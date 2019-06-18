Журналист Гаджиев арестован в Дагестане по обвинению в терроризме. Его коллеги обратились к Путину

Правообладатель иллюстрации chernovik.net Image caption "Сегодня органы следствия обвиняют Абдулмумина Гаджиева, человека, которому террористы ИГИЛ вынесли смертный приговор, в финансировании терроризма и участии в террористических организациях", - говорится в видеообращении коллег журналиста к Владимиру Путину

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца редактора газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Журналиста обвиняют в финансировании терроризма, он утверждает, что невиновен.

"Суд постановил избрать в отношении Гаджиева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщил журналистам адвокат Арсен Магомедов. Он уточнил, что защита обжалует это решение.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. По информации "Черновика", адвокаты предоставили суду 26 положительных характеристик соседей Гаджиева и публикации, в которых выражено его отношение к терроризму.

Гаджиев был задержан в пятницу, 14 июня. Как рассказывал Би-би-си адвокат Арсен Шабанов, в отношении журналиста возбудили дело об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и содействии терроризму (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ).

По этому же делу были задержаны еще два человека - предприниматель Кемал Тамбиев и соучредитель фонда "Ансар" Абубакар Ризванов. По версии следствия, через фонд "Ансар" обвиняемые собирали деньги для финансирования деятельности запрещенного в России "Исламского государства", писала "Медиазона".

В деле также фигурирует исламский проповедник Абу Саситлинский (Исраил Ахмеднабиев), который в настоящее время находится за пределами России. Судя по постам в "Инстаграме", в последнее время он жил в Африке, где занимался строительством питьевых колодцев.

16 июня суд в Махачкале уже пытался избрать Гаджиеву, Тамбиеву и Ризванову меру пресечения, однако тогда им только продлили срок задержания на 48 часов.

Гаджиев на суде заявил, что невиновен и даже незнаком с другими задержанными. "В перерыве я был в клетке с ещё двумя задержанными. Я спросил, кто из них Тамбиев? На фамилию отозвался измученный и избитый человек. Тамбиев передо мной извинился и признался, что его пытали", - сказал Гаджиев.

Правообладатель иллюстрации chernovik.net Image caption Кемал Тамбиев в суде

О том, что Тамбиев давал показания под давлением, заявил также адвокат Таулан Эбзеев. В суде Тамбиев появился с большим синяком вокруг глаза.

По данным "Черновика", именно на показаниях Тамбиева строится обвинение против Гаджиева.

Редакция "Черновика", где Гаджиев работает редактором отдела "Религия", считает обвинения против него абсурдными. 17 июня журналисты издания записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Они напоминают, что российское следствие обвиняет в финансировании терроризма человека, которому террористы ИГИЛ вынесли смертный приговор.

"Мы уверены, что обвинения Адбулмумина Гаджиева одного рода с обвинениями в адрес Ивана Голунова. Только вместо наркотических средств тут человеку подбрасывают участие в террористической организации. Мы просим вашего вмешательства в судьбу Гаджиева, взять ход уголовного дела под личный контроль... Мы уверены, что объективная и справедливая проверка покажет, что Абдулмумин Гаджиев ни в чем не виноват", - говорится в видеообращении.

Гаджиев - один из опытнейших сотрудников "Черновика", рассказывал Би-би-си главный редактор издания Маирбек Агаев. С его слов, Гаджиев писал обучающие статьи на религиозную тематику, а также об исламских экономике и финансах.