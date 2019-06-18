Второй тур выборов лидера Британии преодолели Борис Джонсон и еще четверо

Правообладатель иллюстрации STF Image caption В полном соответствии с прогнозами, Борис Джонсон (в центре) победил во втором туре; его ближайшие преследователи - министры Джереми Хант и Майкл Гоув.

Борис Джонсон уверенно победил во втором туре выборов лидера Консервативной партии Британии. Вместе с ним проходной барьер предолели еще четверо кандидатов - министры правительства Терезы Мэй Джереми Хант, Майкл Гоув, Рори Стюарт и Саджид Джавид.

В ходе прошедшего во вторник второго тура депутаты-тори Палаты общин, которые голосуют на этом этапе выборов, отсеяли только одного кандидата - бывшего министра "брексита" Доминика Рааба. Он не смог набрать нужные для выхода в следующий тур 33 голоса.

Джонсон же собрал 126 голосов, что уже практически гарантирует выход в финал: до финального тура голосует только парламентская фракция тори, а она насчитывает 313 человек.

Отрыв Джонсона от ближайшего преследователя, его преемника на посту министра иностранных дел Ханта, составляет 80 голосов.

В среду и четверг пройдут следующие туры, в каждом из которых будет выбывать последний из кандидатов.

Когда останутся два кандидата, выбирать будут все примерно 160 тысяч членов Консервативной партии, голосуя по почте.

Победитель выборов сменит Мэй на посту премьер-министра. Это по планам Консервативной партии произойдет в конце июля.

По данным опроса сайта консерваторов ConservativeHome, в финале Джонсон с большим преимуществом - набрав около 70% голосов - победит любого из соперников.

Джонсон обещает 31 октября, когда истекает предоставленная Евросоюзом отсрочка, вывести Британию из ЕС - даже если придется уйти из союза без урегулированных отношений.

Оппоненты Джонсона считают, что выход без соглашения может заблокировать Палата общин, как она это уже делала весной.

Британия планировала выйти из ЕС 29 марта, но была вынуждена дважды просить Евросоюз об отсрочке, поскольку Палата общин три раза отвергла составленный правительством Мэй и Брюсселем проект соглашения об условиях выхода.

Мэй 7 июня ушла с поста лидера Консервативной партии, а когда будет избран новый лидер, освободит и кресло премьер-министра.