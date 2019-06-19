ООН: Джамаль Хашогги стал жертвой государственного преступления

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Спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Каламар опубликовала свой доклад по итогам расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Ранее Совет по правам человека ООН сообщал, что Аньес Каламар по итогам поездки в Турцию пришла к выводу, что саудовский журналист Джамаль Хашогги стал жертвой жестокого и предумышленного убийства, совершённого официальными лицами Саудовской Аравии.

Останки Хашогги не были обнаружены, но Каламар заявила, что ей и возглавляемой ею группе экспертов удалось получить доступ к части звукозаписей, сделанных в помещении консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в момент убийства и переданных турецким разведывательным службам.

"Доказательства, собранные во время моей миссии в Турцию, свидетельствуют о том, что Хашогги стал жертвой жестокого и преднамеренного убийства, спланированного и совершённого должностными лицами Саудовской Аравии. Убийство Хашогги и невероятная жестокость, с которой оно было совершено, - трагедия для его родных. Но случившееся также привело к серьёзным последствиям на международном уровне, которые требуют немедленного вмешательства со стороны международного сообщества, включая ООН", - заявила Аньес Каламар.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Наследный принц Мухаммед бин Салман называл Джамаля Хашогги "опасным исламистом"

ЦРУ и ряд других западных разведывательных служб считают, что саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман лично распорядился о проведении операции по ликвидации Хашогги, который неоднократно подвергал его критике в своих публикациях.

Власти Саудовской Аравии отвергают эти подозрения.

Убийство Хашогги, совершенное 2 октября 2018 года, вызвало возмущение в мире и бросило тень на репутацию наследного принца, который до того считался сторонником прогрессивных реформ.

Каламар осудила отсутствие прозрачности в тайном расследовании, проведенном саудовскими властями в отношении 11 подозреваемых по этому делу. Она призвала Эр-Рияд извиниться перед родственниками Хашогги, признать вину в его убийстве и закрыть дело в отношении 11 человек, объявленных подозреваемыми.

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Американская администрация ранее заявила, что оказывает давление на Саудовскую Аравию с целью завершения расследования обстоятельств убийства Хашогги.

Вашингтон добивается завершения этого расследования до истечения года со дня убийства, заявил представитель Белого дома на прошлой неделе.

Что теперь грозит принцу Салману?

В отношении него и ряда должностных лиц в правительстве Саудовской Аравии могут быть введены именные санкции. Кроме того, дело об их причастности к казни Джамаля Хашогги может быть передано на рассмотрение Международного уголовного суда в Гааге.

Аньес Каламар собирается представить доклад 26 июня в своем выступлении на заседании Совета по правам человека ООН, в который входят 47 стран-членов ООН, включая Саудовскую Аравию.