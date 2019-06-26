Фотография утонувших мигрантов вызвала всплеск негодования в США

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Политика администрации Трампа в отношении детей нелегальных мигрантов вызвала всплеск негодования в США

На фотографии - тела взрослого и ребенка у берега реки. Изображение Оскара Рамиреса и его дочери Валерии, утонувших при попытке переплыть Рио Гранде, обошло интернет и вызвало очередной всплеск негодования в США по поводу политики администрации президента Трампа в отношении мигрантов.

Мы решили опубликовать это изображение - но предупреждаем, что оно может вас шокировать.

По другую сторону границы инцидент тоже широко обсуждается, а президент Мексики Андрес Мануэль Лопес уже назвал случившееся очень печальным событием.

Между тем в США дебаты по поводу миграционной политики администрации президента Трампа, особенно в том, что касается их малолетних детей, приобретают весьма эмоциональный характер.

Александрия Окасио-Кортес, конгрессмен от демократов, назвала лагеря, в которых содержатся дети нелегальных мигрантов, "концентрационными" и отказалась извиняться за свои слова.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Согласно побывавшим в одном из лагерей адвокатам, дети содержатся в ужасных условиях

Во вторник в отставку подал исполняющий обязанности главы погранично-таможенной службы США Джон Сандерс.

После жарких дебатов Палата представителей американского конгресса проголосовала за выделение 4,5 млрд долларов на улучшение условий для мигрантов, скопившихся на границе с Мексикой.

Президент Трамп пригрозил наложить вето на законопроект.

Би-би-си побеседовала с двумя адвокатами, посетившими лагерь временного содержания в городе Клинт в Техасе. Они назвали условия, в которых живут дети, убогими и откровенно ужасными.

"Дети голодны, немыты, больны и напуганы"

Элора Мухерджи возглавляет Клинику прав мигрантов в Юридической школе Колумбийского университета.

Она рассказала: "Я работаю с детьми и семьями в федеральной иммиграционной службе уже более двенадцати лет, и никогда не видела таких условий содержания, как в Клинте.

Дети голодны, немыты, больны и напуганы. Они не знают, когда их отпустят.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Адвокаты утверждают, что дети содержатся в лагерях неделями, хотя по закону не должны оставаться в них дольше 72 часов

Многие из тех, с кем я разговаривала, содержатся там неделями, некоторые - почти месяц.

Между тем по закону их должны перераспределить в течение 72 часов.

С момента пересечения границы им не давали возможности даже помыться, они просто воняют. Они одеты в ту же одежду, в которой пересекли границу, перепачканную всем на свете, от мочи до грудного молока.

Согласно позиции правительства, представленной в федеральном суде [18 июня], дети в этих лагерях не нуждаются в доступе к мылу, чтобы мыть руки, не нуждаются в зубных щетках и кроватях.

Эти дети не должны находиться в лагерях погранично-таможенной службы. У всех, с кем мы разговаривали, есть родственники в США, которые с нетерпением ожидают возможности воссоединить семьи.

Дети не заслуживают содержания в клетках на протяжении недель. Политика администрации по отношению к детям жестока.

Эти дети бегут из ужасающих условий, и администрация должна следовать законодательству, предоставляя им безопасность и нормальные санитарные условия".

Тем, кто не верит, в каких условиях содержатся дети мигрантов, Элора Мухерджи предложила съездить в Клинт и взглянуть на это своими глазами.

"Там есть открытый туалет, где они едят и спят"

Профессор Уоррен Бинфорд - директор юридической программы в университете Уильяметт в Орегоне, специализирующийся на правах детей.

Она рассказала Би-би-си: "Примерно 350 детей содержатся в помещении, рассчитанном на 104 взрослых. Некоторые дети содержатся там около трех недель.

Около сотни детей - совсем маленькие: младенцы, малыши, дошкольники и дети школьного возраста. Также есть несколько матерей с младенцами.

За детьми никто не ухаживал. Ими пренебрегали, они не имели возможности регулярно мыться.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Фотография тел мигранта и его двухлетней дочери, утонувших при попытке пересечь границу США, привнесла в дебаты эмоциональную сторону

Несколько сотен детей содержатся в складском помещении, которое недавно построили на территории лагеря.

Фактически они содержатся в этих ужасных камерах, где в центре комнаты открытый туалет, и они там едят и спят.

Помещения переполнены, в некоторых по 100 детей, в других - по 50, в некоторых по 25.

Там множество вшей и вспышка гриппа. Больных детей запирают без надзора взрослых, и они просто лежат на матах на полу.

Многие дети рассказывали, что им и другим, включая младенцев, приходится спать на бетонном полу.

Очень печально слышать, что стандарты ухода за этими детьми как-то соотносятся с иммиграционными вопросами. Это не имеет никакого отношения к вопросам иммиграции.

Любому родителю известно, что если вы отвечаете за ребенка хотя бы сутки, необходимо, чтобы у них было мыло, зубная щетка и зубная паста.

Эти дети вынуждены пользоваться туалетом, есть, спать и проводить все время - день за днем - в переполненных помещениях, где другие дети спят на полу. Это дикость".