"Хмурый" отрицает причастность к гибели MH17 и не видит смысла сотрудничать со следствием
Сергей Дубинский, которого Международная следственная группа (JIT) назвала одним из четырех главных подозреваемых по делу о крушении малайзийского "Боинга" под Донецком в июле 2014 года, заявил Русской службе Би-би-си, что не видит смысла сотрудничать со следствием. При этом свою причастность к трагедии он отрицает.
По версии следственной группы (в ее состав входят представители Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины), самолет был сбит из установки "Бук", принадлежавшей курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил.
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По мнению расследователей, к крушению "Боинга" могут быть причастны:
- Сергей Дубинский, отставной офицер ГРУ армии России
- Олег Пулатов, подполковник запаса ВДВ армии России
- Леонид Харченко, гражданин Украины, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР
- Игорь Стрелков, министр обороны самопровозглашенной ДНР
Все четверо объявлены в международный розыск, а дело будет передано в голландский суд до конца года. Первое заседание суда пройдет 9 марта 2020 года.
Сергей Дубинский с позывным "Хмурый", как считает следствие, был ключевой фигурой в организации транспортировки "Бука" из Донецка в поселок Снежное. Именно оттуда, предположительно, был выполнен запуск ракеты, которая уничтожила Boeing 777.
Дубинский, который в первые месяцы боевых действий на востоке Украины возглавлял службу контрразведки в самопровозглашенной ДНР, согласился поговорить с корреспондентом Русской службы Би-би-си Ильей Барабановым.
Он считает все обвинения в его адрес "бредом". "Любой человек, имеющий мало-мальское отношение к армии, вам скажет, что начальник контрразведки, отвечающий за транспортировку, а тем более боевое применение [установки "Бук"] - это из области даже не фантастики. Это в Кащенко", - заявил Дубинский корреспонденту Би-би-си.
Бывший глава контрразведки ДНР утверждает, что 17 июля, когда был сбит пассажирский самолет, он находился в Донецке, а не рядом с местом трагедии, как полагает JIT.
"16 июня был в Степановке, вернулся в Донецк в 6:30 утра 17 июля и никуда не выезжал до начала боев за Шахтерск 27 июля, - сказал Дубинский. - Я даже не выезжал на место крушения, мне в кабинет привезли вечером 3 из 4 основных "черных ящиков", которые были затем (не вскрывая) отправлены Бородаю (первый глава непризнанной ДНР, российский политтехнолог Александр Бородай. - Би-би-си). Будь я злодеем - имел все возможности их уничтожить или привести в негодность".
"Кроме того, я же тогда пользовался украинской мобильной связью, пусть запросят биллинг и увидят, что в районах восточнее Донецка я не был с 5:00 17 июля до утра 27 июля", - добавил он.
Ранее следователи уже высказывали предположение, что в момент запуска ракеты, которая сбила "Боинг", Дубинский рядом с установкой не присутствовал.
На просьбу прокомментировать обвинения, выдвинутые JIT против его бывших подчиненных Олега Пулатова и Леонида Харченко, Дубинский сказал: "И Пулатов, и Харченко мои подчиненные плюс достаточно известные фигуры в ДНР. Повторяю: ни я, ни мои подчиненные никакого отношения к сбитию МН-17 не имеем. Лично я и известные мне люди ни от кого не получали и никому не передавали никаких приказов о поражении воздушных целей 17 июля. Соответственно, я не знаю, кто и кому мог отдать подобный приказ".
По его словам, "не в компетенции начальника контрразведки передавать (а уж тем более - отдавать) подобные приказы". "Из вызывающего хохот. "Бук" был якобы из 53 бригады ВС РФ. Получается, начальник контрразведки непризнанной республики командует еще и ВС РФ? Что они там курят у себя в самой свободной в этом отношении стране?"
На уточняющий вопрос Би-би-си, готов ли он встретиться с представителями JIT и дать свои показания, Дубинский ответил: "Бесперспективно. Им уже и премьер Малайзии указал на политизацию расследования. Не вижу смысла".
Сергей Дубинский, позывной "Хмурый"
Имя Дубинского в связи с расследованием крушения рейса MH17 упоминается не впервые. Оно неоднократно фигурировало в докладах расследовательской группы Bellingсat.
В российской прессе Дубинский долго фигурировал как "генерал Сергей Николаевич Петровский". Он также известен под позывным "Хмурый" - это прозвище он использовал долгие годы, в том числе как ник на форумах. Его настоящая личность и фамилия стали известны после взлома электронной почты Игоря Гиркина-Стрелкова в мае 2014 года.
Детство "Хмурого", согласно расследованиям украинских журналистов, прошло в поселке Великая Новоселка в Донецкой области.
Согласно данным многочисленных расследований и интервью самого Дубинского, военную карьеру он начал в восьмидесятые. Во время войны в Афганистане молодой офицер возглавил разведывательную роту мотострелкового полка, который базировался в Кабуле.
В 1990-х он принимал участие в войне в Чечне, где предположительно познакомился с Игорем Стрелковым. Впоследствии служил в 22-й бригаде спецназа ГРУ.
Расследователи Bellingcat считают, что этот человек и есть офицер, скрывавшийся под позывным "Хмурый". Ранее в разговоре с Би-би-си "Хмурый" назвал доклад "смесью отобранных фактов и лжи".
Воинское звание Дубинского неизвестно. На форумах в соцсетях он публиковал снимки в форме полковника. Но в 2014 году в интервью СМИ представлялся уже как генерал-майор. Кто присвоил ему это звание, неясно, хотя на последних фотографиях он снят в форме российского образца.
Дубинский некоторое время жил в Ростовской области. В апреле 2014 года он якобы вышел в отставку и отправился служить в самопровозглашенную Донецкую народную республику.
Летом 2014 года Дубинский был главой военной разведки ДНР (ГРУ ДНР). Этот орган появился на ранних стадиях битвы за Славянск - первого крупного противостояния пророссийских сепаратистов и украинской армии.
Расследователи считают, что говорить о связи Дубинского с катастрофой можно, в первую очередь, на основании телефонных разговоров, перехваченных Службой безопасности Украины.
Утром 17 июля 2014 года, в день крушения, Дубинский обсуждал по телефону с другими ополченцами, что "Бук" с экипажем прибыл в Донецк. Тогда же он поручил отправить в сторону Снежного установку с колонной танков бригады "Восток".
На записях, опубликованных СБУ, человек с позывным "Хмурый" объяснял и цель переброски. По его словам, установка была нужна для защиты ополченцев, дислоцированных на линии фронта к югу от Снежного.
Сам "Хмурый" тоже отправился в зону боевых действий. Днем 17 июля он рассказал в телефонном разговоре, что находится в Мариновке - селе к югу от Снежного: "Долбят "Градом" постоянно, только сейчас передышка. Самолет вот тоже сейчас бахнули, "сушку". У нас же "Бук-М", получили мы".
В тот момент, утверждают авторы доклада Bellingсat, Дубинский еще не понимал, что вместо украинского штурмовика по ошибке был сбит пассажирский лайнер.
При этом, как предполагают расследователи, в момент запуска снаряда, который сбил "Боинг", Дубинский рядом с установкой не присутствовал.
Вскоре после событий июля 2014 года Дубинский был вынужден покинуть восток Украины из-за конфликта с другими лидерами ДНР. Сейчас он, предположительно, живет в Ростовской области.