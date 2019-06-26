Фотография утонувших мигрантов вызвала всплеск негодования в США
На фотографии - тела взрослого и ребенка у берега реки. Изображение Оскара Рамиреса и его дочери Валерии, утонувших при попытке переплыть Рио Гранде, обошло интернет и вызвало очередной всплеск негодования в США по поводу политики администрации президента Трампа в отношении мигрантов.
Мы решили опубликовать это изображение - но предупреждаем, что оно может вас шокировать.
По другую сторону границы инцидент тоже широко обсуждается, а президент Мексики Андрес Мануэль Лопес уже назвал случившееся очень печальным событием.
Между тем в США дебаты по поводу миграционной политики администрации президента Трампа, особенно в том, что касается их малолетних детей, приобретают весьма эмоциональный характер.
- 17 штатов США подали в суд на Белый дом за разделение семей мигрантов
- США охватили протесты из-за миграционной политики Трампа
Александрия Окасио-Кортес, конгрессмен от демократов, назвала лагеря, в которых содержатся дети нелегальных мигрантов, "концентрационными" и отказалась извиняться за свои слова.
Во вторник в отставку подал исполняющий обязанности главы погранично-таможенной службы США Джон Сандерс.
После жарких дебатов Палата представителей американского конгресса проголосовала за выделение 4,5 млрд долларов на улучшение условий для мигрантов, скопившихся на границе с Мексикой.
Президент Трамп пригрозил наложить вето на законопроект.
Би-би-си побеседовала с двумя адвокатами, посетившими лагерь временного содержания в городе Клинт в Техасе. Они назвали условия, в которых живут дети, убогими и откровенно ужасными.
"Дети голодны, немыты, больны и напуганы"
Элора Мухерджи возглавляет Клинику прав мигрантов в Юридической школе Колумбийского университета.
Она рассказала: "Я работаю с детьми и семьями в федеральной иммиграционной службе уже более двенадцати лет, и никогда не видела таких условий содержания, как в Клинте.
Дети голодны, немыты, больны и напуганы. Они не знают, когда их отпустят.
Многие из тех, с кем я разговаривала, содержатся там неделями, некоторые - почти месяц.
Между тем по закону их должны перераспределить в течение 72 часов.
С момента пересечения границы им не давали возможности даже помыться, они просто воняют. Они одеты в ту же одежду, в которой пересекли границу, перепачканную всем на свете, от мочи до грудного молока.
Согласно позиции правительства, представленной в федеральном суде [18 июня], дети в этих лагерях не нуждаются в доступе к мылу, чтобы мыть руки, не нуждаются в зубных щетках и кроватях.
Эти дети не должны находиться в лагерях погранично-таможенной службы. У всех, с кем мы разговаривали, есть родственники в США, которые с нетерпением ожидают возможности воссоединить семьи.
Дети не заслуживают содержания в клетках на протяжении недель. Политика администрации по отношению к детям жестока.
Эти дети бегут из ужасающих условий, и администрация должна следовать законодательству, предоставляя им безопасность и нормальные санитарные условия".
Тем, кто не верит, в каких условиях содержатся дети мигрантов, Элора Мухерджи предложила съездить в Клинт и взглянуть на это своими глазами.
"Там есть открытый туалет, где они едят и спят"
Профессор Уоррен Бинфорд - директор юридической программы в университете Уильяметт в Орегоне, специализирующийся на правах детей.
Она рассказала Би-би-си: "Примерно 350 детей содержатся в помещении, рассчитанном на 104 взрослых. Некоторые дети содержатся там около трех недель.
Около сотни детей - совсем маленькие: младенцы, малыши, дошкольники и дети школьного возраста. Также есть несколько матерей с младенцами.
За детьми никто не ухаживал. Ими пренебрегали, они не имели возможности регулярно мыться.
Несколько сотен детей содержатся в складском помещении, которое недавно построили на территории лагеря.
Фактически они содержатся в этих ужасных камерах, где в центре комнаты открытый туалет, и они там едят и спят.
Помещения переполнены, в некоторых по 100 детей, в других - по 50, в некоторых по 25.
Там множество вшей и вспышка гриппа. Больных детей запирают без надзора взрослых, и они просто лежат на матах на полу.
Многие дети рассказывали, что им и другим, включая младенцев, приходится спать на бетонном полу.
Очень печально слышать, что стандарты ухода за этими детьми как-то соотносятся с иммиграционными вопросами. Это не имеет никакого отношения к вопросам иммиграции.
Любому родителю известно, что если вы отвечаете за ребенка хотя бы сутки, необходимо, чтобы у них было мыло, зубная щетка и зубная паста.
Эти дети вынуждены пользоваться туалетом, есть, спать и проводить все время - день за днем - в переполненных помещениях, где другие дети спят на полу. Это дикость".