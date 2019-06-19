"Хмурый" отрицает причастность к гибели MH17 и не видит смысла сотрудничать со следствием

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Следствие назвало имена подозреваемых

Сергей Дубинский, которого Международная следственная группа (JIT) назвала одним из четырех главных подозреваемых по делу о крушении малайзийского "Боинга" под Донецком в июле 2014 года, заявил Русской службе Би-би-си, что не видит смысла сотрудничать со следствием. При этом свою причастность к трагедии он отрицает.

По версии следственной группы (в ее состав входят представители Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины), самолет был сбит из установки "Бук", принадлежавшей курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил.

По мнению расследователей, к крушению "Боинга" могут быть причастны:

Сергей Дубинский, отставной офицер ГРУ армии России

Олег Пулатов, подполковник запаса ВДВ армии России

Леонид Харченко, гражданин Украины, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР

Игорь Стрелков, министр обороны самопровозглашенной ДНР

Все четверо объявлены в международный розыск, а дело будет передано в голландский суд до конца года. Первое заседание суда пройдет 9 марта 2020 года.

Сергей Дубинский с позывным "Хмурый", как считает следствие, был ключевой фигурой в организации транспортировки "Бука" из Донецка в поселок Снежное. Именно оттуда, предположительно, был выполнен запуск ракеты, которая уничтожила Boeing 777.

Дубинский, который в первые месяцы боевых действий на востоке Украины возглавлял службу контрразведки в самопровозглашенной ДНР, согласился поговорить с корреспондентом Русской службы Би-би-си Ильей Барабановым.

Он считает все обвинения в его адрес "бредом". "Любой человек, имеющий мало-мальское отношение к армии, вам скажет, что начальник контрразведки, отвечающий за транспортировку, а тем более боевое применение [установки "Бук"] - это из области даже не фантастики. Это в Кащенко", - заявил Дубинский корреспонденту Би-би-си.

Бывший глава контрразведки ДНР утверждает, что 17 июля, когда был сбит пассажирский самолет, он находился в Донецке, а не рядом с местом трагедии, как полагает JIT.

"16 июня был в Степановке, вернулся в Донецк в 6:30 утра 17 июля и никуда не выезжал до начала боев за Шахтерск 27 июля, - сказал Дубинский. - Я даже не выезжал на место крушения, мне в кабинет привезли вечером 3 из 4 основных "черных ящиков", которые были затем (не вскрывая) отправлены Бородаю (первый глава непризнанной ДНР, российский политтехнолог Александр Бородай. - Би-би-си). Будь я злодеем - имел все возможности их уничтожить или привести в негодность".

"Кроме того, я же тогда пользовался украинской мобильной связью, пусть запросят биллинг и увидят, что в районах восточнее Донецка я не был с 5:00 17 июля до утра 27 июля", - добавил он.

Ранее следователи уже высказывали предположение, что в момент запуска ракеты, которая сбила "Боинг", Дубинский рядом с установкой не присутствовал.

На просьбу прокомментировать обвинения, выдвинутые JIT против его бывших подчиненных Олега Пулатова и Леонида Харченко, Дубинский сказал: "И Пулатов, и Харченко мои подчиненные плюс достаточно известные фигуры в ДНР. Повторяю: ни я, ни мои подчиненные никакого отношения к сбитию МН-17 не имеем. Лично я и известные мне люди ни от кого не получали и никому не передавали никаких приказов о поражении воздушных целей 17 июля. Соответственно, я не знаю, кто и кому мог отдать подобный приказ".

Правообладатель иллюстрации Belingcat.com Image caption "Хмурый" отрицает свою причастность к катастрофе "Боинга", а сотрудничать со следствием смысла не видит

По его словам, "не в компетенции начальника контрразведки передавать (а уж тем более - отдавать) подобные приказы". "Из вызывающего хохот. "Бук" был якобы из 53 бригады ВС РФ. Получается, начальник контрразведки непризнанной республики командует еще и ВС РФ? Что они там курят у себя в самой свободной в этом отношении стране?"

На уточняющий вопрос Би-би-си, готов ли он встретиться с представителями JIT и дать свои показания, Дубинский ответил: "Бесперспективно. Им уже и премьер Малайзии указал на политизацию расследования. Не вижу смысла".

Сергей Дубинский, позывной "Хмурый"

Имя Дубинского в связи с расследованием крушения рейса MH17 упоминается не впервые. Оно неоднократно фигурировало в докладах расследовательской группы Bellingсat.

В российской прессе Дубинский долго фигурировал как "генерал Сергей Николаевич Петровский". Он также известен под позывным "Хмурый" - это прозвище он использовал долгие годы, в том числе как ник на форумах. Его настоящая личность и фамилия стали известны после взлома электронной почты Игоря Гиркина-Стрелкова в мае 2014 года.

Детство "Хмурого", согласно расследованиям украинских журналистов, прошло в поселке Великая Новоселка в Донецкой области.

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Согласно данным многочисленных расследований и интервью самого Дубинского, военную карьеру он начал в восьмидесятые. Во время войны в Афганистане молодой офицер возглавил разведывательную роту мотострелкового полка, который базировался в Кабуле.

В 1990-х он принимал участие в войне в Чечне, где предположительно познакомился с Игорем Стрелковым. Впоследствии служил в 22-й бригаде спецназа ГРУ.

Расследователи Bellingcat считают, что этот человек и есть офицер, скрывавшийся под позывным "Хмурый". Ранее в разговоре с Би-би-си "Хмурый" назвал доклад "смесью отобранных фактов и лжи".

Воинское звание Дубинского неизвестно. На форумах в соцсетях он публиковал снимки в форме полковника. Но в 2014 году в интервью СМИ представлялся уже как генерал-майор. Кто присвоил ему это звание, неясно, хотя на последних фотографиях он снят в форме российского образца.

Дубинский некоторое время жил в Ростовской области. В апреле 2014 года он якобы вышел в отставку и отправился служить в самопровозглашенную Донецкую народную республику.

Летом 2014 года Дубинский был главой военной разведки ДНР (ГРУ ДНР). Этот орган появился на ранних стадиях битвы за Славянск - первого крупного противостояния пророссийских сепаратистов и украинской армии.

Расследователи считают, что говорить о связи Дубинского с катастрофой можно, в первую очередь, на основании телефонных разговоров, перехваченных Службой безопасности Украины.

Утром 17 июля 2014 года, в день крушения, Дубинский обсуждал по телефону с другими ополченцами, что "Бук" с экипажем прибыл в Донецк. Тогда же он поручил отправить в сторону Снежного установку с колонной танков бригады "Восток".

На записях, опубликованных СБУ, человек с позывным "Хмурый" объяснял и цель переброски. По его словам, установка была нужна для защиты ополченцев, дислоцированных на линии фронта к югу от Снежного.

Сам "Хмурый" тоже отправился в зону боевых действий. Днем 17 июля он рассказал в телефонном разговоре, что находится в Мариновке - селе к югу от Снежного: "Долбят "Градом" постоянно, только сейчас передышка. Самолет вот тоже сейчас бахнули, "сушку". У нас же "Бук-М", получили мы".

В тот момент, утверждают авторы доклада Bellingсat, Дубинский еще не понимал, что вместо украинского штурмовика по ошибке был сбит пассажирский лайнер.

При этом, как предполагают расследователи, в момент запуска снаряда, который сбил "Боинг", Дубинский рядом с установкой не присутствовал.

Вскоре после событий июля 2014 года Дубинский был вынужден покинуть восток Украины из-за конфликта с другими лидерами ДНР. Сейчас он, предположительно, живет в Ростовской области.