Дело о массовой драке в Чемодановке: арестованы 28 человек

Правообладатель иллюстрации Sledkom RF/TASS

Первомайский районный суд Пензы арестовал 28 жителей села Чемодановка, подозреваемых в участии в массовой драке, в результате которой погиб местный житель.

13 июня в Чемодановке произошла массовая драка местных жителей с проживающими в селе представителями цыганской диаспоры. Происшествие вызвало большой резонанс. На следующий день после драки жители села вышли на народный сход и перекрыли федеральную трассу, требуя наказать виновных.

Накануне стало известно, что в Чемодановке задержаны 28 человек. В сообщении Первомайского суда об аресте подозреваемых не уточняется, сколько среди них цыган.

Во вторник прокурор Пензенской области Наталья Канцерова провела личный прием жителей села Чемодановки. К ней пришли 32 человека. Как сообщает Интерфакс, они пожаловались на проблемы с уличным освещением, плохое состояние автодорог, работу поликлиники, нехватку лекарств, неправомерные действия других жителей района и другие сельские проблемы.

Правообладатель иллюстрации Sledkom RF/TASS Image caption Следственный комитет выложил фотографии изъятого у подозреваемых

Уехали или нет?

В понедельник глава сельсовета Чемодановки Сергей Фадеев сообщил, что из села в принудительном порядке вывезли в Волгоградскую область все цыганское население.

Это заявление фактически опроверг Вячеслав Фомичев - глава администрации района, в который входит Чемодановка. По его словам, из села уехали добровольно лишь несколько цыганских семей.

"Несколько цыганских семей самостоятельно покинули село. Никто их принудительно на автобусах не вывозил. Разъехались временно по соседним селам, районам. Порядка 40 домов остались в Чемодановке без хозяев, но в некоторых остались наемные работники, которые сейчас приглядывают за домашними животными, то есть люди уехали до момента, пока конфликт не разрешится", - сказал он. Власти Волгоградской области во вторник также называли фейком переселение цыган.

Драка в Чемодановке произошла в четверг, 13 июня. По оценкам очевидцев, в ней участвовали около 150 человек. По данным полиции, в результате нее пострадали пятеро человек, двое были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался на следующий день.

На следующий день после драки местные жители вышли на народный сход с требованием наказать виновных, а также перекрыли федеральную трассу М-5 "Урал". По данным главы районной администрации Вячеслава Демичева, на сход собрались около полутора тысяч человек.

По факту драки возбудили уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Дело ведет центральный аппарат Следственного комитета.

Как объясняет член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе, подобный конфликт разрешить будет очень сложно.

По его словам, сейчас власти "просто физически стараются развести противоборствующие стороны".