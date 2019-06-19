Правообладатель иллюстрации Getty Images

С участниц Pussy Riot Вероники Никульшиной и Ольги Курачевой сняли запрет на въезд в Беларусь. Власти объяснили причину запрета и его отмены - в МВД сначала предполагали, что активисты устроят скандальную акцию, но потом поняли, что у них нет таких планов.

"Им аннулировали запрет на въезд в Беларусь", - сказал Би-би-си начальник департамента по гражданству и миграции МВД страны Алексей Бегун.

О запрете на въезд в Беларусь до 2020 года Курачева и Никульшина узнали 17 июня - они летели в Киев с пересадкой в Минске. Тем не менее их пропустили на рейс в Киев.

В разговоре с белорусским порталом tut.by Бегун объяснил, что девушкам запретили въезд из опасений, что они могут повторить акцию "Милиционер вступает в игру" на Европейских играх, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

"Ну они же себя проявили на чемпионате мира по футболу в 2018 году [в России]. И в целях профилактики, чтобы у нас не повторилась подобная история, запрет был введен", - сказал он.

Запрет был снят, "потому что нашли понимание, что этого не повторится. Понимание нашли в индивидуальном порядке: с ними связались сотрудники МВД", объяснил он.

Как рассказала Би-би-си Курачева, накануне вечером ей позвонила глава администрации президента Беларуси Наталья Кочанова и лично сообщила о снятии запрета. Кочанова, по словам Курачевой, сообщила ей, что президент Беларуси Александр Лукашенко лично поручил отменить запрет на въезд.

"Нам поставили в паспорта штампы о запрете въезда и теперь, видимо, поставят новые штампы о том, что запрет аннулирован. Мы должны были лететь обратно из Киева через Минск, но нам уже поменяли нам билеты, и теперь мы полетим с пересадками в других городах", - сказала она.

Курачева добавила, что участники Pussy Riot не планировали устраивать никаких акций на Европейских играх в Минске.

"Мы воспринимаем это [запрет на въезд] как продолжение акции "Милиционер вступает в игру", это уже акция вне времени", - добавила она.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила tut.by, что Курачевой позвонила глава администрации.

"Глава администрации действительно по поручению президента связывалась накануне с Ольгой Курачевой. Главное, что было отмечено в разговоре - это то, что ни вопросов, ни претензий к данным девушкам у Беларуси нет", - сказала она.

"Милиционер вступает в игру"

15 июля прошлого года участники Pussy Riot Ольга Курачева, Вероника Никульшина, Ольга Пахтусова и Петр Верзилов в полицейской форме выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в "Лужниках". Акция получила название "Милиционер вступает в игру".

Как пояснил журналистам организатор акции Петр Верзилов, ее целью было метафорически показать, как российское государство в лице правоохранительных органов может незаконно врываться в жизнь российских граждан.

По его словам, участники акции надеялись, что земной милиционер действительно превратится в небесного и благодушное отношение российской полиции к людям, наблюдавшееся во время чемпионата мира, будет проявляться и после его окончания.

Участники акции были задержаны полицией, им предъявили обвинения в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и незаконном ношении полицейской формы. Хамовнический суд Москвы назначил всем четверым по 15 суток ареста и 1,5 тысяч рублей, а также запретил посещать спортивные мероприятия в течение трех лет.