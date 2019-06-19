"Эксперт по России" из LinkedIn оказалась фейком. Причем тут Россия?

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Предполагаемые сотрудники спецслужб - возможно, российских -сгенерировали при помощи искусственного интеллекта фото красивой женщины, которое затем использовали в профиле LinkedIn для обмана пользователей, сообщила в понедельник британская Times.

По данным газеты, в соцсети был создан фейковый профиль на пользователя "Кэйти Джонс". Там указывалось, что она занимает важный пост в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

Аккаунт связался с сотрудниками других аналитических центров, заместителем помощника госсекретаря США, помощником сенатора и экономистом Полом Уинфри, которого рассматривают в качестве кандидата на работу в Федеральной резервной системе.

Отставной американский военный признался, что принял запрос о дружбе, потому что специалист по России с потрясающими голубыми глазами была сексуальной. Среди друзей "Джонс" были высокопоставленные военные - например, бывший военный атташе американского посольства в Москве.

Первым неладное заподозрил британский эксперт по России, который тоже получил от девушки приглашение подружиться. Он заподозрил, что фото профиля было смоделировано с помощью искусственного интеллекта.

Кейр Джайлс из Королевского института международных отношений (Chatham House) рассказал Times, что сначала проигнорировал запрос, когда получил его в марте, но затем получил напоминание от соцсети и более внимательно изучил профиль пользователя.

"Джонс" утверждала, что несколько лет специализировалась на изучении России и стан Евразии, а также получила диплом Мичиганского университета по специальности "Изучение России".

"Она выглядела слишком молодо для специалиста такого уровня. Я много лет сотрудничал с Центром стратегических и международных исследований, но ее имя мне не было знакомо. Тогда я попробовал найти источник фото, но безрезультатно, что было подозрительно", - цитирует его издание.

Странные особенности

Джайлс показал фото эксперту по контрразведке Муниру Мустаффе. Он изучил портрет и пришел к выводу, что это фейк, созданный искусственным интеллектом.

На это ему указали некоторые асимметричности и некоторые другие странные особенности. К такому же выводу, как сообщает Ассошиэйтед пресс, пришли и другие эксперты. CSIS и Мичиганский университет заявили, что ничего не знают о Кэйти Джонс.

Случаи шпионажа через LinkedIn происходили и раньше. К этому, как сообщалось, прибегали Китай и Иран. Но впервые стало известно об использовании в профиле фотографии не реального человека, а созданного искусственным интеллектом.

Каждое изображение уникально, его, как правило, можно проследить до первоисточника путем так называемого обратного поиска.

Чтобы исключить вероятность разоблачения, используется фейковое фото, созданное искусственным интеллектом, уровень которого за последние годы заметно вырос.

По словам Джайлса, в будущем выявить произведения искусственного интеллекта будет крайне сложно.

Эксперт при этом подчеркнул: нельзя утверждать наверняка, что фейковый профиль использовался для шпионажа, когда его обнаружили. Он также отметил, что шпионы обычно поначалу выстраивают доверительные отношения со своей целью, а затем отправляют им ссылку, которая бывает заражена вирусом, с помощью которого злоумышленники получают доступ к компьютеру или целой сети и к хранящейся там секретной информации.

Джайлс все же считает, что "Кэйти Джонс" была создана в России. Другие аналитики сказали только, что у профиля были признаки, указывающие на участие государства - но какого именно, они не берутся сказать.

LinkedIn заявила, что регулярно проверяет профили пользователей, выявляя фальшивые аккаунты. За первые три месяца этого года были удалены сотни аккаунтов. Компания посоветовала пользователям не принимать запросы на дружбу от незнакомцев.