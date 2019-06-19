Трамп против всех. Президент США начал кампанию по переизбранию на новый срок

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Выступая перед своими сторонниками на митинге в Орландо в штате Флорида, президент Трамп официально объявил о начале своей кампании за переизбрание на второй срок.

Он призвал собравшихся голосовать за него, чтобы сохранить существующую администрацию еще на четыре года.

Он также обрушился на демократов, обвинив их в стремлении "расчленить страну". По данным опросов избирателей, Трамп сильно отстает по популярности от многих политиков-демократов, добивающихся номинации на президентских выборах 2020 года.

Президент появился на сцене с женой Меланией, которая заявила, что рада тому, что останется первой леди еще на шесть лет.

20-тысячный стадион, где проводился митинг, был заполнен шумной толпой сторонников республиканцев в красных кепках.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Очередь на стадион в Орландо стала собираться с вечера в понедельник под проливным дождем

На митинге выступили также вице-президент Майк Пенс и уходящая в отставку пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Сегодня я стою перед вами, чтобы официально начать свою кампанию по переизбранию на второй срок в качестве президента Соединенных Штатов, - заявил президент Трамп. - Я обещаю вам, что никогда не подведу вас".

Флорида является одним из важнейших штатов при проведении федеральных выборов, и в 2016 году Трамп получил в этом штате незначительное большинство голосов.

Некоторые из сторонников Трампа прибыли в Орландо почти за сутки до выступления президента. Они ждали его под проливным дождем. Противники Трампа провели контрдемонстрацию поблизости.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рядом со стадионом состоялась демонстрация противников Трампа

В ходе своего 80-минутного выступления Трамп практически повторил важнейшие моменты своей кампании 2016 года.

Он обещал продолжить борьбу с нелегальной иммиграцией. Накануне Трамп сообщил в твите, что иммиграционные службы США в скором времени начнут депортировать миллионы нелегальных мигрантов из страны.

"Мы считаем, что наша страна должна быть убежищем для законопослушных граждан, а не для преступных элементов", - заявил Трамп.

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Он также обвинил демократов в попытках легализации незаконной иммиграции с тем, чтобы увеличить свой электорат, и заявил, что они стремятся "уничтожить нашу страну в её нынешнем виде".

Трамп назвал своих противников "радикальной левой бандой", которая, по его словам, намерена установить в США социализм.

Президент также заявил, что состояние американской экономики отличное, и подверг критике расследование спецпрокурора Мюллера о возможности сговора между его избирательным штабом и Россией в ходе кампании 2016 года [расследование Мюллера не нашло доказательств сговора Трампа или его окружения с Россией].

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые сторонники Трампа приехали в Орландо за сутки до выступления президента

Как пишет корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер, конечно, все знали о том, что президент будет выдвигаться на второй срок. Он оформил все нужные для этого бумаги на следующий день после инаугурации в январе 2017 года, а затем регулярно выступал на митингах своих сторонников в важнейших штатах. По сути дела, его избирательная кампания никогда не прекращалась.

Выступление Трампа в Орландо стало полигоном для прокатки тех лозунгов, с которыми он собирается обратиться к американским избирателям.

Берни Сандерс, который также намерен добиваться выдвижения на президентских выборах от Демократической партии, отреагировал на официальное начало кампании Трампа словами о том, что тот живет в параллельной вселенной.

"Наша важнейшая задача - нанести поражение самому опасному президенту в современной истории нашей страны", - написал Сандерс в твите.