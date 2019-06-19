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Российский политолог Валерий Соловей уволился из Московского государственного института международных отношений (МГИМО), где работал на кафедре рекламы и связей с общественностью. По словам Соловья, его обвинили в подрывной деятельности и антигосударственной пропаганде.

На своей странице в "Фейсбуке" Соловей сообщил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию, поскольку университет "по политическим причинам" не хочет иметь с ним никаких дел.

В МГИМО Би-би-си сказали, что университет не имеет отношения к увольнению политолога, так как "это было его решение".

"У Валерия Дмитриевича закончился контракт, он ушел по собственному желанию. Если вы почитаете пост, какие бы он ни упоминал политические причины, он тепло пишет об институте и коллегах. Это его решение, он его принял, и мы приняли его решение тоже", - заявили в пресс-службе университета.

Комментировать "политические причины", по которым политолог ушел из МГИМО, в пресс-службе отказались. "У каждого может быть свое мнение", - отметил сотрудник пресс-службы.

Сам Соловей заявил Русской службе Би-би-си, что университет "имеет самое прямое отношение" к его увольнению, хотя ему и дали понять, что пожелание прекратить сотрудничество исходит "от некоей внешней стороны".

"Мне было сказано, что по политическим мотивам институт считает крайне нежелательным, чтобы я в нем работал. В частности, меня обвиняли в том, что я веду подрывную деятельность, занимаюсь антигосударственной пропагандой и подрываю политическую стабильность", - сказал Соловей Би-би-си.

Такой стиль формулировки, как отметил политолог, "заставляет вспомнить советское прошлое".

Кто такой Валерий Соловей?

Валерий Соловей - доктор исторических наук, политолог, он довольно часто появляется в качестве комментатора в независимых и оппозиционных российских СМИ.

Некоторые из прогнозов Соловья о перестановках в российском руководстве оказались точными. Так, в 2016 году он предрек назначение Антона Вайно главой президентской администрации, а Вячеслава Володина - председателем Госдумы.

В 2012 году Соловей пытался создать политическую партию националистического толка "Новая сила". Сам политолог - автор нескольких книг о русском национализме. Партию не зарегистрировал минюст. Соловей утверждал, что деятельность партии была заморожена из-за того, что ей "угрожали репрессиями".

На выборах президента 2018 года Соловей был политтехнологом кандидата в президенты и бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Соловей - известный критик действующей власти. В частности, в интервью шведской газете он говорил, что четвертый президентский срок означает собой "конец эпохи Путина". "Он устал от России", - считает политолог.

Валерий Соловей также известен как автор нескольких десятков книг на историческую и политическую тематику. Несколько недавно написанных им книг посвящены современным революциям и информационным войнам.