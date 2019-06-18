Опрос: рекордное число россиян считает службу в армии обязательной для мужчины

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Почти две трети россиян считают военную службу по призыву обязательной для мужчин и не сомневаются, что армия их защитит, показал опрос Левада-центра об отношении общества к армии. Итоги опроса публикует издание РБК.

По данным социологов, службу в армии назвали обязательной для мужчины 60% опрошенных. Это рекордный показатель за все время опросов, которые проводились с 1997 года. До этого за все годы исследований этот показатель не превышал 44%.

Из тех, кто считает службу в армии необходимой, почти половина назвала ее долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам. В то же время только 12% из всех опрошенных считают призывную службу "бессмысленным и опасным занятием".

Социолог Левада-центра Карина Пипия считает, что авторитет армии и вырос на фоне войн на Украине и в Сирии. По ее мнению, подъем "великодержавных" настроений в стране приводит к ощущению противостояния с врагом, роста внешней угрозы, что требует наличия армии, готовой в любой момент защищать страну.

В то же время Пипия считает, что если бы опрос проводился только среди матерей с сыновьями призывного возраста, результаты были бы более критичными по отношении к призывной службе.

При этом, по данным опроса, жители страны не готовы к милитаризации бюджета в ущерб своим доходам. 82% респондентов хотели бы, чтобы правительство направляло больше бюджетных средств на повышение уровня благосостояния граждан, а не на оборону.

Похожий опрос в апреле проводил ФОМ. Он также показал, что 61% опрошенных выступает за обязательную службу для каждого мужчины. Кроме того, 50% респондентов сказали, что положение дел в армии - отличное или хорошее.

Нынешнее исследование Левада-центра также выявило рекордное за все время опросов доверие к способности армии защитить Россию в случае реальной военной угрозы. Армии доверяют 88% опрошенных.

В ходе проведенного ранее в июне опроса социологи Левада-центра выяснили, что в числе государств, которые недружелюбно относятся к России, респонденты уже второй год называют США, Украину и Великобританию.

Согласно январскому исследованию Левада-центра, 56% россиян опасаются военной угрозы со стороны других стран. При этом большинство и тогда было уверено, что российская армия сможет защитить страну в случае нападения.