Кандидат Трампа отказался возглавлять Пентагон на фоне скандала

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Президент США Дональд Трамп объявил в "Твиттере", что Патрик Шанахан, временно исполняющий обязанности главы министерства обороны, отвел свою кандидатуру на этот пост.

По словам Трампа, Шанахан хочет проводить больше времени со своей семьей.

Исполняющим обязанности главы Пентагона временно станет Марк Эспер, чья кандидатура еще не была объявлена.

Все это происходит на фоне растущего напряжения на Ближнем Востоке в отношениях между Ираном и США и их союзниками.

Решение Шанахана было принято после того, как в прессе появились сообщения о домашнем насилии в его семье.

Во вторник утром USA Today сообщила, что ФБР расследует инцидент, произошедший в 2010 году, когда Шанахан и его бывшая жена обвиняли друг друга в физическом насилии.

Через несколько минут после твита Трампа Washington Post опубликовала интервью с Шанаханом, в котором тот среди прочего рассказал, как в 2011 году его сын, которому тогда было 17 лет, якобы ударил свою мать по голове бейсбольной битой и проломил ей голову.

Сам Патрик Шанахан обнародовал заявление, в котором выражает сожаление, что инцидент многолетней давности всплыл снова и был представлен, по его словам, в неверном свете.

Шанахан добавил, что хотел бы быть министром обороны, но быть хорошим отцом для него важнее.

До того, как Шанахан начал работать в Белом доме, он был одним из менеджеров компании Boeing, у которой множество контрактов с Пентагоном.

Шанахан стал исполнять обязанности министра обороны полгода назад, после отставки Джеймса Мэттиса.

Кто теперь возглавит Пентагон?

За всю историю США в стране никогда не было столь длительного периода без официально назначенного, а не исполняющего обязанности министра обороны.

Исполняющим обязанности министра сейчас будет Марк Эспер. Ему 56 лет, в прошлом он служил офицером пехоты.

Сейчас Дональд Трамп должен найти нового кандидата на пост главы Пентагона.

Кандидатуру должен утвердить сенат США.