживавших здесь цыган вывезли в Волгоградскую область, где их согласилась приютить местная диаспора. Это было сделано принудительно. Сейчас изучается вопрос о законности их проживания в нашем сельсовете. Проверяются документы на землю, задолженность за электроэнергию и так далее. Пока мы не знаем, что делать с их собственностью, если она оформлена законно: это следующий этап нашей работы", - приводит его слова "Новая газета".

В разговоре с "МБХ-медиа" Фадеев добавил, что некоторых цыган "пришлось ловить уже на границе области, они пытались убежать".

Кто-то уехал самостоятельно?

Позже Вячеслав Фомичев, глава администрации Бессоновского района, в который входит Чемодановка, сообщил Интерфаксу, что из села самостоятельно уехали лишь несколько цыганских семей.

"Несколько цыганских семей самостоятельно покинули село. Никто их принудительно на автобусах не вывозил. Разъехались временно по соседним селам, районам. Порядка 40 домов остались в Чемодановке без хозяев, но в некоторых остались наемные работники, которые сейчас приглядывают за домашними животными, то есть люди уехали до момента, пока конфликт не разрешится", - сказал он.

Все уехали по доброй воле

Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина позже сообщила агентству, что Чемодановку покинуло все цыганское население - по ее данным, это около 650 человек.

Позже сам Фадеев сказал Интерфаксу, что информация о принудительной отправке цыган в Волгоградскую область не соответствует действительности.

"Тот, кто хотел, уехал самостоятельно. Несколько цыган относятся к волгоградской диаспоре, по моим предположениям, их могла она принять", - сказал он.

Конфликт в Чемодановке

13 июня в Чемодановке произошла массовая драка местных жителей с проживающими в селе представителями цыганской диаспоры. Как сообщалось, предположительно, поводом для конфликта стали сексуальные домогательства цыган к местным девушкам.

Вместе с тем президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр в разговоре с "Национальной службой новостей" заявила, что причиной конфликта стала ссора детей.

"Были дети, которые поссорились на пруду. Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку - об этом нигде не пишут! Ведь они же пришли к цыганам в дом! Хотя этот вопрос выеденного яйца не стоил, его можно было решить на месте. Можно было пойти к властям! Почему надо было самосуд устраивать?", - сказала она.

По оценкам очевидцев, в драке участвовали около 150 человек. По данным полиции, в результате нее пострадали пятеро человек, двое были госпитализированы и один впоследствии скончался в больнице.

По факту драки возбудили уголовное дело, его расследует центральный аппарат Следственного комитета. В рамках дела задержны 15 предполагаемых участников драки, один из них подозревается в убийстве.

На следующий день после драки местные жители вышли на народный сход с требованием наказать виновных, а также перекрыли федеральную трассу М-5 "Урал". По данным главы районной администрации Вячеслава Демичева, на сход собрались около полутора тысяч человек.