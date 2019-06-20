В Турции дали пожизненные сроки 24 обвиняемым путчистам. Кто эти люди?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В июле 2016 года на улицах турецких городов были танки и боевые вертолеты

В четверг суд в Анкаре вынес пожизненный приговор 24 обвиняемым в организации попытки вооруженного переворота в июле 2016 года. Это один из последних подобных массовых судов в связи с этим делом.

24 осужденных в четверг человека - это только часть обвиняемых по делу о попытке госпереворота. Всего по делу проходят 224 подозреваемых. Ожидается, что в четверг суд вынесет еще больше приговоров, в том числе - заочно - проповеднику Фетхулле Гюлену, которого власти считают вдохновителем попытки переворота.

Из 24 осужденных 17 получили по несколько пожизненных заключений, сообщает Анатолийское информационное агентство. Суд признал их виновными в нарушении конституции страны и попытке убить президента Эрдогана. В основном среди приговоренных - бывшие военные.

В результате попытки переворота в июле 2016 года погибло более 250 человек, в основном мирные жители. Более двух тысяч человек получили ранения.

Турецкие власти заявляют, что обвиняемые были связаны с живущим в США исламским проповедником Фетхуллой Гюленом - давним оппонентом президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сам Гюлен, проживающий в США, категорически отрицает причастность к попытке переворота. Тем не менее, турецкие власти требуют его экстрадиции на родину и называют его лидером террористической организации.

Большинство из представших перед судом - бывшие высокопоставленные военные.

Среди них бывший командующий военно-воздушными силами Турции генерал Акын Озтюрк.

Некоторые из сторонников Эрдогана призывали приговорить виновных в попытке переворота к смертной казни, хотя действующие законы Турции не позволяют назначить эту меру наказания.

Массовые аресты

За время, прошедшее с попытки государственного переворота, власти Турции арестовали более 40 тысяч человек, еще 150 тысяч были уволены или отстранены от работы. Среди них военнослужащие, учителя, полицейские.

Более трех тысяч человек получили тюремные сроки.

Оппоненты президента утверждают, что при помощи репрессий он рассчитывает упрочить персональную власть в стране и пересмотреть светские основы турецкой государственности.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Власти Турции обвиняют в организации попытки переворота исламского проповедника Фетхуллу Гюлена

Судебные процессы в связи с попыткой переворота продолжатся как минимум до конца 2019 года, но, насколько известно, это последний столь массовый процесс и последний, на котором на скамье подсудимых оказались столь высокие армейские чины.

Обвиняемые, в том числе и генерал Озтюрк, либо отрицали причастность к попытке переворота, либо заявляли, что лишь исполняли приказы и не знали, что на самом деле происходит.

Генералы и полковники

Мурат Коркмаз, который командовал батальоном спецназа, утверждает, что лишь следовал приказу и думал, что принимает участие в антитеррористической операции, хотя и направил своих подчиненных на захват штаб-квартиры армии.

Генерал Ахмет Биджан Кыркер заявил, что согласится лишь с оправдательным приговором.

Генерал Гёкхан Шахин Сёнмезатеш, единственный из обвиняемых, который признал, что принял участие в попытке переворота, отрицает какие-либо связи с движением Фетхуллы Гюлена и уже сказал, что не воспользуется правом на заключительное слово.

Все они с 2016 года находились в предварительном заключении.

Во время попытки переворота восставшие военные захватили штаб-квартиру армии и взяли в заложники главнокомандующего и ряд других генералов.

Они также попытались арестовать президента Эрдогана, который тогда отдыхал на вилле на побережье Эгейского моря. Но сообщения о попытке переворота достигли Эрдогана, и он покинул виллу на вертолете за 15 минут до того, как туда прибыли мятежники.

Аресты в Турции в связи с попыткой переворота продолжаются.

Критики утверждают, что проходящие судебные процессы нельзя назвать ни беспристрастными, ни справедливыми.

Власти арестовывают не только лидеров попытки переворота, но и практически всех военных, кто находился на посту в то время и не принял активного участия в попытке остановить мятеж.

Кроме того, репрессиям подвергаются и многие представители гражданских профессий, в частности учителя, которых власти винят в распространении идей опального проповедника.