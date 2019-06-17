Лидер Megadeth Дэйв Мастейн сообщил, что болен раком

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Лидер американской трэш-метал группы Megadeth Дэйв Мастейн сообщил, что у него диагностирован рак горла. Из-за проблем Мастейна со здоровьем группа была вынуждена отменить большинство концертов в этом году.

"Мне поставили диагноз рак горла. Безусловно, это то, с чем придется считаться, но я сталкивался с препятствиями и раньше. Я плотно работаю со своими врачами, и мы разработали план лечения, который, по их мнению, сулит 90% успеха. Лечение уже началось", - написал 57-летний Мастейн у себя в "Фейсбуке".

Музыкант также сообщил, что из-за его болезни группе Megadeth придется отменить большинство концертов до конца этого года.

В то же время, по словам Мастейна, группа продолжает работу над своим 16-м по счету студийным альбомом.

Учрежденный Megadeth фестиваль Megacruise, в рамках которого несколько групп выступают на огромном круизном лайнере в Тихом океане, состоится, однако полноценного выступления Megadeth на нем не будет.

Мастейн остается лидером и основным автором песен Megadeth с момента ее основания в 1983 году.

Коллектив был образован после того, как Мастейн был уволен из группы Metallica, где выступл в качестве основного гитариста около года, из-за алкогольной и наркотической зависимости.

В 2002 году Megadeth была распущена, поскольку Мастейн получил травму руки, но в 2004 группа снова собралась в своем "классическом" составе.

В 2011 году, почти сразу после своего 50-летия, Мастейн перенес операцию на шее. Как рассказывал музыкант, у него появились проблемы с позвонками, вызванные многолетней практикой хэдбэнгинга - трясения головой во время выступлений.

Megadeth - одна из самых коммерчески успешных трэш-метал групп. Коллектив продал более 50 миллионов альбомов по всему миру, включая номинированный на "Грэмми" мультиплатиновый альбом Countdown to Extinction.

Критики относят Мастейна к числу наиболее выдающихся гитаристов современности.