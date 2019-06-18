Дайджест 18 июня: плохой прогноз для экономики России и виртуальная реальность для Моны Лизы

В России появятся электронные въездные визы

Газете "Коммерсант" стало известно, что Путин поручил ввести электронные визы для въезда в Россию со следующего года.

Такие визы будут однократными, краткосрочными, до 16 дней, но универсальными - не только для туристических, но и для деловых, частных и гуманитарных поездок.

Список стран, граждане которых смогут с 2021 года пользоваться визовым онлайн-сервисом, будет утвержден правительством отдельно. Его подготовит МИД РФ.

По данным "Ъ", в него точно войдут Китай, Южная Корея, Япония, страны ЕС и не входящие в Евросоюз государства шенгенской зоны, а также, возможно, Новая Зеландия.

Великобританию, Канаду и США включать в список пока не планируется.

Плохой прогноз для экономики России

"Ведомости" пишут о том, что экономисты ухудшили прогноз роста экономики России на 2019 год.

С начала июня сразу три команды аналитиков ухудшили прогнозы роста российского ВВП в 2019 г. Всемирный банк снизил оценку с 1,4 до 1,2%, Центробанк - с 1,2-1,7 до 1-1,5%.

Последним это сделало рейтинговое агентство Fitch: прогноз ухудшен с 1,5 до 1,2%. Таким образом, его оценка оказалась хуже официального прогноза Минэкономразвития, которое ждет роста экономики за 2019 г. на 1,3%.

Ухудшение прогноза связано со слабыми показателями за I квартал 2019 г. - экономика замедлилась сильнее, чем ожидалось, объясняют аналитики Fitch. Так же объяснил снижение прогноза и ЦБ. По предварительной оценке Росстата, за I квартал ВВП вырос всего на 0,5%.

Результат оказался хуже прогнозов и Минэкономразвития, и ЦБ. Даже если Росстат улучшит предварительную оценку, на слабое частное потребление и инвестиции указывают и другие показатели, пишут аналитики Fitch.

Британский Sotheby's купил французский медиамагнат

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Financial Times пишет о продаже знаменитого британского аукционного дома Sotheby's.

За 3.7 млрд долларов США Sotheby's купил владелец медиагруппы Altice, живущий в Швейцарии французский бизнесмен Патрик Драи.

Таким образом оба старейших и крупнейших британских аукционных дома Sotheby's и Christie's будут теперь принадлежать французским бизнесменам. Christie's владеет глава холдинга Kering Франсуа Пино.

В последние годы Sotheby's нес миллионные убытки и конфликтовал с акционерами, требовавшими сократить расходы и повысить дивиденды.

55-летнему Драи принадлежат один из самых популярных каналов новостей Франции BFM TV, радиосеть RMC, газета Liberation, еженедельник L'Express, а также мобильные и кабельные сети во Франции, Португалии, Израиле, США.

В прошлом году он оказался на 11 месте в списке самых богатых людей Франции с состоянием в 7,1 млрд долларов.

FT отмечает, что сделка выгодна бывшим владельцам и была проведена на удивление быстро. Но все же покупку нельзя назвать неожиданной, так как у Драи хорошая коллекция предметов искусства.

Лувр отправит Джоконду в виртуальную реальность

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Лувр, где 20 тысяч человек ежедневно пытаются посмотреть знаменитую Джоконду, собирается предложить посетителям окунуться в мир Моны Лизы при помощи виртуальной реальности.

На готовящейся выставке, как рассказывают все британские газеты, посетители с помощью новых технологий окажутся наедине с шедевром Леонардо да Винчи в пустом музее.

Посты в "Фейсбуке" помогут поставить диагноз

Times рассказывает о новом исследовании американских ученых из Университета Пенсильвании.

По их оценке, анализ постов в "Фейсбуке" может позволить выявить различные заболевания.

Исследователи считают, что содержание постов может на ранних стадиях указать на симптомы депрессии, психоза и даже диабета.

Конституционный суд России вынесет решение по закону о митингах

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Конституционный суд занялся законом о митингах по жалобе иркутского активиста Валерия Тетерина.

Планируя проведение митинга 9 сентября 2018 года, он заранее обратился в администрацию города, но уведомления активиста были возращены без рассмотрения как не соответствующие требованиям законодательства о публичных мероприятиях.

В частности, организатору митинга указали на то, что им не определены формы и методы обеспечения общественного порядка.

По мнению Тетерина, оспариваемые положения содержат неопределенность, что позволяет органам власти произвольно определять, соответствует ли уведомление о проведении мероприятия требованиям, а потому противоречат статьям Конституции.

Суды, в которые ранее обращался Тетерин, приняли сторону иркутских властей, и активист обратился в Конституционный суд.

Первое слушание этого дела проходило в конце мая, теперь КС вынесет решение по результатам проверки конституционности оспариваемых Тетериным пунктов закона.

В Британии пройдет второй тур выборов лидера консерваторов

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Выборы с постепенным выбыванием продолжатся во вторник. Голосовать на этом этапе будут только тори-депутаты Палаты общин. К 20 июня кандидатов должно остаться только двое. Выбирать из этих двух финалистов будут уже все примерно 160 тысяч членов Консервативной партии.

Накануне выборов Daily Telegraph опубликовал статью о том, что Рори Стюарт, один из шести кандидатов, считавшийся аутсайдером, но неожиданно вышедший на второе место (первое газеты и букмекеры отдают Борису Джонсону), семь лет был агентом британской службы внешней разведки МИ-6.

Его отец, профессиональный разведчик, когда-то претендовал на должность главы МИ-6. Сам Стюарт ранее на прямой вопрос о работе на Ми-6 отвечал, что когда он был на дипломатической службе, он не был шпионом. Да и вообще, по словам Стюарта, закон о секретной службе все равно запрещает бывшим и действующим сотрудникам даже задним числом подтверждать свою разведдеятельность.

Подробнее о захватывающих событиях в Консервативной партии можно почитать в материалах нашего корреспондента Юри Вендика здесь: Борис Джонсон выиграл первый тур выборов лидера тори. Но это только начало и здесь: Инкубатор элиты. Почему почти все кандидаты в премьер-министры Британии - из одного университета.

США отправляют на Ближний Восток еще тысячу солдат

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Пентагон посылает на Ближний Восток дополнительно еще тысячу солдат. Усиление военного присутствия США в регионе происходит на фоне резко ухудшившихся отношений между США и Ираном.

И.о. министра обороны США Патрик Шэнахэн заявил, что эта мера является ответом на враждебные действия иракских сил.

В понедельник военно-морское ведомство США обнародовало снимки, которые, по мнению его экспертов, свидетельствуют о том, что за недавним нападением на танкеры в Оманском заливе стоит Иран.

Подробнее здесь: США отправляют на Ближний Восток еще тысячу солдат

Смещенный экс-президент Египта Мохаммед Мурси умер в зале суда

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67-летний экс-президент Египта и бывший лидер исламистской организации "Братья-мусульмане" Мохаммед Мурси умер в зале суда, где его судили по делу о шпионаже.

Смерть Мурси вызвала вопросы у правозащитников. Организация "Международная амнистия" призвала египетские власти провести беспристрастное и прозрачное расследование обстоятельств смерти и условий содержания бывшего президента в заключении.

По данным египетских государственных СМИ, Мурси умер от инфаркта. О проблемах со здоровьем экс-президента ранее не сообщалось.

Подробнее здесь: Смещенный экс-президент Египта Мохаммед Мурси умер в зале суда

"Наркоманов бывших не бывает". Как стигма мешает наркозависимым и обществу

К наркозависимым государство и общество относятся заведомо предвзято, и это не только мешает им выздороветь, но и часто становится причиной прямой дискриминации.

Почитайте статью нашего корреспондента Виктора Нехезина об одной из самых стигматизированных сфер общественных отношений.

Робби Уильямс спросил голосового помощника Amazon, сколько раз он возглавлял музыкальные чарты. И получил совсем не тот ответ, который ожидал.