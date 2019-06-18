Российским властям запретили отказывать в митингах из-за непрописанных мер безопасности

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С 18 июня Конституционный суд России запретил властям разного уровня отказывать в проведении митингов, если они немотивированно ссылаются на неопределенность форм и методов обеспечения порядка. Но станет ли легче согласовывать мероприятия?

Что случилось

Иркутский активист Валерий Тетерин планировал провести в Иркутстке митинги осенью прошлого года. Он заранее обратился в администрацию города, но уведомления активиста о мероприятиях власти вернули без рассмотрения - якобы, они не соответствовали закону о митингах.

В частности, Тетерину указали, что он не определил способы обеспечения общественного порядка и организации медпомощи. Тетерин обращался в суды, но они были солидарны с руководством Иркутска. В итоге иск активиста в этом году дошел до Конституционного суда.

Раньше правоприменительная практика была другой, говорил на заседании суда 28 мая Тетерин. "Сейчас стали фильтровать. Нормы не просто нарушают мои права как заявителя, но и вообще посягают на право свободы шествий и собраний", - цитировала "Фонтанка" его слова. По мнению Тетерина, сегодня невозможно предугадать, как поведут себя власти, когда заявители хотят провести митинг.

Адвокат Тетерина Сергей Голубок утверждал, что основная причина проблемы - в самом законе о митингах. "Не нравится, что написал организатор, не будем рассматривать уведомление. Не будем рассматривать уведомление - не будет митинга", - говорил Голубок.

Иркутский активист уверен, что положения закона о митингах, в которых говорится о способах обеспечения порядка и организации медпомощи четко не определены. Из-за этого власти и могут произвольно решать, разрешать ли публичные мероприятия или нет. А это, считает Тетерин, противоречит нескольким статьям Конституции. В своем иске он настаивает на изменении закона.

Что решил суд и стало ли лечге согласовать митинг?

Судьи во главе с председателем Валерием Зорькиным посчитали, что если организатор митинга подает уведомление о его проведении властям, то он, конечно, должен отвечать за его порядок и безопасность участников. Но основную ответственность за это обязаны нести власти. А поэтому любые их попытки переложить эти обязанности на организатора митинга должны быть исключены.

При этом если власти считают, что организатор не позаботился о порядке на мероприятии, они все равно должны предложить ему альтернативные варианты и не препятствовать митингу. Если же согласия между сторонами нет, суды должны быстро провести рассмотрения до даты проведения митинга. В целом в Конституционном суде решили, что власти не могут срывать массовые собрания, если реальных оснований для отказа в их проведении нет.

Впрочем, на вопрос Би-би-си о таких основаниях для отказа как условный фестиваль рыбы, проходящий в месте проведения мероприятия, судья-докладчик КС Сергей Князев ответил, что суд не может это комментировать: все-таки дело рассматривалось вокруг требований об обеспечении общественного порядка и организации медпомощи.

Адковат Тетерина Сергей Голубок в разговоре с Би-би-си отметил, что касательно "лазеек", которые могут использовать власти, уже высказался пленум Верховного суда в прошлом году: "Сказал - нельзя". Впрочем, повлияет ли сегодняшнее решение КС на ситуацию по всей стране, покажет только время, считает адвокат. "Мы знаем только вершину айсберга. Никто точно не может сказать, сколько в России было согласовано публичных мероприятий, так как этим занимаются местные власти. А базы по этому нет", - сказал Голубок.

Само постановление суда адвокат считает важным, так как КС повторил важные принципы о правовом регулировании протестных акций, подробно изложив позиции ЕСПЧ.