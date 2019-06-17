Посла России вызвали в МИД Армении после встречи с экс-президентом

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin / TASS Image caption Премьер-министр Армении Никол Пашинян на ПМЭФ, 6 июня 2019 года

Визит российского посла к находящемуся под следствием экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, который считается другом Владимира Путина, вызвал недовольство со стороны армянского руководства.

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин был вызван в МИД для беседы "о невмешательстве во внутренние дела Армении", написал председатель комиссии по внешним сношениям парламента страны Рубен Рубинян на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Министр [иностранных дел Армении] сообщил мне, что в пятницу посол РФ […] был вызван в МИД, где с послом была проведена беседа в контексте невмешательства во внутренние дела в Армении", - заявил Рубинян, который представляет в парламенте правящую партию "Гражданский договор". В нее входит и премьер-министр страны Никол Пашинян.

Информацию о вызове российского посла в МИД подтвердила Би-би-си официальный представитель дипведомства Анна Нагдалян.

В МИД России тоже подтвердили Би-би-си факт вызова посла, воздержавшись от дальнейших комментариев.

Из-за чего возникли трения?

Причиной дипломатических трений стала встреча российского посла с бывшим президентом Кочаряном, который в Армении обвиняется в насильственном свержении конституционного строя.

Копыркин посетил находящегося под домашним арестом Кочаряна на прошлой неделе. Об этом 13 июня сообщило армянское издание Aysor.am, а в пятницу на сайте посольства появилось сообщение о встрече.

Кочарян был президентом Армении в 1998-2008 годах. После окончания второго президентского срока он вошел в совет директоров российской инвестиционной компании "АФК Система".

Правообладатель иллюстрации Панов Алексей/TASS Image caption Кочарян занимал пост президента Армении в течение десяти лет

Вскоре после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна он был арестован и с тех пор находится под следствием. Вместе с бывшим президентом обвиняемыми по делу о свержении конституционного строя проходят несколько высших командных чинов армянской армии, в том числе бывший генеральный секретарь ОДКБ генерал Юрий Хачатуров.

"Химия, которую не всегда можно объяснить"

После ареста опального президента поддержал президент России Владимир Путин.

Правообладатель иллюстрации Панов Алексей/TASS

В августе 2018 года он звонил находящемуся под следствием Кочаряну, чтобы поздравить его с днем рождения. Комментируя звонок, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что на протяжении многих лет Путин и Кочарян поддерживают добрые отношения, которые не подвержены влиянию каких-либо событий, которые происходят в Армении.

В интервью газете "Коммерсант" Кочарян так охарактеризовал свои отношения с Путиным: "Это химия, которую не всегда можно объяснить".

Нынешний глава правительства Армении Никол Пашинян в бытность оппозиционным депутатом выступал против интеграции страны с Россией, в том числе был противником вступления Армении в Евразийский союз, называя этот процесс "изоляцией, а не интеграцией".

Однако, став премьер-министром на волне массовых протестов в мае 2018 года, он изменил позицию и стал подчеркивать союзнический и стратегический характер отношений между двумя странами. За последний год Пашинян встречался с Путиным пять раз, а также посетил открытие чемпионата мира по футболу в Москве и Санкт-Петербургский экономический форум.

Армения выступает союзником России и членом двух интеграционных проектов Москвы - ОДКБ и Евразийского экономического союза. На территории страны расположена российская военная база, а российские пограничные войска охраняют армянскую границу с Турцией.

Ситуация с вызовом Копыркина напоминает схожий эпизод, произошедший в столице другого ближайшего союзника России, когда в апреле 2019 года МИД Белоруссии обвинил российского посла Михаила Бабича в попытке разрушить "тесные и дружественные отношения двух братских народов".

Вскоре после этого Бабич был отправлен в отставку и покинул Минск.