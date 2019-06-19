Трамп против всех. Президент США начал кампанию по переизбранию на новый срок
Выступая перед своими сторонниками на митинге в Орландо в штате Флорида, президент Трамп официально объявил о начале своей кампании за переизбрание на второй срок.
Он призвал собравшихся голосовать за него, чтобы сохранить существующую администрацию еще на четыре года.
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Он также обрушился на демократов, обвинив их в стремлении "расчленить страну". По данным опросов избирателей, Трамп сильно отстает по популярности от многих политиков-демократов, добивающихся номинации на президентских выборах 2020 года.
Президент появился на сцене с женой Меланией, которая заявила, что рада тому, что останется первой леди еще на шесть лет.
20-тысячный стадион, где проводился митинг, был заполнен шумной толпой сторонников республиканцев в красных кепках.
На митинге выступили также вице-президент Майк Пенс и уходящая в отставку пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Сегодня я стою перед вами, чтобы официально начать свою кампанию по переизбранию на второй срок в качестве президента Соединенных Штатов, - заявил президент Трамп. - Я обещаю вам, что никогда не подведу вас".
Флорида является одним из важнейших штатов при проведении федеральных выборов, и в 2016 году Трамп получил в этом штате незначительное большинство голосов.
Некоторые из сторонников Трампа прибыли в Орландо почти за сутки до выступления президента. Они ждали его под проливным дождем. Противники Трампа провели контрдемонстрацию поблизости.
В ходе своего 80-минутного выступления Трамп практически повторил важнейшие моменты своей кампании 2016 года.
Он обещал продолжить борьбу с нелегальной иммиграцией. Накануне Трамп сообщил в твите, что иммиграционные службы США в скором времени начнут депортировать миллионы нелегальных мигрантов из страны.
"Мы считаем, что наша страна должна быть убежищем для законопослушных граждан, а не для преступных элементов", - заявил Трамп.
Он также обвинил демократов в попытках легализации незаконной иммиграции с тем, чтобы увеличить свой электорат, и заявил, что они стремятся "уничтожить нашу страну в её нынешнем виде".
Трамп назвал своих противников "радикальной левой бандой", которая, по его словам, намерена установить в США социализм.
Президент также заявил, что состояние американской экономики отличное, и подверг критике расследование спецпрокурора Мюллера о возможности сговора между его избирательным штабом и Россией в ходе кампании 2016 года [расследование Мюллера не нашло доказательств сговора Трампа или его окружения с Россией].
Как пишет корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер, конечно, все знали о том, что президент будет выдвигаться на второй срок. Он оформил все нужные для этого бумаги на следующий день после инаугурации в январе 2017 года, а затем регулярно выступал на митингах своих сторонников в важнейших штатах. По сути дела, его избирательная кампания никогда не прекращалась.
Выступление Трампа в Орландо стало полигоном для прокатки тех лозунгов, с которыми он собирается обратиться к американским избирателям.
Берни Сандерс, который также намерен добиваться выдвижения на президентских выборах от Демократической партии, отреагировал на официальное начало кампании Трампа словами о том, что тот живет в параллельной вселенной.
"Наша важнейшая задача - нанести поражение самому опасному президенту в современной истории нашей страны", - написал Сандерс в твите.