Газпром пополняет запасы на случай газовой войны

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"Ведомости" пишут, что компания "Газпром" страхуется от возможной остановки транзита газа через Украину.

Компания форсировала закачку сырья в европейские хранилища, чтобы снабжать потребителей даже в случае "газовой войны".

В этом году истекают контракты "Газпрома" на поставку газа на Украину и транзит через нее. Новые еще не подписаны. "Газпром" надеется вернуться к переговорам о продолжении украинского транзита после назначения нового правительства и парламентских выборов на Украине, сообщила "Ведомостям" курирующая экспортный блок зампред правления компании Елена Бурмистрова.

Пока риски для продолжения транзита через Украину сохраняются, "Газпром" создает дополнительные резервы газа непосредственно в Европе и закачивает газ в европейские подземные хранилища, сказала Бурмистрова. На сегодняшний день объемы уже превышают аналог прошлого года в 2,5 раза.

В общей сложности к началу сезона отбора 2019/20 г. "Газпром" рассчитывает закачать в европейские ПХГ почти вдвое больше газа, чем годом ранее. Этого может оказаться достаточно, чтобы в первом квартале 2020 года компания смогла снабжать потребителей в Европе без использования украинского транзита.

"Нафтогаз" хочет обмениваться газом

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"Коммерсант" рассказывает о планах НАК "Нафтогаз Украины" остаться в транзитном бизнесе, несмотря на планы властей Украины выделить из компании газотранспортную систему.

"Нафтогаз" вновь предлагает "Газпрому" вместо нового транзитного контракта заключить договор на своп газа. Суть схемы в том, что "Нафтогаз" покупает предназначенные для поставки в Европу объемы газа на восточной границе Украины и продает обратно на западной границе дороже. Маржа сделок служит аналогом платы за транзит.

Текущий контракт между российской и украинской компаниями истекает в этом году. Правительство Украины собирается заключать новый контракт по европейскому законодательству, для чего необходимо, в частности, разделить "Нафтогаз", выделив из него газотранспортную систему (ГТС) в отдельную компанию-оператора "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

Теоретически именно эта компания должна заключать новый контракт с "Газпромом", но пока она остается только оболочкой без материальных активов и персонала. Также МГУ еще предстоит пройти процесс сертификации, который может занять около года.

В Москве начнут делить мусор

"Коммерсант" пишет о том, что московские власти приняли решение о переходе к 31 декабря 2019 года на раздельный сбор мусора.

К этому сроку в каждом дворе должен появиться дополнительный контейнер для пластика, стекла, бумаги, картона и металлических банок. Контейнеры во дворах могут обойтись в 500 млн рублей, а вывоз вторсырья из них - в 1,8 млрд в год.

В мэрии собираются приучить горожан пользоваться ими с помощью "рекламы и просвещения".

Йогурт предотвращает развитие рака кишечника

Британское издание "I" рассказывает о результатах исследования американских ученых из университета штата Миссури, которые выяснили, что употребление йогурта дважды в неделю сокращает риск развития рака кишечника у мужчин.

Исследования показывают, что употребление большого количества йогурта может уменьшить риск развития этого заболевания, изменяя тип и объем бактерий в кишечнике.

В Нидерландах назовут имена виновных в крушенииМН17

В Нидерландах пройдет пресс-конференция Совместной следственной группы, занимающейся расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.

Ожидается, что будут названы имена виновных в крушении лайнера.

По сведениям газеты Times, названы будут имена российских военнослужащих.

В Британии пройдет третий тур выборов лидера консерваторов

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Выборы нового лидера Консервативной партии, который после победы станет премьер-министром Британии, продолжатся в среду.

Во вторник во втором туре лидировал Борис Джонсон. Вместе с ним проходной барьер предолели еще четыре кандидата - министры правительства Терезы Мэй Джереми Хант, Майкл Гоув, Рори Стюарт и Саджид Джавид.

Депутаты-тори Палаты общин, которые голосуют на этом этапе выборов, отсеяли только одного кандидата - бывшего министра "брексита" Доминика Рааба. Он не смог набрать нужные для выхода в следующий тур 33 голоса.

Кандидат Трампа не возглавит Пентагон

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Президент США Дональд Трамп объявил в "Твиттере", что Патрик Шанахан, временно исполняющий обязанности главы министерства обороны, отвел свою кандидатуру на этот пост.

По словам Трампа, Шанахан хочет проводить больше времени со своей семьей.

Исполняющим обязанности главы Пентагона временно станет Марк Эспер, чья кандидатура еще не была объявлена.

Все это происходит на фоне растущего напряжения на Ближнем Востоке в отношениях между Ираном и США и их союзниками.

Решение Шанахана было принято после того, как в прессе появились сообщения о домашнем насилии в его семье.

Подробнее здесь:Кандидат Трампа отказался возглавлять Пентагон на фоне скандала

Роспотребнадзор и Россельхознадзор по-разному смотрят на уничтожение санкционных товаров

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Предложение Роспотребнадзора о запрете на уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу, касается в том числе санкционных товаров, заявили в ведомстве в ответ на вопрос Русской службы Би-би-си.

"По мнению Роспотребнадзора, продукты питания, пригодные для употребления в пищу, но не соответствующие требованиям технических регламентов в части маркировки или упаковки (в том числе санкционные продукты), нецелесообразно захоранивать на полигонах ТКО", - говорится в заявлении ведомства.

В Роспотребнадзоре считают, что такие продукты возможно использовать после соответствующей переработки на корм животным, на изготовление различных субстратов для биотехнологических производств, компостирование и использование как источник биологического газа в биоэнергетике.

Позиция Роспотребнадзора не понравилась другому контролирующему органу - Россельхознадзору.

Официальный представитель ведомства Юлия Мелано заявила радиостанции "Говорит Москва", что инициатива Роспотребнадзора настолько непроработана, что странно выдавать это широкой общественности, не сказав, что конкретно они предполагают с такой продукцией делать.

Подробнее здесь: Роспотребнадзор: санкционные продукты уничтожать не надо. Россельхознадзор: нет, надо

Конго до и после Лумумбы. Путешествие по реке и стране

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Река Конго течет через Демократическую Республику Конго - изумительно красивую, богатую полезными ископаемыми и в то же время глубоко проблемную страну, по площади сопоставимую с Западной Европой.

Корреспондент Би-би-си путешествовал по реке и стране.

Проблему переполненных кладбищ и нехватки мест захоронения в Иерусалиме решают необычным способом. В Святом городе собираются открыть первое подземное кладбище. Вместимость подземного комплекса составит 22 000 мест.