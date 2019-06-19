В Киеве погиб депутат Дмитрий Тымчук, находившийся под российскими санкциями

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В Киеве погиб военный журналист, депутат Верховной Рады и координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тымчук, находившийся под российскими санкциями.

"Факт смерти полиция подтверждает", - сказал Би-би-си представитель полиции Ярослав Тракало.

Депутат Антон Геращенко написал в "Фейсбуке", что проверяются все версии, в том числе неосторожное обращение с наградным оружием.

По его словам, на месте происшествия работают следователи.

Представитель МВД Артем Шевченко сообщил в эфире телеканала "Прямий", что в правоохранительные органы обратилась жена Дмитрия Тымчука, которая обнаружила его тело с огнестрельным ранением в голову.

Сейчас правоохранители рассматривают три версии: убийство, самоубийство и несчастный случай в результате неосторожного обращения с оружием.

На месте гибели депутата работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства. Она не подтвердила версию Антона Геращенко, что смерть произошла во время чистки наградного оружия.

Дело, как сообщается, расследуется по статье 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

Подполковник в запасе Дмитрий Тымчук служил в различных структурных подразделениях министерства обороны Украины.

В 2008 он стал главным редактором интернет-проекта "Флот-2017" и руководителем общественной организации "Центр военно-политических исследований".

После аннексии Россией Крыма и начала конфликта в Донбассе он стал координатором группы "Информационное сопротивление", став одним из самых популярных интернет-активистов на Украине. Он неоднократно обвинял Россию в поддержке сепаратистов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В 2014 году на выборах в Верховную Раду он был избран народным депутатом по партийному списку "Народного фронта".

В 2018 году Россия ввела в его отношении санкции, которые предусматривали заморозку банковских средств и имущества на российской территории, а также запрет на вывод денег из страны.