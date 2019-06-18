В генпрокуратуру России пожаловались на Сечина из-за самолетов "Роснефти"

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS

Политическая партия "Яблоко" обратилась в генеральную прокуратуру с требованием провести расследование публикаций о возможном использовании председателем совета директоров компании "Роснефть" Игорем Сечиным самолетов компании в личных целях.

О том, что самолеты могли использоваться для частных перелетов руководства "Роснефти", сообщило на прошлой неделе агентство Рейтер по результатам своего журналистского расследования. "Роснефть" в ответ обвинила журналистов агентства Рейтер в слежке и взломе аккаунтов в соцсетях.

Как сообщили Би-би-си в "Яблоке", помимо генпрокуратуры партия также обратилась к премьер-министру России Дмитрию Медведеву и в Счетную палату.

"Роснефть" на 50 процентов принадлежит государству, следовательно, граждане нашей страны должны знать, как используются ресурсы компании", - считает заместитель директора ЦАП Алексей Чумаков.

С чего все началось

Агентство Рейтер утверждало, что самолеты "Роснефи" летали на Майорку, Ибицу, Сардинию и Мальдивы в то же время, когда там отдыхали глава государственной нефтяной компании Игорь Сечин или люди из его окружения.

Журналисты, опираясь на данные сайтов отслеживания полетов, насчитали 290 рейсов "Роснефти" в период с января 2015 года по май 2019-го, говорится в расследовании. Его авторы заметили, что 96 рейсов пришлись либо на праздники, либо на период с середины дня пятницы в Москве до утра понедельника, то есть выходные.

Речь идет о корпоративных самолетах госкомпании. По данным Рейтер, за эти четыре с половиной года они "восемь раз летали в аэропорт Ольбия на Сардинии, 15 раз - на Мальдивы и семь раз - в испанскую Пальма-де-Майорку".

По данным Рейтер, приближенные Сечина, включая его бывшую жену до их развода и друзей, публиковали в социальных сетях фотографии из тех же мест, куда летали самолеты "Роснефти". На этих фотографиях Сечина не было, но журналисты Рейтер сфотографировали человека, похожего на него, когда он садился в самолет "Роснефти" в аэропорту Пальма-де-Майорки в прошлом году.

В последовавшем заявлении компании "Роснефть" говорится, что, являясь глобальной компанией, "Роснефть" работает во всех регионах мира, а расходы на корпоративные самолеты "осуществляются в соответствии с утвержденными корпоративными стандартами".

В пресс-службе Счетной палаты Би-би-си сообщили, что письмо от "Яблока" получено и сегодня будет зарегистрировано и передано профильному аудитору. Би-би-си также направила запрос в генпрокуратуру и правительство России.