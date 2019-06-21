Битва "гигантов": как Boeing и Airbus сражались за контракты на Ле Бурже

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Два авиастроительных гиганта - Airbus и Boeing - сразились на авиасалоне Ле Бурже за контракты. Airbus ожидал чистой победы, но у американского авиапроизводителя, как оказалось, был свой козырь в рукаве.

Для Boeing это первое крупное авиашоу после двух катастроф лайнеров 737 Max. В октябре 2018 года в Яванское море упал самолет этой марки авиакомпании Lion Air, погибли 189 человек. После крушения Boeing 737 Max Эфиопских авиалиний 10 марта 2019 года (оно унесло жизни 157 человек) полеты этого типа лайнеров были остановлены по всему миру.

Boeing сейчас занимается корректировкой программного обеспечения самолета. В конце мая глава Международной ассоциации авиатранспорта (IATA) Александр де Жуньяк заявил, что полеты лайнера вряд ли возобновятся раньше августа. 12 июня заместитель администратора по авиационной безопасности американского авиарегулятора FAA заявил, что самолеты вернутся в небо и вовсе только к декабрю.

Директор Boeing Деннис Мюленбург говорил о том, что этот авиасалон не будет посвящен набору заказов, однако даст компании возможность убедить клиентов и поставщиков в том, что Boeing работает над возвращением B737 Max в небо. Сейчас у компании около 4500 невыполненных заказов на лайнеры этой модели.

В первый бизнес-день салона Ле Бурже Boeing не заключил ни одного контракта на поставки самолетов, в то время как авиакомпании завили о готовности купить у Airbus более 100 машин. Во второй день разрыв между ними только увеличился.

Однако в итоге по итогам деловой части Ле Бурже на самолеты Boeing все же нашлись покупатели.

Как развивалось противостояние двух компаний на Ле Бурже - в обзоре Би-би-си.

Airbus

Для Airbus авиасалон должен был стать действительно успешным. По совпадению, как раз с конца мая до середины июля компания отмечает 50-летний юбилей.

Компания начала салон с громкой премьеры. Она представила свою "звезду" - лайнер A321XLR. Это новый самолет, который имеет самую большую дальность полета среди всех современных узкофюзеляжных пассажирских самолетов - до 8,7 тысячи километров.

Похожую нишу у Boeing занимает модель 757 - но все же она уступает в максимальной дальности. По данным Bloomberg, американская авиакомпания Fort Worth может заменить 34 Boeing 757-200 на новые самолеты европейского авиастроителя.

Презентация A321XLR была сразу поддержана заказом на 27 самолетов от Air Lease Corporation. Самолет также собираются приобрести ливанская компания Middle East, филиппинская Cebu Pacific Airlines, австралийская Qantas Airways и та же IAG (International Airlines Group, материнская компания Vueling, British Airways, Iberia и др). У компаний, которые входят в IAG, сейчас в основном в парке самолеты Airbus.

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Авиакомпании заказывали и другие самолеты Airbus. В частности, Virgin Atlantic подписала контракт на 14 широкофюзеляжных A330neo и заявила, что рассмотрит возможность покупки еще шести.

Стоимость большей части контрактов Airbus не раскрывается, но, по оценке CNBC, он превышает 35 млрд долларов.

И это сумма, которая не отличается принципиально от американского конкурента, который переживает непростые времена.

Boeing

Во вторник, 18 июня, компания объявила о продаже 20 самолетов 787-9 и 787-10 Dreamliner авиакомпании Korean Air.

Это стало первым объявлением о продаже новых самолетов компании с марта. Интерес к широкофюзеляжным самолетам проявляли и другие авиакомпании. Так, China Airlines и Qatar Airways купили 6 и 5 грузовых лайнеров Boeing's 777 соответственно.

Но самым громким контрактом стало соглашение о намерениях на покупку 200 самолетов 737 Max авиакомпанией IAG. Флот, состоящий из двух модификаций самолета Max, оценивался в 25 млрд долларов в каталожных ценах.

Бизнес-корреспондент Би-би-си Тео Леггет обращал внимание на то, что это соглашение не является твердым заказом - перевозчик может отказаться от него в будущем, но это все равно большой шаг вперед для Boeing. На объявлении о сделке акции авиастроителя выросли более, чем на 2,8%.

Сразу несколько СМИ писали о том, что авиакомпании удалось получить "значительную" скидку на партию - ее размер не сообщался.

Общая сумма контрактов американской корпорации, по которым была раскрыта оценка стоимости, превышает 34 млрд долларов.

Эта цифра вызвала вопросы у европейского конкурента. Airbus поднял вопрос о том, насколько честно был заключен "спасительный" для Boeing контракт с IAG.

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На финальной пресс-конференции в Ле Бурже 20 июня руководитель продаж Airbus Кристиан Шерер заявил, что компания не получала запроса предложения от IAG.

Такой документ, по данным Bloomberg, формально запускает процедуру предложения цены для большинства крупных контрактов по продаже самолетов. Агенство называет переговоры между американской компанией и крупнейшим заказчиком на этом салоне "секретными", а соглашение на покупку B737 "самым большим сюрпризом недели". Русская служба Би-би-си направила запрос в Boeing и Airbus.

Поскольку соглашение с Boeing было оформлено как соглашение о намерениях, переговоры по деталям сделки будут утверждены в ближайшие месяцы. Генеральный директор Airbus Гийом Фори заявил, что его компания хотела бы попробовать вступить в сделку до того, как она превратится в твердый контракт.

"Мы будем рады участвовать в предложении на такое большое количество самолетов", сказал он (цитата по Bloomberg). "Мы в целом уверены, что у нас будет возможность подать свою заявку. И [мы] убедимся, что победит лучшее решение для IAG, это очень важный клиент".

Всего, по подсчетам портала Flightglobal, по количеству соглашений Airbus все-таки обогнал Boeing - 383 заказа против 232. При этом скандальный Boeing 737 Max стал второй по популярности моделью после Airbus A320 neo.

По итогам прошлого 2018 года Boeing впервые за пять лет опередил Airbus по количеству новых заказов - 893 против 747. Кроме того, европейский производитель доставил больше всего самолетов в своей истории (800), но это тоже меньше, чем у Boeing, который "отгрузил" 806 машин.