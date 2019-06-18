ФСБ проводит обыски в музее основателя "Вимм-Билль-Данн" Давида Якобашвили

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS

Сотрудники ФСБ пришли с обыском в музей "Собрание", владелец которого - основатель "Вимм-Билль-Данн" и вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Давид Якобашвили.

"Сотрудники ФСБ провели обыски и иные следственные мероприятия в музее "Собрание" на улице Солянка в Москве", - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его данным, обыски проводятся в рамках уголовного дела, фигуранты которого пока не установлены.

Первым об обысках в здании музея на Солянке сообщил РБК со ссылкой на знакомого Якобашвили и источник, близкий к РСПП.

Один из собеседников издания связал следственные действия с уголовным делом, которое ФСБ возбудила по жалобе бывшего бизнес-партнера Якобашивили Бориса Минахи. Он обвиняет Якобашвили в краже средств Ейского портового элеватора.

Сам Якобавшивили отказывается от комментариев журналистам. На данный момент он находится на форуме Объединенных наций в Женеве, сообщил РБК его знакомый.

В январе 2018 года Минахи подал в Таганский суд Москвы иск к Якобашвили, в котором потребовал взыскать с него 4,7 млн долларов задолженности по договору займа. По утверждению Минахи, в 2010 году они с Якобашвили заключили четыре договора займа.

Якобашвили, в свою очередь, заявил, что никогда не брал у Минахи денег в долг, "так как никогда не испытывал такой необходимости", говорится в решении суда. "Напротив, тот брал у него постоянно денежные средства в долг без каких-либо подтверждающих документов, отдавал частями и до настоящего времени долги полностью не вернул", - приводятся объяснения Якобашвили в документе.

Суд установил, что договоры займа между сторонами не заключались и в октябре 2018 года отказал удовлетворить иск Минахи.

Президент РСПП Александр Шохин в разговоре с Би-би-си сравнил ситуацию с делом Baring Восток и заявил, что в случае с Якобашвили снова используется схема, при которой корпоративные конфликты решаются с помощью силовых структур.

"Тот факт, что недобросовестные предприниматели используют силовые структуры для решения вопросов, которые должны решаться в арбитражном гражданском процессе, это плохая тенденция", - сказал Шохин.

Кто такой Якобашвили?

Давид Якобашвили - частный инвестор, родился в 1957 году в Тбилиси. Занимает 145-ю строчку в российском рейтинге Forbes. Его состояние журнал оценивает в 750 млн долларов.

Самый крупный его актив - 51% в нефтетрейдере Petrocas Energy Holding. В прошлом году он инвестировал 10 млн долларов Telegram Павла Дурова.

"Первые большие деньги я заработал на свиньях, и было это еще в советское время - в 1982 году. Сельхозподразделение МВД стало тогда выдавать частникам поросят на откорм. Это было абсолютно легально: покупаешь поросят по одному весу, выращиваешь и уже откормленными продаешь обратно", - говорил он в интервью журналу Inc.

В 1990-е Якобашвили вместе с партнером Гаврилом Юшваевым открыл автосалон "Тринити", который торговал американскими автомобилями. Вместе с General Motors создал совместное предприятие "Тринити-моторс". Оно стало первым официальным дилером американской компании в России.

Был одним из сооснователей казино "Метелица" на Новом Арбате. Это одно из самых известных и крупных казино в России.

В 1993 году Якобашвили вместе с партнерами создали соковое производство, впоследствии ставшее основой компании Вимм-Биль-Данн. Компания была продана в 2011 году PepsiCo за 5,8 млрд долларов. Сам Якобашвили получил за свою долю свыше 600 млн долларов.

Якобашвили входит в правление Российского союза промышленников и предпринимателей, возглавляет комиссию по корпоративной этике при РСПП. Среди недавних споров, который рассматривала комиссия по этике, - жалоба инвестфонда Baring Vostok к миноритариям банка "Восточный" Артему Аветисяну и Шерзоду Юсупову.

Музей "Собрание" на Солянке Якобашвили открыл в 2018 году. Художественный фонд музея составляет порядка 20 тысяч экспонатов.

Якобашвили живет в Монако. У него есть шведское гражданство.